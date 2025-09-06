Thứ Bảy, 06/09/2025

Thị trường

Xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3% sau 8 tháng đầu năm, xuất siêu đạt 13,99 tỷ USD

Việt An

06/09/2025, 09:55

Sau 8 tháng của năm 2025, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất khẩu với kim ngạch 229,27 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước...

VnEconomy

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/9, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9% . 

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê
Xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê

Cụ thể hơn, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 43,39 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,16 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 34,22 tỷ USD, tăng 2,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 14,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 17,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 27,5%. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 76,69 tỷ USD, tăng 3,2%, chiếm 25,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 229,27 tỷ USD, tăng 19,3%, chiếm 74,9%. 

Trong 8 tháng đầu năm 2025 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,8%). 

Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 8 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.
Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 8 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 271,06 tỷ USD, chiếm 88,6%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 25,92 tỷ USD, chiếm 8,5%; nhóm hàng thủy sản đạt 7,15 tỷ USD, chiếm 2,3%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Theo chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,76 tỷ USD, giảm 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 28,91 tỷ USD, tăng 0,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 17,7%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 11,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 34,0%.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 291,97 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 94,77 tỷ USD, tăng 5,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 197,2 tỷ USD, tăng 25,1%. 

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.
Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 8 tháng đầu năm 2025 có 38 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 91,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 46,2%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2025, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 273,91 tỷ USD, chiếm 93,8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 52,2%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 41,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 18,06 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm 2025, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 99,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 117,9 tỷ USD.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 8 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 8 tháng năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 87,0 tỷ USD tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 25,6 tỷ USD, tăng 10,0%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, giảm 9,3%; nhập siêu từ Trung Quốc 75,9 tỷ USD, tăng 39,8%; nhập siêu từ Hàn Quốc 20,1 tỷ USD, tăng 0,7%; nhập siêu từ ASEAN 9,4 tỷ USD, tăng 69,1%.

Với những số liệu trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 xuất siêu 3,72 tỷ USD. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 13,99 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 18,84 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,08 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,07 tỷ USD.

