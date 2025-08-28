Xu hướng chăm sóc tóc thúc đẩy dòng sản phẩm thế hệ mới

Thời tiết, khói bụi khiến mái tóc của chúng ta ngày càng dễ bị hư tổn, và người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm và sử dụng những sản phẩm chăm sóc, phục hồi tóc chất lượng cao...

Danh mục sản phẩm chăm sóc tóc phục hồi liên kết (bond-repair) được khai sinh vào năm 2014 với sản phẩm đầu tiên của Olaplex, và kể từ đó đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt quy mô 1,35 tỷ USD vào năm 2024, theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Growth Market Reports.

Phân khúc này hiện do Olaplex, K-18 (thuộc Unilever) và L’Oréal Groupe chiếm ưu thế. Tuy nhiên, theo Future Market Insights, cơ hội quốc tế vẫn còn rất lớn: Bắc Mỹ hiện đang nắm gần một nửa thị phần toàn cầu.

SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC THẾ HỆ MỚI

Làn sóng sản phẩm làm tóc mới nhất từ các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc da đang trở thành đối thủ của những dòng sản phẩm điều trị phục hồi liên kết vốn đã thống trị phân khúc này.

“Điều này xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, khi họ mong muốn có sản phẩm phù hợp cho tóc khô, hư tổn và da đầu nhạy cảm,” ông Brad Farrell, Giám đốc Marketing của thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da Beekman 1802, chia sẻ với trang Glossy. “Khi quan sát thị trường, chúng tôi nhận ra một khoảng trống, nơi mà các sản phẩm phục hồi liên kết thông thường lại khiến sợi tóc trở nên cứng, khô, không khỏe mạnh và dễ gãy rụng”.

Doanh số sản phẩm chăm sóc tóc đã tăng trong nửa đầu năm nay.

Một số người dùng Reddit cho biết các sản phẩm phục hồi liên kết có thể khiến tóc trở nên giòn hoặc tạo cảm giác cứng, thẳng đơ.

Đầu tháng này, Beekman 1802 – vốn nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể – đã chính thức bước chân vào lĩnh vực chăm sóc tóc. Dòng sản phẩm mới bao gồm dầu gội, dầu xả và sản phẩm xịt dưỡng không xả (leave-in treatment), được tăng cường bởi một loại protein có trong sữa dê đặc trưng của hãng, gọi là A2 beta casein. Ngoài ra, công thức sản phẩm còn kết hợp các thành phần quen thuộc trong chăm sóc da như collagen.

“Nguyên liệu mới mẻ chính là peptide liên kết linh hoạt Brazil độc quyền của chúng tôi, hoạt động cùng với 18 loại protein có trong sữa dê và collagen thủy phân,” bà Ayesha Bshero, Phó Chủ tịch phụ trách sáng tạo và phát triển sản phẩm tại Beekman 1802, chia sẻ với Glossy.

Bà mô tả công nghệ phục hồi liên kết của thương hiệu giống như một cây cầu treo, có khả năng đàn hồi và linh hoạt, trái ngược với cây cầu truyền thống vốn cứng nhắc và dễ nứt gãy.

“Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sức khỏe mái tóc về lâu dài, với 40% người dùng sản phẩm chăm sóc tóc tin rằng các sản phẩm cơ bản như dầu gội và dầu xả đóng vai trò thiết yếu,” ông Carson Kitzmiller, chuyên gia phân tích cấp cao về lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại công ty nghiên cứu thị trường Mintel, cho biết.

“Điều này nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các công thức mang tính giải pháp, ngay cả trong những sản phẩm chăm sóc tóc hàng ngày, tưởng chừng đơn giản”.

CHĂM SÓC TÓC NHƯ CHĂM SÓC DA

Theo công ty nghiên cứu thị trường Circana, doanh số sản phẩm chăm sóc tóc đã tăng trong nửa đầu năm nay, trong đó mảng chăm sóc tóc cao cấp tăng 6%, chủ yếu nhờ các sản phẩm dầu gội, dầu xả, điều trị và chăm sóc da đầu.

Các sản phẩm chăm sóc tóc ngày càng giàu thành phần siêu thực phẩm.

Nhờ sự bùng nổ của dòng sản phẩm phục hồi liên kết, người tiêu dùng chăm sóc tóc trung bình hiện đang sử dụng quá nhiều sản phẩm phục hồi, dẫn đến tình trạng hư tổn, bà Dianna Cohen, nhà sáng lập thương hiệu chăm sóc tóc Crown Affair, cho biết.

Thay vào đó, Crown Affair – hiện có mặt tại Sephora, Violet Grey và Revolve – đang tập trung vào một giải pháp thay thế dịu nhẹ, thành phần giàu siêu thực phẩm, tương tự như trong sản phẩm chăm sóc da.

Sản phẩm chăm sóc tóc Overnight Repair Serum của Crown Affair đã được chứng minh hiệu quả qua các nghiên cứu lâm sàng và hiện được bán với giá 58 USD tại Sephora và kênh bán hàng trực tiếp (DTC). Công thức của sản phẩm được tăng cường bởi các thành phần thiên nhiên, giàu dưỡng chất như hạt chia và hạt lanh.

Người tiêu dùng đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc tóc dịu nhẹ nhưng vẫn được kiểm chứng lâm sàng.

Bà Carson Kitzmiller, chuyên gia phân tích cấp cao ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại công ty nghiên cứu thị trường Mintel cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng của các đổi mới mang tính ‘thảo mộc’ trong chăm sóc tóc, như nấm, nước vo gạo, gừng, hạt lanh để hỗ trợ sức khỏe mái tóc,” bà nói.

“Việc sử dụng những thành phần quen thuộc tạo dựng niềm tin cho thương hiệu làm đẹp hoặc chăm sóc cá nhân, đồng thời khẳng định rằng các nguyên liệu đã được chứng minh trong chăm sóc da cũng mang lại giá trị trong chăm sóc tóc”.

Người tiêu dùng hiện nay đang có nhu cầu mới đối với các thành phần chăm sóc tóc như peptide, hyaluronic acid, collagen, probiotic và tế bào gốc trong các sản phẩm dầu gội, dầu xả và tạo kiểu. Kat Burki, nhà sáng lập kiêm CEO của Kat Burki Skincare, cho biết trong vài năm qua bà đã chứng kiến sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tóc từ thương hiệu, và tin rằng chỉ đến bây giờ thì thị trường mới thực sự sẵn sàng cho một sự dịch chuyển lớn của ngành hàng này.

Khi xu hướng “skinification of hair care” (chăm sóc tóc như chăm sóc da) đã thấm sâu vào thị trường, Kat Burki đã mở rộng dòng sản phẩm chăm sóc da 12 năm tuổi của mình vào đầu năm nay để cho ra mắt sản phẩm chăm sóc tóc đầu tiên.

Sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu này có giá 90 USD, được phát triển dựa trên các thành phần chăm sóc da nhằm cải thiện cấu trúc tóc, thúc đẩy mọc tóc và giảm gãy rụng nhờ sự kết hợp của các chiết xuất, peptide và vitamin.

Bà Kat Burki chia sẻ rằng nhóm khách hàng ngày nay đang tìm kiếm những giải pháp chăm sóc tóc dịu nhẹ nhưng vẫn được kiểm chứng lâm sàng.

“Họ cùng một nhóm khách hàng với người tiêu dùng sản phẩm chăm sóc da cao cấp. Vậy thì tại sao họ lại không muốn sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc theo cách giống như chăm sóc da?”, bà Kat Burki nhận định.