Xuất khẩu của Nhật sang Mỹ tiếp tục giảm vì thuế quan

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Điệp Vũ
23/10/2025, 14:18
Trong khi đó, xuất khẩu của nước này sang các thị trường ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tăng mạnh...
Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9 đã tăng trưởng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp, với mức tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự phục hồi này không đồng đều vì xuất khẩu sang thị trường Mỹ tiếp tục sụt giảm.
Theo số liệu thống kê chính thức của Nhật công bố ngày 22/10, xuất khẩu của nước này sang Mỹ - đối tác thương mại lớn thứ hai của Nhật Bản - đã giảm 13,3% trong tháng 9.
Tình trạng suy giảm xuất khẩu của Nhật sang Mỹ diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu của nước này sang các thị trường ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản - tăng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu của Nhật trong tháng 9 sang khu vực châu Á tăng 9,2%, trong đó mức tăng ghi nhận với thị trường Trung Quốc đại lục là 5,8%.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm xuất khẩu của Nhật sang Mỹ là tác động của các biện pháp thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa Nhật, đặc biệt là ô tô. Xuất khẩu ô tô của Nhật Bản sang Mỹ đã giảm 24,2% về giá trị trong tháng 9, mặc dù mức giảm này đã ít hơn so với mức giảm 28,4% trong tháng 8.
Thỏa thuận thương mại giữa Tokyo và Washington đạt được vào tháng 7 đã giúp giảm thuế quan mà Mỹ áp lên Nhật Bản từ 25% xuống còn 15%, có hiệu lực từ ngày 7/8, nhưng dường như việc giảm thuế đó vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm của xuất khẩu Nhật sang thị trường Mỹ.
Trong khi đó, xuất khẩu bán dẫn đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng xuất khẩu tổng thể của Nhật Bản. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu bán dẫn tháng 9 của Nhật tăng 12,6%. Điều này cho thấy sự phục hồi của ngành công nghiệp công nghệ cao, một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Nhật Bản.
Tuy nhiên, ông Hirofumi Suzuki, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cảnh báo rằng xuất khẩu tháng 9 của Nhật Bản thực ra không mạnh như những gì con số thống kê phản ánh, bởi mức tăng trưởng cao chủ yếu do mức cơ sở so sánh thấp của năm trước.
Ông dự báo nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu đối với hàng hóa của Nhật sẽ tiếp tục phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch, nhưng cũng cảnh báo rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang làm mờ đi triển vọng này.
Những thay đổi tiềm tàng trong chính sách kinh tế của Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng mới, bà Sanae Takaichi, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu. Chính sách tiền tệ nới lỏng và kích thích tài khóa mạnh mẽ của bà Takaichi có khả năng làm suy yếu đồng yên, khiến hàng hóa Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế, mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu.
Tuy nhiên, ông Suzuki lưu ý tỷ giá đồng yên so với đồng USD hiện đã yếu đi so với năm ngoái, nhưng xuất khẩu của Nhật vẫn chưa có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh rằng các yếu tố chính sách như thuế quan dường như có tác động lớn hơn đến xuất khẩu của Nhật so với tỷ giá hối đoái.
Tâm lý lạc quan về đồng nhân dân tệ tăng lên sau khi đồng tiền này đạt mức giá cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản chiến lược khác của Trung Quốc đã buộc chính phủ Hà Lan can thiệp vào nhà sản xuất chip Nexperia, gây ra cú sốc cho chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu và mở ra một mặt trận mới trong cuộc đối đầu công nghệ giữa Trung Quốc và phương Tây...
Theo các nhà phân tích, cơn sốt giá vàng đang bước vào giai đoạn mới, với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của giới đầu cơ...
Các mức thuế quan mới mà ông Trump đưa ra đã đẩy xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm sút...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: