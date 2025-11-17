Xây nền móng trong 3 thập kỷ, giờ là lúc C.P. Việt Nam đưa thực phẩm lên bàn ăn toàn cầu

Việc thiết lập mô hình sản xuất theo chuỗi tích hợp suốt nhiều năm đã giúp CPV Food Bình Phước bán được thịt gà chế biến sang Nhật Bản. Đây là bàn đạp để tổ hợp nhà máy này nói riêng, và C.P. Việt Nam nói chung dần trở thành “bếp ăn của thế giới”.

Tấn gà chế biến thứ 10.000 xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản ra khỏi cổng nhà máy CPV Food Bình Phước (phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai) cũng là khi những cụm dân cư đã dần đông đúc, các công ty hiện diện ngày một nhiều ở khu vực này.

Ít ai ngờ rằng vùng đất vốn hoang vắng với những vạt cao su chạy dài, lại thay đổi nhanh đến vậy, chỉ sau vài năm.

Khi được hỏi, có phải sự xuất hiện của tổ hợp CPV Food Bình Phước với tổng mức đầu tư 250 triệu USD đã góp phần tạo nên thay đổi lớn tại đây, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, ông Pawalit Ua- Amornwanit cười và trả lời bằng tiếng Việt: “Chúng tôi không dám nhận mình là doanh nghiệp duy nhất đóng góp lớn cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, có thể khẳng định, chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong ở khu vực này”.

Ông Pawalit Ua- Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam. Nguồn: C.P. Việt Nam.

NHỮNG CHỮ F KHÔNG THỂ TÁCH RỜI TRONG MÔ HÌNH FEED – FARM – FOOD

Điều gì khiến ông nhìn nhận CPV Food Bình Phước là một trong những doanh nghiệp tiên phong ?

Tổ hợp CPV Food Bình Phước khởi công xây dựng cuối năm 2018. Thời điểm đó, hệ sinh thái các ngành sản xuất nơi đây còn sơ khai.

Cùng với các đơn vị lớn khác, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường là C.P. Việt Nam tới đầu tư, các công ty khác nhìn thấy điều này và họ được tiếp thêm sự tự tin để tới đây mở nhà máy kinh doanh. Từ đó, việc làm mới được tạo ra cho người lao động.

Với sự đồng hành nhiệt thành từ phía Chính phủ, CPV Food Bình Phước vừa đạt cột mốc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản, sau chưa đầy 3 năm có giấy phép. Tôi mạnh dạn nói đây là một sự tiên phong khác.

Bởi, trước năm 2022, Việt Nam chưa có cơ chế hợp tác chính thức trong xuất khẩu gia cầm chế biến sang Nhật Bản.

Để CPV Food Bình Phước xuất khẩu được qua thị trường Nhật, chúng tôi phải rất cám ơn quá trình hỗ trợ, thúc đẩy giao thương giữa Chính phủ Việt Nam với phía Nhật Bản. Đây là sự mở đường quan trọng.

Tiếp đó, những nỗ lực của CPV Food Bình Phước là yếu tố quyết định để xâm nhập thị trường.

Nhật Bản là thị trường tiêu dùng có tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Do đó, sản phẩm gia cầm chế biến theo mô hình Feed – Farm – Food của chúng tôi được chấp nhận là thành tựu đáng ghi nhận.

CPV Food Bình Phước là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm được điều này.

Nhà máy CPV Food Bình Phước là một trong những tổ hợp sản xuất gia cầm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Nguồn: C.P. Việt Nam.

Mô hình Feed – Farm – Food - đưa thực phẩm từ trang trại tới bàn ăn mà ông vừa đề cập cũng được áp dụng ở nhiều doanh nghiệp khác và không có gì lạ. Vậy mô hình của CPV Food Bình Phước có gì khác biệt ?

Tại CPV Food Bình Phước, chúng tôi có hệ thống quản lý tích hợp hoàn chỉnh từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến thực phẩm.

Quy trình bắt đầu từ hệ thống kiểm soát sản xuất thức ăn với nguyên liệu thô đã qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Mỗi lô thức ăn được kiểm tra dư lượng, mầm bệnh và hàm lượng dinh dưỡng trước khi phân phối đến trang trại. Điều này đảm bảo vật nuôi được cung cấp nguồn dinh dưỡng an toàn, chất lượng cao ngay từ đầu chu kỳ sản xuất.

Tiếp theo là hệ thống quản lý trang trại với các chuồng kín nhằm giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, ô nhiễm. Trong chuồng, thông số nhiệt độ, độ ẩm và thông gió được giám sát chặt. Quy trình vệ sinh của nhân viên chăn nuôi cũng thực hiện nghiêm.

Mỗi con gia cầm đều được kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng. Hồ sơ vật nuôi được lưu trữ trong “Hệ thống truy xuất nguồn gốc số” kết nối với “Cơ sở dữ liệu trung tâm” để giám sát.

Cuối cùng, tại công đoạn giết mổ và chế biến, tổ hợp CPV Food Bình Phước sử dụng “Hệ thống làm lạnh bằng nước và không khí”, cùng “Hệ thống cắt tự động”, để kiểm soát chính xác nhiệt độ, giảm nguy cơ nhiễm bẩn.

Tóm lại, từ trang trại đến bàn ăn, mọi quy trình đều được giám sát. Hệ thống “Truy xuất nguồn gốc số” đáp ứng yêu cầu kiểm tra từ cả phía cơ quan chức năng Việt Nam và khách hàng quốc tế, hỗ trợ tính minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Nhờ đó, tổ hợp CPV Food Bình Phước được cấp các chứng nhận quốc tế như HACCP, BRC, ISO 22000, Halal… và được đối tác thương mại lớn từ Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông công nhận.

Các thương hiệu hàng đầu thế giới và hệ thống phân phối nội địa cũng đặt niềm tin vào hệ thống an toàn thực phẩm của công ty.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI CỦA “SIÊU TỔ HỢP”

Việc xuất khẩu được 10.000 tấn thịt gia cầm chế biến sang thị trường khó tính là Nhật Bản, đã cho CPV Food Bình Phước những bài học gì ?

Xuất khẩu được sang Nhật Bản cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm từ tuân thủ hệ thống an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc tới tiêu chuẩn quốc tế.

Để đáp ứng yêu cầu, chúng tôi không ngừng đầu tư vào quy trình vận hành, nâng cấp công nghệ nhà máy, đào tạo nhân sự.

Ngoài ra, quy trình sản xuất đặt chất lượng lên hàng đầu cùng sự linh hoạt, đã đáp ứng yêu cầu riêng biệt cho từng thị trường.

Chẳng hạn, bên trong tổ hợp, việc treo gà hoàn toàn có thể thực hiện bằng máy. Tuy nhiên, do yêu cầu về phúc lợi động vật của EU nên công đoạn này cần được làm thủ công. Con gà được người ôm trước khi tới các công đoạn tiếp theo, và CPV Food Bình Phước vẫn thoả mãn được yêu cầu này.

Cột mốc xuất khẩu ấn tượng của CPV Food Bình Phước sang Nhật Bản tạo nền tảng để mở rộng tới các thị trường khác. Nguồn: C.P. Việt Nam.

Có thể nói, chinh phục được thị trường Nhật đã chứng minh sản phẩm thịt gia cầm chế biến “Made in Vietnam” đạt chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng để chúng tôi bước chân sang các thị trường giàu tiềm năng khác.

Hiện, công ty đã có giấy phép xuất khẩu sang Singapore. Sau đó, chúng tôi muốn bán hàng sang EU, trong đó Anh.

Như vậy, tham vọng của CPV Food Bình Phước là trở thành tổ hợp sản xuất, cung cấp thực phẩm ra toàn cầu ?

Đúng vậy. Với tổng mức đầu tư 250 triệu USD, tổ hợp nhà máy CPV Food Bình Phước có chiến lược rõ ràng để đưa thịt gà chế biến Việt Nam cạnh tranh, phát triển ở cấp độ toàn cầu.

Ngoài các yếu tố liên quan tới mô hình Feed – Farm – Food như tôi đã nói, để đưa sản phẩm sang các nước phát triển, yếu tố bền vững và có trách nhiệm môi trường là không thể thiếu.

Do đó, nhà máy đầu tư vào tái chế sản phẩm phụ như thịt vụn, lông và xương thành nguyên liệu thô cho thức ăn chăn nuôi đầu vào. Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường cao, cho phép nước được tái sử dụng an toàn trong sản xuất.

Thông qua ứng dụng kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh, CPV Food Bình Phước đặt mục tiêu tái sử dụng 80% nguyên vật liệu theo mô hình “không rác thải”.

Tổ hợp cũng đang áp dụng công nghệ tự động hóa trong suốt quá trình sản xuất tích hợp và hoạt động theo các chứng nhận chuẩn toàn cầu.

Khẩu hiệu của C.P Group là trở thành “bếp ăn của thế giới”. Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ từ sớm, CPV Food Bình Phước đang vững bước hiện thực hóa tầm nhìn trên.