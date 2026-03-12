Vạch trần đường dây thuốc giả Hoàng Minh Đường

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo dưới danh nghĩa phòng khám Hoàng Minh Đường, do cựu nhân viên ngân hàng Hoàng Văn Toàn cầm đầu. Với bài thuốc gia truyền giả mạo, quảng cáo trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa gần 87.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng, gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.
Ít ai ngờ rằng, đằng sau thương hiệu "Hoàng Minh
Đường" được quảng cáo như một phòng khám y học cổ truyền uy tín với
"bài thuốc gia truyền 3 đời" lại là một cựu nhân viên ngân hàng chưa
qua một ngày đào tạo bài bản về y học.
Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986, trú tại
xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) sau khi nghỉ việc tại ngân hàng đã nảy sinh ý định
làm giàu nhanh chóng từ lĩnh vực chữa bệnh. Năm 2016, Toàn đăng ký một khóa học
online về y học cổ truyền, rồi theo học việc tại một phòng khám nhỏ ở địa
phương.
TỪ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG THÀNH 'LƯƠNG Y' TỰ PHONG
Cuối năm 2020, lợi dụng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát,
nhiều người e ngại đến bệnh viện, Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành
nghề của người quen để bắt tay vào thực hiện ý đồ. Hắn tự mày mò phối chế các
loại thân, lá, vỏ cây thu mua từ người dân không rõ nguồn gốc, cho ra đời
"Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", sản phẩm chủ lực sau
này. Đến tháng 10/2023, Toàn kết hợp với Lê Đình Tiến (sinh năm 1996) – một đối
tượng am hiểu về marketing online. Dù biết rõ bài thuốc chưa được cấp phép và
không phải gia truyền, Tiến vẫn tiếp tay giúp Toàn xây dựng thương hiệu
"bài thuốc gia truyền 3 đời".
Tháng 7/2024, Công ty TNHH Hoàng Minh
Đường chính thức được thành lập với cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, chia thành
nhiều bộ phận: thu mua nguyên liệu, sản xuất, marketing, tư vấn online, khám
chữa bệnh trực tiếp và hành chính nhân sự. Từ một nhân viên ngân hàng thất
nghiệp, Hoàng Văn Toàn đã nhanh chóng trở thành "Giám đốc" một công
ty hoạt động bài bản nhưng phi pháp, đứng sau là đường dây lừa đảo tinh vi bậc
nhất từng được phát hiện tại Thanh Hóa.
CHIÊU TRÒ 'THỔI PHỒNG' CÔNG DỤNG BÀI THUỐC
Điểm đặc biệt của đường dây này là sự kết hợp giữa sản xuất
thuốc giả với chiến lược marketing bài bản trên không gian mạng. Lê Đình Tiến,
với vai trò "kiến trúc sư trưởng", đã biến một cơ sở sản xuất thủ
công, mất vệ sinh thành "thương hiệu đông y uy tín hàng đầu" trong
mắt nhiều bệnh nhân nhẹ dạ. Hàng loạt fanpage được lập ra, hàng tỷ đồng được đổ
vào quảng cáo trên Facebook, Zalo, TikTok để tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu
là người già, người lao động nghèo đang đau đớn vì bệnh xương khớp.
Các đối tượng không ngần ngại cắt ghép hình ảnh từ các kênh
truyền hình uy tín, mạo danh các hiệp hội đông y để tạo dựng lòng tin. Tại trụ
sở công ty, một "đội quân sale" được đào tạo bài bản theo các kịch
bản tâm lý chiến.
Chúng tự xưng là "bác sĩ", "lương y" và
cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc", những điều
mà y học chính thống không bao giờ dám khẳng định. Mỗi nhân viên được trang bị
kịch bản chi tiết để đối phó với mọi tình huống, từ tư vấn lần đầu, thuyết phục
mua liệu trình đến xử lý khiếu nại.
Đặc biệt nguy hiểm, khi bệnh nhân phản ánh
bị ngứa, phồng rộp sau khi đắp thuốc, các "tư vấn viên" tự ý gửi kèm
thuốc tây (Tetracyclin) hướng dẫn bệnh nhân tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính nhờ chiêu trò quảng cáo rầm rộ và kịch
bản tư vấn "chuyên nghiệp" này, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây
đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng,
biến những bệnh nhân nghèo thành "cỗ máy in tiền" cho bọn tội phạm.
HỆ LỤY ĐAU LÒNG TỪ BÀI THUỐC GIẢ
Sau màn kịch quảng cáo hào nhoáng là những hệ lụy đau lòng
mà các nạn nhân phải gánh chịu. Không chỉ mất tiền oan, nhiều người bệnh còn
phải đối mặt với di chứng sức khỏe nghiêm trọng. Cơ quan điều tra ghi nhận
nhiều trường hợp sau khi sử dụng "thảo dược" Hoàng Minh Đường bị phù
nề, hoại tử da và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.
Sản phẩm được quảng cáo là
"bài thuốc gia truyền bí truyền" thực chất chỉ là sự pha trộn của các
loại thân cây, lá cỏ được thu mua từ người dân không qua kiểm định, được băm,
xay, nghiền trong điều kiện mất vệ sinh, rồi đóng túi zip, trữ đông như thực
phẩm.
Ngày 04/02/2026, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh
chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an các địa phương
đồng loạt khám xét, triệt phá chuyên án CT288. Tại hiện trường, lực lượng chức
năng thu giữ nhiều máy móc sản xuất, nguyên liệu, sổ sách ghi chép khách hàng
và hệ thống máy tính chứa kịch bản tư vấn.
Ngày 10/02/2026, Cơ quan An ninh
điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến cùng 10 đối
tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174
Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới chung thân.
Vụ án tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng quảng
cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật trên mạng xã hội. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến
cáo người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo "thần dược",
"bài thuốc gia truyền" trên mạng, đặc biệt là các sản phẩm không rõ
nguồn gốc, chưa được cơ quan y tế cấp phép. Khi có nhu cầu chữa bệnh, người dân
nên đến các cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị theo đúng phác đồ khoa
học, tránh "tiền mất tật mang" như những nạn nhân của đường dây Hoàng
Minh Đường.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả đặc biệt lớn, đội lốt “hàng ngoại” bán online
09:34, 08/02/2026
Thu hồi hàng loạt thuốc giảm đau và mỹ phẩm quen thuộc
Tàu chở 63.000 tấn LNG qua eo biển Hormuz cập cảng Thị Vải
Tàu FAT’H AL KHAIR chở khoảng 63.000 tấn LNG từ khu vực Trung Đông, đi qua eo biển Hormuz đã cập kho cảng ở Thị Vải (TP. Hồ Chí Minh)...
Chuỗi triển lãm công nghệ Việt Nam thu hút hơn 450 doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ
ProPak Vietnam 2026 sẽ trưng bày những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cập nhật xu hướng, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm giải pháp tối ưu nâng cao hiệu suất sản xuất...
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới
Theo đà đi xuống của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 11/3 đã được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 4.247 đồng/lít đến 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành liền kề trước đó.
TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá
TP. Hồ Chí Minh tăng cường theo dõi và kiểm soát thị trường xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động, đồng thời ngăn chặn nguy cơ đầu cơ và gián đoạn hoạt động bán lẻ trên địa bàn...
Thanh Hóa chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường
Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trong thời gian ngắn đã tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đầu mối đang chủ động nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: