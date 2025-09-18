VSEC lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh trong Top 250 MSSP toàn cầu

CyberRisk Alliance mới đây vừa công bố Báo cáo và nghiên cứu Bảng xếp hạng Top 250 MSSP (Managed Security Services Provider) toàn cầu lần thứ 8. Theo đó VSEC (Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam) là MSSP duy nhất tại Việt Nam lọt Top 250 với thứ hạng 143/250, tăng 9 bậc so với năm 2023 là 154/250.

Bảng xếp hạng của CyberRisk ghi nhận những MSSP tiêu biểu nhất trên thế giới trong việc bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp trước các mối đe doạ ngày càng phức tạo. Đứng dầu danh sách Top 250 MSSP toàn cầu năm nay là Kyndryl của USA, xếp hạng 2 là ECS và thứ ba là Deloitte (năm 2023 xếp hạng 1). Khảo sát được thực hiện thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản trị bảo mật tại Châu Mỹ (63%), EMEA (20%), Châu Á (5%), còn lại là 12% từ các khu vực khác trên thế giới.

Bên cạnh bảng xếp hạng, báo cáo của CyberRisk cũng chỉ ra việc các doanh nghiệp MSSPs trên toàn cầu năm 2024 đã bổ sung thêm dịch vụ Phòng thủ mối đe doạ trên thiết bị di động (Mobile Threat Defense) với 56% MSSP cung cấp và mức tăng nhẹ với các dịch vụ Virtual CISO, SOCaaS, Bảo mật trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Security), Mô phỏng tấn công và xâm nhập, PTaaS (Pentest as a Service).

Báo cáo cũng công bố tỷ lệ các cuộc tấn công mạng/sự cố bảo mật mà các MSSP đã ngăn chặn/nhận diện giúp cho các tổ chức doanh nghiệp trong năm 2024. Cụ thể Phishing vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất là 96%, tiếp theo là các lỗ hổng bảo mật 94% và Ransomware (92%) – tăng mạnh so với năm 2023 chỉ là 86%.

“Xu hướng bảo mật trên nền tảng điện toán đám mây là xu hướng tất yếu trong thời kỳ chuyển đổi số nhanh như hiện nay tại Việt Nam. VSEC hiện là đối tác chiến lược của AWS trong việc triển khai bảo mật trên môi trường điện toán đám mây tại Việt Nam. Đây không chỉ là cách chúng tôi xây dựng hệ sinh thái bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng triển khai hạ tầng số an toàn cho doanh nghiệp”, đại diện VSEC chia sẻ.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp VSEC nằm trong Top 250 MSSP do CyberRisk Aliiance công bố, thứ tự xếp hạng tăng 9 bậc từ 154 lên 143/250 doanh nghiệp MSSP trên toàn cầu (Xem thêm tại ĐÂY). Điều này càng khẳng định vị thế vững chắc của VSEC trên thị trường quốc tế; đồng thời minh chứng cho nỗ lực không ngừng hoàn thiện hệ thống dịch vụ, giải pháp bảo mật toàn diện đáp ứng theo các tiêu chuẩn của quốc tế. Từ giữa năm 2025, VSEC cũng tiếp tục mở rộng các dịch vụ trọng tâm như Red Team, DFIR, CA, PTaaS, Cloud Security đồng hành cùng AWS, … giúp khách hàng yên tâm đẩy mạnh phát triển trên không gian mạng an toàn hơn.

CyberRisk Alliance là công ty hoạt động theo mô hình Kinh doanh thông minh hay còn gọi là trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence) phục vụ cho cộng đồng an ninh mạng đang phát triển nhanh chóng và tăng trưởng cao nhằm cung cấp các thông tin, đào tạo và xây dựng cộng đồng cũng như truyền cảm hứng cho thị trường hoạt động một cách hiệu quả.

Với các thông tin thu thập đáng tin cậy của CyberRisk Alliance bao gồm các nhà báo, nhà phân tích, những người có ảnh hưởng và các nhà hoạch định chính sách cũng như người thực hiện. Các thương hiệu CRA hiện có SC Media, Security Weekly, Channel E2E, MSSP Alert, InfoSec World, Identiverse, Cybersecurity Collaboration Forum, và các đơn vị nghiên cứu nằm trong hệ thống CRA Business Intelligence.