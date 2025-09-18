Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Trong kỳ điều hành ngày 18/9, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng khá mạnh so với kỳ trước (11/9). Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 230 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít; các loại dầu cũng có mức tăng từ 40 đồng/kg - 176 đồng/lít..

Chiều 18/9/2025, liên Bộ Công Thương công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.986 đồng/lít (tăng 230 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 622 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.608 đồng/lít (tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.705 đồng/lít (tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.544 đồng/lít (tăng 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.130 đồng/kg (tăng 40 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 18/9/2025.

Về nguyên nhân tăng giá, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/9/2025 - 17/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/9/2025 và kỳ điều hành ngày 18/9/2025 là: 80,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,336 USD/thùng, tương đương tăng 1,69%); 82,676 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,136 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 86,712 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,082 USD/thùng, tương đương tăng 1,26%); 88,078 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,434 USD/thùng, tương đương tăng 0,50%); 401,586 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 1,818 USD/tấn, tương đương tăng 0,45%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 04/9/2025 - 10/9/2025 và từ 11/9/2025 - 17/9/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.