Giá xăng dầu tiếp tục tăng theo biến động của thị trường thế giới
Huyền Vy
04/09/2025, 15:23
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 4/9 tiếp tục được điều chỉnh tăng so với kỳ trước (ngày 28/8). Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 89 đồng/lít - 116 đồng/lít…
Chiều 4/9/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập,
không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92,
xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng
dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.851 đồng/lít (tăng 80 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 588 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.439 đồng/lít (tăng 76 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.473 đồng/lít (tăng 116 đồng/lít
so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 18.314 đồng/lít (tăng 89 đồng/lít so
với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.376 đồng/kg (tăng
116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu
thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của
các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 07/9/2025; đồng USD
giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu
trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống
tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ
điều hành giá ngày 28/8/2025 và kỳ điều hành ngày 04/9/2025 là: 79,710
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,684 USD/thùng, tương
đương tăng 0,87%); 81,706 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,412 USD/thùng, tương
đương tăng 0,51%); 85,294 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,534 USD/thùng, tương đương
tăng 0,63%); 86,654 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,686 USD/thùng, tương
đương tăng 0,80%); 409,584 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,222 USD/tấn,
tương đương tăng 1,04%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến
động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính
quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu
trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức
chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để
khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm
hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Đồng loạt tăng giá xăng dầu
15:48, 28/08/2025
Giá xăng dầu bật tăng trở lại sau kỳ giảm mạnh
07:33, 11/07/2025
Thực hiện 5 nhiệm vụ để đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan
“Đất nước của chúng ta có một cơ hội để trở nên giàu có một cách khó tin. Nhưng nước Mỹ cũng có thể nghèo trở lại một cách khó tin", ông Trump nói...
Triển lãm Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025 quy tụ gần 300 thương hiệu ngành lạnh và phòng sạch
Triển lãm quốc tế Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025 sẽ khai mạc vào ngày 11/9/2025 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Hà Nội, quy tụ gần 300 gian hàng giới thiệu công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lạnh, HVAC và phòng sạch.
Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam
Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9/2025, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra từng lô hàng súp lơ Việt Nam nhập khẩu...
Thương mại song phương Việt Nam - Singapore đạt trên 23 tỷ SGD
Với tổng trị giá trao đổi song phương trong 7 tháng năm 2025 đạt 23,1 tỷ SGD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2024, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 10 trong số các đối tác thương mại của Singapore…
H&M rót vốn khử carbon trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam
Việt Nam là một thị trường chiến lược với nhiều cơ hội tăng trưởng. Vì vậy, H&M tin tưởng rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và khử carbon sẽ không chỉ giúp công ty đạt được các mục tiêu khí hậu, mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: