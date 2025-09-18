Xu hướng ESG định hình các dự án bất động sản xanh trong tương lai

Tính bền vững trong thị trường bất động sản tại Việt Nam song hành với làn sóng vốn đầu tư theo định hướng ESG, tập trung vào các dự án xanh, khu công nghiệp và nhà ở cho chuyên gia...

Theo Báo cáo “Xu hướng Bất động sản Mới nổi tại Việt Nam 2025” do Indochine Strategic – Công ty tư vấn bất động sản của Indochine Capital (ICC) vừa công bố ngày 18/9, tính bền vững trở thành ưu tiên hàng đầu là 1 trong 10 xu hướng mới nổi định hình thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, khái niệm về phát triển bền vững và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong các quyết định đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Chứng chỉ xanh, hiệu quả năng lượng và cải tạo công trình cũ để đáp ứng tiêu chuẩn ESG đang được ưu tiên hàng đầu.

Tại Việt Nam, xu hướng này song hành với làn sóng vốn đầu tư theo định hướng ESG, tập trung vào các dự án xanh, khu công nghiệp và nhà ở cho chuyên gia. Các mô hình linh hoạt như hợp tác phát triển theo giai đoạn hay chuyển nhượng một phần dự án ngày càng phổ biến để tối ưu vốn và quản trị rủi ro.

Theo báo cáo, ở cấp độ quốc gia, hơn 85% trong số 500 công ty tăng trưởng nhanh nhất đã thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện cam kết ESG. Điều này không chỉ phản ánh sự chuyển mình của các doanh nghiệp mà còn mở ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việt Nam đã công bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, một cam kết mạnh mẽ cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Nghị định 80/2024/NĐ-CP về Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã được ban hành, mở ra hành lang pháp lý quan trọng cho việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.

Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn năng lượng sạch mà còn thu hút dòng vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư quốc tế, những quỹ đang tìm kiếm các dự án bền vững để đầu tư.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập địa giới hành chính và nâng cấp hạ tầng đang mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt tại các khu vực như Hải Phòng và các vùng ven đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Những thay đổi này không chỉ tạo ra cơ hội cho các dự án bất động sản mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp, nơi có thể thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo, thị trường vẫn đối mặt với thách thức như chênh lệch định giá, thủ tục pháp lý phức tạp và rủi ro hậu sáp nhập. Để khai thác tối đa tiềm năng, M&A cần được tiếp cận như một chiến lược hợp tác dài hạn, nhấn mạnh yếu tố cộng hưởng, bền vững và định hướng tương lai.

Mặc dù lợi nhuận ngắn hạn vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng các yếu tố nền tảng của Việt Nam như quá trình đô thị hóa nhanh chóng, dân số trẻ, nhu cầu gia tăng về nhà ở và hạ tầng, cùng với dòng vốn FDI ổn định, bền vững đã biến thị trường M&A thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại châu Á. Tại đây, tính bền vững không chỉ đơn thuần là một lựa chọn, mà đã trở thành một điều kiện tất yếu cho sự phát triển lâu dài.

Sự chuyển mình bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam không chỉ là một xu hướng mà còn là một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và sự cam kết mạnh mẽ từ các doanh nghiệp, thị trường bất động sản bền vững tại Việt Nam hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Các nhà đầu tư cần phải chủ động nắm bắt xu hướng này để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.