Bộ Xây dựng kiến nghị về tình trạng trông giữ xe dưới gầm cầu

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Huỳnh Dũng
14/10/2025, 19:46
Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát việc trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên phạm vi cả nước, sau vụ cháy nghiêm trọng tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) cuối tháng 8 vừa qua...
Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025, các địa phương đã khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình trông giữ xe tại các khu vực gầm cầu, gầm đường bộ. Kết quả cho thấy phần lớn các tỉnh, thành phố hiện không còn tổ chức trông giữ xe tại các khu vực này.
Một số địa phương trước đây từng cho phép trông giữ xe tạm thời như Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Thái Nguyên cũng đã lên kế hoạch di dời toàn bộ các điểm trông giữ ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Riêng tại Hà Nội, các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu đã được di chuyển và lắp đặt hàng rào bảo vệ để ngăn tái lấn chiếm, bảo đảm an toàn cho kết cấu công trình.
Bộ Xây dựng nhận định hạn chế lớn nhất hiện nay là việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch còn chậm, đặc biệtf ở các đô thị lớn – nơi lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh nhưng quỹ đất dành cho giao thông tĩnh chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Chính điều này là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, hình thành nhiều bãi xe tạm, bãi xe tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cháy nổ và làm giảm chất lượng cảnh quan, trật tự đô thị.
Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra ở một số địa phương vẫn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng lấn chiếm, sử dụng gầm cầu trái phép kéo dài. Bộ cho rằng đây là điểm nghẽn cần được khắc phục bằng biện pháp quản lý đồng bộ, vừa kỹ thuật vừa hành chính.
Từ kết quả rà soát, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện một loạt giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng này.
Cụ thể, các địa phương cần rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch bãi đỗ xe, ưu tiên bố trí tại khu dân cư đông đúc, khu công nghiệp, đô thị lớn; đồng thời ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý giao thông tĩnh, triển khai thu phí không dừng để minh bạch hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các điểm trông giữ xe; siết chặt việc cấp phép khai thác bãi đỗ, kể cả các trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè; xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi hạ tầng đường bộ, đặc biệt ở cấp phường, xã – nơi trực tiếp quản lý địa bàn.
Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn và văn minh đô thị. Việc quản lý tốt các khu vực gầm cầu sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để triển khai quy hoạch giao thông tĩnh trong dài hạn.
Trước đó, khoảng 13h ngày 30/8/2025, đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), thiêu rụi hơn 500 xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu.
Ngay sau sự cố, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện số 157/CĐ-TTg, yêu cầu chấn chỉnh toàn bộ hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, xử lý nghiêm các vi phạm và quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để tái diễn tình trạng tương tự.
