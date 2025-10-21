Wikipedia “mất khách” vì chatbot AI

Nguyên nhân vì ngày càng nhiều người dùng chuyển sang sử dụng chatbot AI và các bản tóm tắt tự động thay vì truy cập trực tiếp vào trang web.

Theo Wikimedia Foundation, đơn vị vận hành Wikipedia, sự thay đổi này không khiến Wikipedia “trở nên kém quan trọng”, mà phản ánh sự thay đổi trong cách con người tiếp cận và tiếp nhận thông tin trong kỷ nguyên AI.

Trong một bài viết đăng trên blog, Wikimedia cho biết hệ thống phân tích lưu lượng của họ, vốn phân biệt truy cập từ người thật và bot, đã ghi nhận lượng truy cập từ Brazil tăng đột biến vào tháng 5.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, tổ chức phát hiện phần lớn lượng truy cập bất thường này thực ra đến từ các bot được lập trình tinh vi để tránh bị nhận diện.

Ông Marshall Miller, đại diện Wikipedia, cho biết lượng xem trang của người dùng thật đã giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Đây là hệ quả của sự phát triển AI tạo sinh và mạng xã hội đối với cách con người tìm kiếm thông tin. Các công cụ tìm kiếm ngày càng có xu hướng dùng AI để tạo ra câu trả lời trực tiếp thay vì dẫn người dùng đến các trang web như Wikipedia. Bên cạnh đó, giới trẻ cũng có xu hướng tìm hiểu qua video trên các nền tảng như TikTok, YouTube thay vì tra cứu trên web mở”, ông Marshall Miller nói thêm.

Không chỉ Wikipedia, nhiều trang nội dung khác cũng đang chịu ảnh hưởng tương tự khi các bản tóm tắt tự động từ các công cụ tìm kiếm và chatbot AI trở nên phổ biến, giúp người dùng có câu trả lời nhanh chóng mà không cần truy cập nguồn gốc.

Dù vậy, ông Miller cho rằng điều này không làm Wikipedia mất đi vai trò quan trọng. “Những công cụ mới giúp con người tiếp nhận kiến thức theo cách khác nhau, nhưng phần lớn thông tin vẫn bắt nguồn từ Wikipedia”, ông nói.

Trước đây, Wikipedia từng thử nghiệm tính năng tóm tắt bài viết bằng AI, nhưng sau đó đã gỡ bỏ do vấp phải phản đối từ cộng đồng biên tập viên.

Tuy nhiên, Wikimedia Foundation thừa nhận xu hướng này cũng mang đến rủi ro lâu dài, khi số lượng tình nguyện viên biên tập, những người duy trì hoạt động của Wikipedia, có thể giảm bớt.

Để ứng phó, Wikipedia đang xây dựng quy định và khung chính sách mới nhằm đảm bảo các bên thứ ba sử dụng nội dung của mình một cách minh bạch và có trách nhiệm.

Song song, tổ chức này cũng đang nỗ lực đưa nội dung Wikipedia đến gần hơn với giới trẻ thông qua các nền tảng như YouTube, TikTok, Roblox và Instagram để tiếp cận người dùng trẻ.