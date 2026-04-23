Xuất khẩu dầu của Nga và Iran đều tăng

Xuất khẩu dầu thô của Nga và Iran đều tăng trên 5% trong tháng 3 vừa qua, bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế thu nhập của hai quốc gia này...

Tờ báo Nikkei Asia dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu vận tải biển Kpler cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran đã đạt 1,84 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2026, tăng 7% so với bình quân hàng tháng của 12 tháng trước đó.

Ấn Độ đã nối lại việc nhập khẩu dầu thô từ Iran vào tháng 2/2026 sau khi tạm ngừng từ năm 2019 và lượng nhập khẩu dầu Iran của nước này trong tháng 3/2026 đã tăng khoảng 80% so với tháng 2/2026, đạt 130.000 thùng mỗi ngày. Các lô hàng từ Iraq và Saudi Arabia, vốn chiếm phần lớn trong nhập khẩu dầu của Ấn Độ trước đây, đã bị gián đoạn do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, buộc nước này phải nhanh chóng đa dạng hóa nguồn cung.

Xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz trong tháng 3/2026 đã giảm 86% so với tháng 2/2026, xuống còn 2,07 triệu thùng mỗi ngày.

Tổng lượng xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 3/2026 đã giảm 31% so với mức trung bình hàng tháng của 12 tháng trước đó, xuống còn 4,32 triệu thùng mỗi ngày. Dữ liệu từ Kpler không cho thấy bất kỳ lô dầu xuất khẩu nào của nước này đi qua eo biển Hormuz kể từ ngày 6/3/2026.

Để ứng phó với sự gián đoạn ở eo biển Hormuz, Saudi Arabia xuất khẩu dầu bằng cách vận chuyển dầu qua đường ống đến bờ biển phía Tây của nước này, rồi đưa qua eo biển Bab el-Mandeb, điểm thoát của Biển Đỏ, từ đó dầu được vận chuyển đến châu Á. Dầu thô đi qua eo biển này đã tăng 90% trong tháng 3 so với tháng 2.

Saudi Arabia đang xem xét việc tăng cường công suất đường ống mới, theo tin từ tờ báo Financial Times, còn Iran đã đe dọa phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb. Những điểm nghẽn năng lượng này sẽ tiếp tục có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường toàn cầu.

Biến động lưu lượng tàu chở dầu đi qua các tuyến Biển Đỏ, kênh đảo Panama và eo biển Hormuz từ đầu năm 2026 đến nay. Mức lưu lượng của tháng 1/2025 được đặt ở 100 - Nguồn: Kpler/Nikkei.

Tổng xuất khẩu dầu từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA) đã giảm 37% trong tháng 3/2026, và từ Kuwait giảm 80%.

Nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông của các nước châu Á đã giảm mạnh trong tháng 3/2026.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính rằng nếu việc đóng cửa eo biển Hormuz tiếp tục, nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz sẽ giảm 13 triệu thùng/ngày so với trước chiến tranh, tương đương hơn 10% tổng cung toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Nga đã tăng cường xuất khẩu dầu, đạt 5,31 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2026, tăng 6% so với mức trung bình hàng tháng của 12 tháng trước đó.

Mỹ đã phần nào nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với việc mua dầu thô của Nga để giảm áp lực tăng giá dầu thô toàn cầu. Hàn Quốc đang xem xét nhập khẩu dầu Nga - một động thái mà dữ liệu từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc cho thấy sẽ là lần mua dầu Nga đầu tiên của nước này kể từ năm 2022.

Các nước Đông Nam Á cũng đang xem xét dầu Nga như một nguồn cung thay thế. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đến thăm Nga vào ngày 13/4 vừa qua, với đề nghị Nga cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho Indonesia.

"Các lô dầu xuất khẩu từ miền Tây nước Nga, gồm cả dầu Nga và dầu Kazakhstan, đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 4/2026”, trưởng phân tích thị trường của Kpler, ông Yui Torikata, cho biết.

Giá dầu Nga đang tăng do nhu cầu tăng. Giá dầu Urals của Nga, loại dầu xuất khẩu chủ lực của nước này, đạt khoảng 98 USD mỗi thùng vào đầu tuần này, cao hơn 70% so với trước khi cuộc chiến Mỹ - Iran xảy ra, theo dữ liệu từ LSEG. Giá dầu thô Nga tại thời điểm đầu tuần cũng cao hơn so với dầu thô WTI giao sau của Mỹ và dầu thô Brent giao sau tại London.

Trước đây, do lệnh cấm vận của phương Tây đối với dầu Nga và mức giá trần mà nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đặt ra đối với dầu Nga, dầu thô Nga rẻ hơn đáng kể so với dầu của Mỹ và châu Âu.

Xuất khẩu dầu từ các nước sản xuất dầu ở Tây Bán cầu cũng đã tăng gần đây. Trong đó, xuất khẩu dầu của Brazil tăng 20% trong tháng 3/2026, trong khi xuất khẩu dầu của Guyana và Mỹ cũng đi lên. Lượng dầu thô đi qua kênh đào Panama trong tháng 3 đã tăng 170% so với tháng 2/2026.

Biến động lượng xuất khẩu dầu qua đường biển của một số quốc gia trong tháng 3/2026 so với mức bình quân hàng tháng của 12 tháng trước đó. Đơn vị: % - Nguồn: Kpler/Nikkei.

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ sẽ tăng 40-50% trong tháng 4/2026, theo Kpler. Washington đã kêu gọi các công ty dầu khí lớn tăng cường sản xuất. Tuy nhiên, nước này có hạn chế về cảng có khả năng xử lý tàu chở dầu siêu lớn, do đó khả năng đáp ứng nhu cầu của châu Á vẫn còn chưa chắc chắn.