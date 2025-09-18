Xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên toàn quốc: Động lực mới cho kinh tế Việt Nam

Thứ Năm, 18/09/2025

18/09/2025, 08:37

Ngày 17/9/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 2074/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Đây là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Đề án này không chỉ tạo ra một hệ thống thông tin minh bạch mà còn mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nhân trong việc khai thác dữ liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu của Đề án là hình thành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp gồm 6 nguồn dữ liệu chính: Đăng ký doanh nghiệp (nguồn chủ đạo), thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội, tín dụng, lao động và việc làm với các cơ sở dữ liệu liên quan nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quản lý nhà nước; Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ doanh nghiệp; Minh bạch hóa các thông tin, hướng tới hình thành dữ liệu lớn và mở đáp ứng yêu cầu khai thác phục vụ quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể năm 2025 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản với 4 nguồn dữ liệu gồm: Đăng ký doanh nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội để hình thành một số thông tin cơ bản về sức khỏe doanh nghiệp, doanh nhân; ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống báo cáo về các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp; cảnh báo sớm về tình trạng vi phạm của doanh nghiệp để phục vụ công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp; chia sẻ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Năm 2026 sẽ tiến hành nâng cấp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở tiếp tục tích hợp với các nguồn dữ liệu về tín dụng, đầu tư; phát triển các công cụ phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học, công cụ khai thác dữ liệu lớn.

Giai đoạn 2027 - 2030: Phát triển các nền tảng phục vụ khai thác dữ liệu mở cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin

Giai đoạn 2027 - 2030, hoàn thiện cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên cơ sở mở rộng việc tích hợp với nguồn dữ liệu về lao động và việc làm, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững và các dữ liệu khác về doanh nghiệp trên các nền tảng số.

Nâng cấp và phát triển Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp và liên tục nâng cấp để làm giàu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp theo thời gian thực.

Phát triển các nền tảng phục vụ khai thác dữ liệu mở cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin, dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh; đồng thời giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng cường tính minh bạch cho doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Đề án đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu trên gồm:

1. Hoàn thiện khung pháp lý về cơ sở dữ liệu doanh nghiệp;

2. Xây dựng và ban hành mô hình kiến trúc cơ sở dữ liệu doanh nghiệp;

3. Ban hành, nâng cấp và phát triển Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp trên cơ sở các chỉ số cốt lõi;

4. Xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để hình thành, nâng cấp, phát triển cơ sở dữ liệu doanh nghiệp;

5. Vận hành, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, phát triển và quản lý hệ sinh thái ứng dụng;

6. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, đặc biệt là các chuyên gia phân tích, khai phá dữ liệu, chuyên gia về khoa học dữ liệu, an toàn an ninh, bảo vệ dữ liệu.Trong đó, Đề án triển khai xây dựng mô hình kiến trúc cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bao gồm: Kiến trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu, khung tích hợp dữ liệu và các quy trình vận hành bảo đảm tính liên kết, khả năng kết nối, khai thác và chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp với các cơ sở dữ liệu khác.

Xây dựng khung tích hợp dựa trên mô hình thông tin cho phép tích hợp dữ liệu lớn, dữ liệu hành chính từ nguồn của bộ, ngành, địa phương và các dữ liệu mở khác vào cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Ban hành, nâng cấp và phát triển Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp trên cơ sở các chỉ số cốt lõi của Bộ chỉ số tài chính; Bộ chỉ số phi tài chính và Bộ chỉ số đóng góp vào nền kinh tế.

Đồng thời, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tại Bộ Tài chính và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất cho các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại bộ, ngành....

Bộ Tài chính xây dựng, hướng dẫn việc kết nối, đồng bộ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu của bộ, ngành, địa phương với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để trong năm 2025 vận hành ổn định cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản trên cơ sở tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các cơ sở dữ liệu thuế tập trung, báo cáo tài chính, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Tài chính có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp theo đúng mục tiêu của Đề án bảo đảm an ninh, an toàn và liên tục nâng cấp để làm giàu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp theo thời gian thực.Bộ Công an có nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để hình thành dữ liệu lớn về doanh nghiệp giai đoạn 2025 - 2030...

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, xây dựng các nguồn lực, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương; Bộ ngành khẩn trương, chủ động tổ chức, triển khai nhiệm vụ về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật...

Chiều ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025, đồng thời nâng cao chất lượng đầu tư, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí và phát huy tối đa vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng quan trọng...

Ngày 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW.

VnEconomy