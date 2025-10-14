Công ty chứng khoán nói gì về nguy cơ "gãy trụ"?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/10/2025

Kết phiên 14/10, VN-Index giảm 4,06 điểm, tương đương 0,23% xuống mốc 1.761,06 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,02 điểm, tương đương 0,01% xuống 275,33 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm với sự hỗ trợ của một số ít các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy vậy, chúng tôi lưu ý rằng, sự chi phối điểm số của nhóm vốn hóa lớn có thể khiến thị trường tạo ra các phiên biến động mạnh theo hướng không tích cực về mặt điểm số khi nhóm cổ phiếu này quay đầu điều chỉnh.

Các hoạt động mua trading nên ưu tiên lợi thế T+ và tập trung ở các nhóm cổ phiếu có yếu tố hỗ trợ và đang duy trì được sức mạnh giá tốt. Một số nhóm cổ phiếu đáng chú ý gồm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản…

Đối với các vị thế đang có sẵn vẫn nên thiết lập các ngưỡng trailing stop tại gần các điểm hóa vốn để giảm thiểu rủi ro cho danh mục nếu thị trường chuyển biến xấu”.

Đà tăng của thị trường cần sự ủng hộ của thanh khoản lớn hơn để tiến lên các đỉnh cao mới một cách vững chắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index cố gắng vượt ngưỡng 1.800 trong ngày hôm nay nhưng không thành công. Sau khi giằng co trong vùng 1.780 – 1.795, chỉ số lùi xuống đóng cửa tại mốc 1,761.06 điểm, giảm hơn 4 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Ô tô & phụ tùng giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Truyền thông, Dầu khí, Tài nguyên cơ bản,…

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Thị trường đã trải qua một phiên điều chỉnh sau đà tăng ngắn hạn. Trong thời gian tới, VN-Index có thể tiếp tục xu hướng vừa tăng vừa tích lũy. Bên cạnh đó, đà tăng của thị trường cần sự ủng hộ của thanh khoản hơn để tiến lên các đỉnh cao mới một cách vững chắc”.

Áp lực bán ngắn hạn sẽ gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.780 điểm - 1.820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì tích cực sau vượt lên vùng đỉnh tháng 08-09/2025 dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30. Tuy nhiên chỉ số VN-Index đang chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây là vùng giá tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022 đến nay của VN-Index. VN-Index có rủi ro chịu áp lực bán mạnh ở vùng giá này và điều chỉnh kiểm tra lại vùng đỉnh tháng 09/2025.

Trong báo cáo trước, chúng tôi đã dự kiến, nhận định áp lực bán ngắn hạn sẽ gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.780 điểm - 1.820 điểm. Thực tế áp lực bán đã gia tăng khá mạnh ở rất nhiều mã trong phiên hôm nay khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.800 điểm. Rất nhiều mã chịu áp lực bán mạnh khi hướng đến hay khi vượt lên vùng đỉnh cũ. Với vốn hóa toàn thị trường hiện tại tương đương 80% GDP 2024. Chúng tôi cho rằng đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi. Nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3 kỳ vọng. Kiểm soát rủi ro với các vị thế ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index sẽ tích lũy trong ngắn hạn trước khi hướng tới mục tiêu 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 4 điểm và kết phiên tại mức 1.761,1 điểm (-0.23%). Chỉ số mở gap tăng điểm và hướng đến mức 1.800 trong phiên sáng. Mặc dù vậy, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Vingroup và các cổ phiếu nhóm Ngân hàng (BID, CTG, ...) khiến chỉ số đóng cửa giảm điểm.

Trong phiên hôm nay, áp lực chốt lời xuất hiện sau khi chỉ số VN-Index có một nhịp tăng mạnh 80 điểm và tiệm cận vùng 1.800 điểm. Ngoài ra, thanh khoản tăng mạnh trong phiên cho thấy áp lực chốt lời lớn tại vùng giá này. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tích lũy trong ngắn hạn trước khi hướng tới mục tiêu 1.800 điểm. Về phân tích kỹ thuật, VN-Index đã lấp gap mở từ đầu phiên và đóng cửa trên MA10 ngày. Chúng tôi cho rằng trong các phiên tới xu hướng tăng của thị trường sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng và Bất động sản. NĐT có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi đánh giá nhịp điều chỉnh này mang tính kỹ thuật sau chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp, đặc biệt thị trường cũng thường hay có hiện tượng điều chỉnh và biến động mạnh mỗi khi đến các phiên đáo hạn phái sinh. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm dưới vùng bi quan cho thấy tình trạng phân hóa tiếp tục diễn ra.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và mua mới ở các nhịp điều chỉnh, nhưng các nhà đầu tư nên ưu tiên tập trung ở nhóm vốn hóa lớn và vốn hóa vừa”.

Diễn biến rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, với hỗ trợ gần nhất là quanh mốc 1.745

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm điểm từ vùng kháng cự 1.790-1.800 do sự gia tăng của lực cung trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD vẫn hướng lên, tuy nhiên chỉ báo RSI có tín hiệu bẻ xuống từ vùng cao cho thấy động lực chung đang chững lại và cần thời gian để cân bằng sau ba phiên liền kề tăng gần 70 điểm. Đồng thời, đường +DI neo trên mốc 25 nhưng đường ADX ở dưới mốc này nên cần chú ý khả năng giằng co, rung lắc xảy ra trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung điều chỉnh sau khi vượt ra khỏi đường biên trên dải Bollinger band và cắt xuống dưới đường Tenkan của mây Ichimoku thể hiện sự suy yếu trong động lực. Chỉ báo MACD có tín hiệu hình thành đỉnh và chỉ báo RSI đã hướng xuống nên diễn biến rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, với hỗ trợ gần nhất là quanh mốc 1.745.

Thị trường ghi nhận vận động giằng co và giảm điểm nhẹ khi áp lực bán gia tăng sau ba phiên tăng nóng liên tục. Đây cũng là diễn biến bình thường khi nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn tại những vùng điểm số cao của thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận đối với cổ phiếu đã đạt mục tiêu ngắn hạn và xuất hiện tín hiệu đảo chiều do lực cung gia tăng; đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới ở những nhóm ngành/cổ phiếu đang thu hút sự chuyển dịch của dòng tiền, đồng thời có tín hiệu xác nhận đáy thành công sau thời gian điều chỉnh và cân nhắc giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục giảm về phía vùng 1.745 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Phiên giảm 14/10 diễn ra trên hoạt động bán cao, không mang tính chất củng cố xu hướng. Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục giảm về phía vùng 1.745 điểm (MA5) với kháng cự trong ngày quanh 1.770 điểm. Biên độ giảm trong ngày sẽ không cao nhờ quán tính tăng giá có được trong các phiên trước. Tuy nhiên, hoạt động bán ở phiên 14/10 nhiều khả năng sẽ chưa cân bằng được trong một phiên giao dịch. Do đó, vị thế mở mới ngắn hạn nên được hạn chế trong ngày mai”

Lưu ý kịch bản tích lũy trở lại nhằm kiểm định khả năng cân bằng cung – cầu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.761,06 điểm, giảm 4,06 điểm (-0,23%). KLGD khớp lệnh 1,5 tỷ đơn vị.

Thị trường có phiên biến động thận trọng trước áp lực chốt lời đẩy mạnh ở vùng giá cao. Các chỉ báo động lượng cũng phát đi tín hiệu suy yếu, hàm ý về kịch bản tích lũy trở lại nhằm kiểm định khả năng cân bằng cung – cầu.

Hỗ trợ gần của chỉ số duy trì quanh vùng 1.740 – 1.750”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.