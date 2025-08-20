Xử lý nghiêm những người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không có giấy phép, trái phép

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vào làm việc không có giấy phép, trái phép, hoặc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại công văn số 6741/VPCP-KGVX ngày 21/7/2025 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hoạt động đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn, trong đó có lĩnh vực du lịch.

Chủ động kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vào làm việc không có giấy phép, trái phép, hoặc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Các đơn vị cũng cần tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nhất là Bộ luật Lao động 2019, Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Điều 8, Mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ bằng các hình thức phù hợp, thiết thực.

Cùng với đó, thực hiện rà soát và đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp về quản lý lao động nước ngoài tại địa phương. Việc này nhằm tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài và xác định cụ thể trách nhiệm của từng Sở, ngành liên quan tại địa phương.

Các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực du lịch. Tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và chỉ cấp giấy phép lao động vào các vị trí công việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật trong lĩnh vực du lịch mà lao động Việt Nam không đáp ứng được và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định liên quan người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực du lịch, nếu các đơn vị có khó khăn, vướng mắc, Bộ Nội vụ đề nghị gửi báo cáo về Bộ để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.