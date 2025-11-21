WHO cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 21/11/2025
Hiện nay, sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam...
Thông tin chia sẻ từ Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết ngày 19/11/2025, hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulism đang diễn ra tại Hoa Kỳ liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn.
Tính đến ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.
Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Hoa Kỳ được khuyến cáo ngừng sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nào ngay lập tức, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.
Hiện nay, Công ty ByHeart Inc., Hoa Kỳ (nhà sản xuất) đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula trên thị trường.
Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.
Ngộ độc botulinum là một căn bệnh ít gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong. Các triệu chứng ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm: nghẹn hoặc khó bú; táo bón; bú kém hoặc lực bú yếu; sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt; khóc yếu; không thể nâng đầu, cơ yếu hoặc mềm nhũn (đặc biệt là nửa người trên và tay, chân); khó với hoặc cầm nắm đồ vật.
WHO khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc trẻ nếu đã mua sản phẩm thì dừng sử dụng ngay lập tức. Cần lưu ý và đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ có triệu chứng. Rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.
Tại Việt Nam, sau khi nắm được thông tin về vụ việc, để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc., Hoa Kỳ sản xuất.
Đồng thời, làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này.
Cùng với đó, tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nêu trên. Báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 28/11/2025.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai cần tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra...
Trưa 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực tế và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về khắc phục hậu quả thiên tai, sạt trượt, ngập lụt trên địa bàn tỉnh những ngày qua...
Bộ Y tế đồng ý cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức khi đáp ứng những tiêu chí tối thiểu về khí y tế, bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng cháy chữa cháy và có ý kiến đồng thuận của cơ quan chức năng, Bộ ngành liên quan...
Mưa lũ kéo dài từ ngày 15/11 đến sáng 21/11 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Nam Trung Bộ, làm 52 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông tê liệt, tổng thiệt hại kinh tế theo thống kê sơ bộ ước vượt 3.000 tỷ đồng.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: