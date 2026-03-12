Thứ Năm, 12/03/2026

Trang chủ Thị trường

Vạch trần đường dây thuốc giả Hoàng Minh Đường

Thiên Anh

12/03/2026, 16:47

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo dưới danh nghĩa phòng khám Hoàng Minh Đường, do cựu nhân viên ngân hàng Hoàng Văn Toàn cầm đầu. Với bài thuốc gia truyền giả mạo, quảng cáo trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa gần 87.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng, gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ít ai ngờ rằng, đằng sau thương hiệu "Hoàng Minh Đường" được quảng cáo như một phòng khám y học cổ truyền uy tín với "bài thuốc gia truyền 3 đời" lại là một cựu nhân viên ngân hàng chưa qua một ngày đào tạo bài bản về y học.

Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) sau khi nghỉ việc tại ngân hàng đã nảy sinh ý định làm giàu nhanh chóng từ lĩnh vực chữa bệnh. Năm 2016, Toàn đăng ký một khóa học online về y học cổ truyền, rồi theo học việc tại một phòng khám nhỏ ở địa phương.

TỪ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG THÀNH 'LƯƠNG Y' TỰ PHONG

Cuối năm 2020, lợi dụng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người e ngại đến bệnh viện, Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành nghề của người quen để bắt tay vào thực hiện ý đồ. Hắn tự mày mò phối chế các loại thân, lá, vỏ cây thu mua từ người dân không rõ nguồn gốc, cho ra đời "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", sản phẩm chủ lực sau này. Đến tháng 10/2023, Toàn kết hợp với Lê Đình Tiến (sinh năm 1996) – một đối tượng am hiểu về marketing online. Dù biết rõ bài thuốc chưa được cấp phép và không phải gia truyền, Tiến vẫn tiếp tay giúp Toàn xây dựng thương hiệu "bài thuốc gia truyền 3 đời".

Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tháng 7/2024, Công ty TNHH Hoàng Minh Đường chính thức được thành lập với cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, chia thành nhiều bộ phận: thu mua nguyên liệu, sản xuất, marketing, tư vấn online, khám chữa bệnh trực tiếp và hành chính nhân sự. Từ một nhân viên ngân hàng thất nghiệp, Hoàng Văn Toàn đã nhanh chóng trở thành "Giám đốc" một công ty hoạt động bài bản nhưng phi pháp, đứng sau là đường dây lừa đảo tinh vi bậc nhất từng được phát hiện tại Thanh Hóa.

CHIÊU TRÒ 'THỔI PHỒNG' CÔNG DỤNG BÀI THUỐC

Điểm đặc biệt của đường dây này là sự kết hợp giữa sản xuất thuốc giả với chiến lược marketing bài bản trên không gian mạng. Lê Đình Tiến, với vai trò "kiến trúc sư trưởng", đã biến một cơ sở sản xuất thủ công, mất vệ sinh thành "thương hiệu đông y uy tín hàng đầu" trong mắt nhiều bệnh nhân nhẹ dạ. Hàng loạt fanpage được lập ra, hàng tỷ đồng được đổ vào quảng cáo trên Facebook, Zalo, TikTok để tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu là người già, người lao động nghèo đang đau đớn vì bệnh xương khớp.

Lê Đình Tiến khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Lê Đình Tiến khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Các đối tượng không ngần ngại cắt ghép hình ảnh từ các kênh truyền hình uy tín, mạo danh các hiệp hội đông y để tạo dựng lòng tin. Tại trụ sở công ty, một "đội quân sale" được đào tạo bài bản theo các kịch bản tâm lý chiến.

Chúng tự xưng là "bác sĩ", "lương y" và cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc", những điều mà y học chính thống không bao giờ dám khẳng định. Mỗi nhân viên được trang bị kịch bản chi tiết để đối phó với mọi tình huống, từ tư vấn lần đầu, thuyết phục mua liệu trình đến xử lý khiếu nại.

Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Đặc biệt nguy hiểm, khi bệnh nhân phản ánh bị ngứa, phồng rộp sau khi đắp thuốc, các "tư vấn viên" tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) hướng dẫn bệnh nhân tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính nhờ chiêu trò quảng cáo rầm rộ và kịch bản tư vấn "chuyên nghiệp" này, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, biến những bệnh nhân nghèo thành "cỗ máy in tiền" cho bọn tội phạm.

HỆ LỤY ĐAU LÒNG TỪ BÀI THUỐC GIẢ

Sau màn kịch quảng cáo hào nhoáng là những hệ lụy đau lòng mà các nạn nhân phải gánh chịu. Không chỉ mất tiền oan, nhiều người bệnh còn phải đối mặt với di chứng sức khỏe nghiêm trọng. Cơ quan điều tra ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng "thảo dược" Hoàng Minh Đường bị phù nề, hoại tử da và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Sản phẩm được quảng cáo là "bài thuốc gia truyền bí truyền" thực chất chỉ là sự pha trộn của các loại thân cây, lá cỏ được thu mua từ người dân không qua kiểm định, được băm, xay, nghiền trong điều kiện mất vệ sinh, rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo phá án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo phá án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngày 04/02/2026, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an các địa phương đồng loạt khám xét, triệt phá chuyên án CT288. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc sản xuất, nguyên liệu, sổ sách ghi chép khách hàng và hệ thống máy tính chứa kịch bản tư vấn.

Ngày 10/02/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến cùng 10 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới chung thân.

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Vụ án tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng quảng cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật trên mạng xã hội. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo "thần dược", "bài thuốc gia truyền" trên mạng, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan y tế cấp phép. Khi có nhu cầu chữa bệnh, người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị theo đúng phác đồ khoa học, tránh "tiền mất tật mang" như những nạn nhân của đường dây Hoàng Minh Đường.

