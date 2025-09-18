VSEC lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh trong Top 250 MSSP toàn cầu
Thu Hà
18/09/2025, 08:04
CyberRisk Alliance mới đây vừa công bố Báo cáo và nghiên cứu Bảng xếp hạng Top 250 MSSP (Managed Security Services Provider) toàn cầu lần thứ 8. Theo đó VSEC (Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam) là MSSP duy nhất tại Việt Nam lọt Top 250 với thứ hạng 143/250, tăng 9 bậc so với năm 2023 là 154/250.
Bảng xếp hạng của CyberRisk ghi nhận những MSSP tiêu biểu nhất trên thế giới trong việc bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp trước các mối đe doạ ngày càng phức tạo. Đứng dầu danh sách Top 250 MSSP toàn cầu năm nay là Kyndryl của USA, xếp hạng 2 là ECS và thứ ba là Deloitte (năm 2023 xếp hạng 1). Khảo sát được thực hiện thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản trị bảo mật tại Châu Mỹ (63%), EMEA (20%), Châu Á (5%), còn lại là 12% từ các khu vực khác trên thế giới.
Bên cạnh bảng xếp hạng, báo cáo của CyberRisk cũng chỉ ra việc các doanh nghiệp MSSPs trên toàn cầu năm 2024 đã bổ sung thêm dịch vụ Phòng thủ mối đe doạ trên thiết bị di động (Mobile Threat Defense) với 56% MSSP cung cấp và mức tăng nhẹ với các dịch vụ Virtual CISO, SOCaaS, Bảo mật trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Security), Mô phỏng tấn công và xâm nhập, PTaaS (Pentest as a Service).
Báo cáo cũng công bố tỷ lệ các cuộc tấn công mạng/sự cố bảo mật mà các MSSP đã ngăn chặn/nhận diện giúp cho các tổ chức doanh nghiệp trong năm 2024. Cụ thể Phishing vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất là 96%, tiếp theo là các lỗ hổng bảo mật 94% và Ransomware (92%) – tăng mạnh so với năm 2023 chỉ là 86%.
“Xu hướng bảo mật trên nền tảng điện toán đám mây là xu hướng tất yếu trong thời kỳ chuyển đổi số nhanh như hiện nay tại Việt Nam. VSEC hiện là đối tác chiến lược của AWS trong việc triển khai bảo mật trên môi trường điện toán đám mây tại Việt Nam. Đây không chỉ là cách chúng tôi xây dựng hệ sinh thái bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng triển khai hạ tầng số an toàn cho doanh nghiệp”, đại diện VSEC chia sẻ.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp VSEC nằm trong Top 250 MSSP do CyberRisk Aliiance công bố, thứ tự xếp hạng tăng 9 bậc từ 154 lên 143/250 doanh nghiệp MSSP trên toàn cầu (Xem thêm tại ĐÂY). Điều này càng khẳng định vị thế vững chắc của VSEC trên thị trường quốc tế; đồng thời minh chứng cho nỗ lực không ngừng hoàn thiện hệ thống dịch vụ, giải pháp bảo mật toàn diện đáp ứng theo các tiêu chuẩn của quốc tế. Từ giữa năm 2025, VSEC cũng tiếp tục mở rộng các dịch vụ trọng tâm như Red Team, DFIR, CA, PTaaS, Cloud Security đồng hành cùng AWS, … giúp khách hàng yên tâm đẩy mạnh phát triển trên không gian mạng an toàn hơn.
CyberRisk Alliance là công ty hoạt động theo mô hình Kinh doanh thông minh hay còn gọi là trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence) phục vụ cho cộng đồng an ninh mạng đang phát triển nhanh chóng và tăng trưởng cao nhằm cung cấp các thông tin, đào tạo và xây dựng cộng đồng cũng như truyền cảm hứng cho thị trường hoạt động một cách hiệu quả.
Với các thông tin thu thập đáng tin cậy của CyberRisk Alliance bao gồm các nhà báo, nhà phân tích, những người có ảnh hưởng và các nhà hoạch định chính sách cũng như người thực hiện. Các thương hiệu CRA hiện có SC Media, Security Weekly, Channel E2E, MSSP Alert, InfoSec World, Identiverse, Cybersecurity Collaboration Forum, và các đơn vị nghiên cứu nằm trong hệ thống CRA Business Intelligence.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước
Làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư yêu cầu tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô; phát triển năng lực nội sinh để từng bước làm chủ công nghệ hạt nhân; phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế…
CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia
Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times ngày 17/9, Trung Quốc đã ra lệnh cấm các công ty công nghệ lớn trong nước, bao gồm ByteDance và Alibaba, mua chip trí tuệ nhân tạo RTX Pro 6000D của hãng chip Mỹ Nvidia...
Chia sẻ hạ tầng viễn thông chỉ là giải pháp ngắn hạn, cần tính toán căn cơ
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông là chính đáng, nhưng chỉ mang tính tình thế, là giải pháp tình huống trong thời gian ngắn. Về lâu dài, cần có phương án tính toán căn cơ hơn để giải quyết "bài toán" về hạ tầng...
Dữ liệu bị đánh cắp và tấn công sử dụng AI đang tăng mạnh
Việc tấn công mạng bằng AI có tỉ lệ thành công tới 70%, vượt xa phương thức thủ công 47,6%. Năm 2024 ghi nhận 40.000 lỗ hổng mới, hơn 1,7 tỷ thông tin định danh rò rỉ và mức tăng 600% các cuộc tấn công dùng AI…
Máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới sử dụng chip silicon quen thuộc
Một công ty khởi nghiệp tại Vương quốc Anh cho biết họ đã chế tạo máy tính lượng tử full-stack đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ chip silicon - loại chip vốn được sử dụng phổ biến trong máy tính xách tay và điện thoại thông minh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: