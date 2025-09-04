Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Thị trường

Giá xăng dầu tiếp tục tăng theo biến động của thị trường thế giới

Huyền Vy

04/09/2025, 15:23

Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 4/9 tiếp tục được điều chỉnh tăng so với kỳ trước (ngày 28/8). Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 89 đồng/lít - 116 đồng/lít…

Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 4/9/2025.
Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 4/9/2025.

Chiều 4/9/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.851 đồng/lít (tăng 80 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 588 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.439 đồng/lít (tăng 76 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.473 đồng/lít (tăng 116 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.314 đồng/lít (tăng 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.376 đồng/kg (tăng 116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 04/9/2025.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 04/9/2025.

Về nguyên nhân tăng giá, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 07/9/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/8/2025 và kỳ điều hành ngày 04/9/2025 là: 79,710 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,87%); 81,706 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,51%); 85,294 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,63%); 86,654 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,686 USD/thùng, tương đương tăng 0,80%); 409,584 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,222 USD/tấn, tương đương tăng 1,04%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 21/8/2025 - 27/8/2025 và từ 28/8/2025 - 03/9/2025.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 21/8/2025 - 27/8/2025 và từ 28/8/2025 - 03/9/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

