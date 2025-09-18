Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Thương hiệu xanh

Xu hướng ESG định hình các dự án bất động sản xanh trong tương lai

An Chi

18/09/2025, 19:15

Tính bền vững trong thị trường bất động sản tại Việt Nam song hành với làn sóng vốn đầu tư theo định hướng ESG, tập trung vào các dự án xanh, khu công nghiệp và nhà ở cho chuyên gia...

Tính bền vững trở thành ưu tiên hàng đầu là 1 trong 10 xu hướng mới nổi định hình thị trường bất động sản Việt Nam. Ảnh minh hoạ.
Tính bền vững trở thành ưu tiên hàng đầu là 1 trong 10 xu hướng mới nổi định hình thị trường bất động sản Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Theo Báo cáo “Xu hướng Bất động sản Mới nổi tại Việt Nam 2025” do Indochine Strategic – Công ty tư vấn bất động sản của Indochine Capital (ICC) vừa công bố ngày 18/9, tính bền vững trở thành ưu tiên hàng đầu là 1 trong 10 xu hướng mới nổi định hình thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, khái niệm về phát triển bền vững và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong các quyết định đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Chứng chỉ xanh, hiệu quả năng lượng và cải tạo công trình cũ để đáp ứng tiêu chuẩn ESG đang được ưu tiên hàng đầu.

Tại Việt Nam, xu hướng này song hành với làn sóng vốn đầu tư theo định hướng ESG, tập trung vào các dự án xanh, khu công nghiệp và nhà ở cho chuyên gia. Các mô hình linh hoạt như hợp tác phát triển theo giai đoạn hay chuyển nhượng một phần dự án ngày càng phổ biến để tối ưu vốn và quản trị rủi ro.

Theo báo cáo, ở cấp độ quốc gia, hơn 85% trong số 500 công ty tăng trưởng nhanh nhất đã thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện cam kết ESG. Điều này không chỉ phản ánh sự chuyển mình của các doanh nghiệp mà còn mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việt Nam đã công bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, một cam kết mạnh mẽ cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Nghị định 80/2024/NĐ-CP về Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã được ban hành, mở ra hành lang pháp lý quan trọng cho việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.

Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn năng lượng sạch mà còn thu hút dòng vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư quốc tế, những quỹ đang tìm kiếm các dự án bền vững để đầu tư.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập địa giới hành chính và nâng cấp hạ tầng đang mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt tại các khu vực như Hải Phòng và các vùng ven đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Những thay đổi này không chỉ tạo ra cơ hội cho các dự án bất động sản mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp, nơi có thể thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo, thị trường vẫn đối mặt với thách thức như chênh lệch định giá, thủ tục pháp lý phức tạp và rủi ro hậu sáp nhập. Để khai thác tối đa tiềm năng, M&A cần được tiếp cận như một chiến lược hợp tác dài hạn, nhấn mạnh yếu tố cộng hưởng, bền vững và định hướng tương lai.

Mặc dù lợi nhuận ngắn hạn vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng các yếu tố nền tảng của Việt Nam như quá trình đô thị hóa nhanh chóng, dân số trẻ, nhu cầu gia tăng về nhà ở và hạ tầng, cùng với dòng vốn FDI ổn định, bền vững đã biến thị trường M&A thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại châu Á. Tại đây, tính bền vững không chỉ đơn thuần là một lựa chọn, mà đã trở thành một điều kiện tất yếu cho sự phát triển lâu dài.

Sự chuyển mình bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam không chỉ là một xu hướng mà còn là một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và sự cam kết mạnh mẽ từ các doanh nghiệp, thị trường bất động sản bền vững tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Các nhà đầu tư cần phải chủ động nắm bắt xu hướng này để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Hành trình từ "cánh chim đầu đàn" tiên phong phát triển bất động sản xanh đến vùng đất Blue Zones đầu tiên của Việt Nam

08:58, 21/11/2023

Hành trình từ

Bất động sản xanh ven biển được nhà đầu tư ưa chuộng

10:00, 27/06/2022

Bất động sản xanh ven biển được nhà đầu tư ưa chuộng

Bất động sản "xanh": Tiêu chí lựa chọn phong cách sống

08:00, 08/11/2016

Bất động sản “xanh”: Tiêu chí lựa chọn phong cách sống

bất động sản xanh chứng chỉ xanh ESG năng lượng tái tạo nhà đầu tư xanh

Quỹ ngoại rót 22 triệu USD vào startup Việt, phát triển giao thông xanh

Quỹ ngoại rót 22 triệu USD vào startup Việt, phát triển giao thông xanh

Nguồn vốn mới 22 triệu USD của các nhà đầu tư quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe máy điện tại Việt Nam, hướng tới giao thông bền vững...

Xây dựng hạ tầng số tạo đòn bẩy cho kỷ nguyên AI

Xây dựng hạ tầng số tạo đòn bẩy cho kỷ nguyên AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình thiết kế, vận hành và tối ưu hạ tầng tại Việt Nam. Việc này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức lớn về năng lượng và hạ tầng. Cần có các giải pháp để AI phát huy hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Lấp

Lấp "khoảng trống" nhân lực kỹ năng phát triển xanh, năng lượng tái tạo

Chuyển đổi xanh đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam nhưng cũng đặt ra thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc “lấp đầy khoảng trống kỹ năng” là một trong những điều kiện tiên quyết để làm chủ công nghệ mới trong sản xuất xanh và năng lượng tái tạo…

Cà phê giảm phát thải: Con đường nông nghiệp xanh của Sơn La

Cà phê giảm phát thải: Con đường nông nghiệp xanh của Sơn La

Trên hành trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát thải thấp, Sơn La đang khoác lên mình màu xanh mới. Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng nhau thay đổi thói quen canh tác: bớt phụ thuộc vào phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thay bằng chế phẩm sinh học, quy trình hữu cơ và kỹ thuật thân thiện môi trường, hướng tới một nền sản xuất bền vững, an lành…

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Cam sạch Cẩm Thạch và hành trình làm giàu từ đổi mới cách nghĩ, phát triển nông nghiệp hữu cơ

Trong khi nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa vẫn loay hoay với bài toán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thì tại xã Cẩm Thạch, một số hộ dân đã mạnh dạn, tiên phong bằng việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Mô hình trồng cam sạch của ông Đinh Văn Bê, người dân thôn Phâng Khánh, đang trở thành điểm sáng khi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

VnEconomy
1

Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều

Dân sinh

2

Ecosystem Loyalty - Xu hướng marketing mà quản lý doanh nghiệp không thể bỏ qua

Doanh nghiệp

3

Nghị định số 248/2025/NĐ-CP: Lương lãnh đạo doanh nghiệp linh hoạt, gắn chặt với hiệu quả

Tiêu điểm

4

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Du lịch

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người dân là trung tâm, chủ thể của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Tiêu điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy