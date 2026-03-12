Xu hướng “kinh tế bạc” trong bối cảnh dân số già

Sự thay đổi cấu trúc dân số này đang tạo ra những biến chuyển
đáng kể trong nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ của xã hội.
THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ
CHO NGƯỜI CAO TUỔI ĐANG HÌNH THÀNH
Khái niệm “kinh tế bạc” (silver economy) vì vậy ngày càng được
nhắc tới trong các diễn đàn kinh tế quốc tế. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ toàn
bộ các hoạt động kinh tế phục vụ nhu cầu của người cao tuổi, từ dịch vụ chăm
sóc sức khỏe, nhà ở, du lịch, tài chính đến các sản phẩm tiêu dùng chuyên biệt.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam chính thức bước vào
giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Dự báo đến năm 2036, Việt Nam sẽ trở
thành quốc gia có dân số già, khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 20%
tổng dân số.
Hiện nay, nhiều lĩnh vực kinh tế bắt đầu ghi nhận sự gia
tăng nhu cầu từ nhóm khách hàng cao tuổi.
Trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ khám
chữa bệnh chuyên sâu, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn đang trở nên phổ
biến hơn. Bên cạnh hệ thống bệnh viện công lập, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng
đầu tư vào các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, nhà dưỡng lão và các mô hình
chăm sóc tại nhà.
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chi tiêu cho y tế
của người cao tuổi tại các quốc gia đang phát triển thường tăng nhanh khi tuổi
thọ trung bình của dân số được cải thiện.
Ngoài y tế, các ngành dịch vụ khác như du lịch, bảo hiểm và
tài chính cũng đang bắt đầu điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với nhóm khách hàng
lớn tuổi.
Trong lĩnh vực du lịch, nhiều doanh nghiệp lữ hành thiết kế
các tour nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe hoặc hành trình chậm dành riêng cho người
cao tuổi. Các tour này thường có lịch trình nhẹ nhàng, dịch vụ y tế hỗ trợ và
chú trọng yếu tố nghỉ dưỡng.
Ở lĩnh vực tài chính, các sản phẩm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm
sức khỏe dài hạn và dịch vụ quản lý tài sản cho người cao tuổi cũng đang được
phát triển mạnh hơn.
CƠ HỘI KINH TẾ TRONG
XÃ HỘI GIÀ HÓA
Nhiều chuyên gia cho rằng “kinh tế bạc” có thể trở thành một
trong những động lực tăng trưởng mới trong tương lai.
Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, nhận định
rằng khi thu nhập của người cao tuổi tăng lên, nhóm dân số này sẽ trở thành một
phân khúc thị trường quan trọng đối với nhiều ngành kinh tế.
Thực tế tại nhiều quốc gia phát triển cho thấy người cao tuổi
không chỉ là đối tượng thụ hưởng dịch vụ mà còn có thể tham gia tích cực vào
các hoạt động kinh tế.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD), ở nhiều nước phát triển, tỷ lệ người trên 60 tuổi tiếp tục tham gia thị
trường lao động hoặc khởi nghiệp vẫn khá cao.
Xu hướng này cũng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam khi nhiều
người sau tuổi nghỉ hưu vẫn tham gia hoạt động tư vấn, đào tạo hoặc kinh doanh
nhỏ.
Tuy nhiên, để phát triển “kinh tế bạc” một cách bền vững,
các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm xây dựng hệ thống chính sách phù hợp,
bao gồm phát triển hạ tầng chăm sóc người cao tuổi, hoàn thiện các sản phẩm tài
chính - bảo hiểm và khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ chuyên
biệt.
Sự kết hợp giữa thay đổi cấu trúc dân số và nhu cầu tiêu
dùng mới của xã hội đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng. Trong bối cảnh đó,
“kinh tế bạc” không chỉ là một khái niệm mang tính học thuật, mà đang dần trở
thành một hướng phát triển kinh tế thực tế tại Việt Nam trong những thập niên tới.
Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê cho biết, năm 2025, dân số
của Việt Nam tăng thêm khoảng 1 triệu người so với năm 2024, đạt mức 102,3 triệu
người. Trong đó, số người trong độ tuổi lao động (từ 15 - 59 tuổi) chiếm gần
63% tổng dân số (Nếu tính theo chuẩn quốc tế 15 - 64 tuổi,
tỷ lệ khoảng 67 - 68%). Với tỷ lệ này, Việt Nam hiện đang trong giai
đoạn cơ cấu “dân số vàng”.
Mặc dù Việt Nam vẫn đang có nguồn lao động dồi dào,
là lợi thế quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư; tuy nhiên,
cùng lúc đó, tỷ lệ người cao tuổi đang tăng nhanh (chiếm 15%), báo hiệu quá
trình già hóa dân số đang diễn ra mạnh trong các thập niên tới.