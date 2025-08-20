Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Xử lý nghiêm những người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không có giấy phép, trái phép

Phúc Minh

20/08/2025, 16:27

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vào làm việc không có giấy phép, trái phép, hoặc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh...

Ảnh minh họa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại công văn số 6741/VPCP-KGVX ngày 21/7/2025 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hoạt động đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn, trong đó có lĩnh vực du lịch.

Chủ động kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vào làm việc không có giấy phép, trái phép, hoặc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Các đơn vị cũng cần tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nhất là Bộ luật Lao động 2019, Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Điều 8, Mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ bằng các hình thức phù hợp, thiết thực.

Cùng với đó, thực hiện rà soát và đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp về quản lý lao động nước ngoài tại địa phương. Việc này nhằm tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài và xác định cụ thể trách nhiệm của từng Sở, ngành liên quan tại địa phương.

Các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực du lịch. Tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và chỉ cấp giấy phép lao động vào các vị trí công việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật trong lĩnh vực du lịch mà lao động Việt Nam không đáp ứng được và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định liên quan người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực du lịch, nếu các đơn vị có khó khăn, vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị gửi báo cáo về Bộ để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lao động nước ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ được miễn giấy phép lao động

Lao động nước ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ được miễn giấy phép lao động

Quy định mới về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam

Quy định mới về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài vào Việt Nam

Việt Nam ngày càng thu hút lao động nước ngoài

Việt Nam ngày càng thu hút lao động nước ngoài

chuyên gia dân sinh du lịch giấy phép lao động lao động kỹ thuật Lao động nước ngoài nhân lực nhập cảnh Vneconomy

Hà Tĩnh: Nhiều giải pháp đưa lao động thất nghiệp trở lại thị trường

Hà Tĩnh: Nhiều giải pháp đưa lao động thất nghiệp trở lại thị trường

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ổn định thị trường lao động nhanh chóng đưa lao động thất nghiệp trở lại thị trường…

Tăng kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở kinh doanh dược

Tăng kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở kinh doanh dược

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ của thuốc, nguyên liệu làm thuốc trước khi sử dụng, đưa ra lưu hành trên thị trường. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi và xử lý thuốc vi phạm chất lượng…

Đào tạo "nhân lực thực chiến" - "cuộc đua" mới của các trường nghề

Đào tạo "nhân lực thực chiến" - "cuộc đua" mới của các trường nghề

Việc doanh nghiệp hợp tác với trường nghề, trả tiền đào tạo để tuyển dụng tạo ra lợi ích hai chiều. Người học được miễn giảm chi phí, có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, trong khi doanh nghiệp yên tâm về chất lượng lao động đầu vào, tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo nội bộ...

78 hộ dân Sa Ná nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp

78 hộ dân Sa Ná nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp

Mưa lũ nhiều năm qua, đặc biệt là cơn bão số 3 năm 2025, đã khiến bờ hữu suối Son đoạn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo tiếp tục sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 100m, trong đó 28m bị cuốn trôi hoàn toàn. Hiện trạng này kèm nhiều vết nứt lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 78 hộ dân với 350 nhân khẩu tại khu tái định cư bản Sa Ná...

