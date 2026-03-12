Xung đột Trung Đông: Cơ hội nào cho phát triển năng lượng tái tạo?
Huy Nguyễn
12/03/2026, 11:31
Xung đột Trung Đông đặt ra áp lực rõ ràng: sự phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu khiến các nền kinh tế toàn cầu dễ tổn thương và gây bất ổn thị trường. Trong khi đó, các cơ hội để tăng trưởng năng lượng nội địa, từ năng lượng mặt trời, gió, điện hạt nhân đến các giải pháp lưu trữ năng lượng, trở nên cấp bách...
Căng thẳng tại Trung Đông đang tạo
ra những biến động chưa từng có trên thị trường năng lượng toàn cầu. Các cuộc
không kích, gián đoạn xuất khẩu dầu khí và tắc nghẽn các tuyến vận chuyển chiến
lược khiến giá năng lượng tăng vọt, làm nổi bật tính dễ tổn thương của các nền
kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
Chính những căng thẳng
này lại đồng thời tạo ra áp lực mạnh mẽ để các quốc gia đẩy nhanh chuyển dịch
sang năng lượng tái tạo. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho quá trình
chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
CÚ
SỐC NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH VÀ TÁC ĐỘNG BAN ĐẦU
Ngay trong những ngày đầu của cuộc
xung đột, các cơ sở xuất khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất thế giới tại Qatar phải
tạm ngừng hoạt động, trong khi Saudi Arabia đình chỉ vận hành nhà máy lọc dầu lớn
nhất của nước này.
Hoạt động vận chuyển qua Eo biển
Hormuz- tuyến hàng hải huyết mạch của thị trường dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn
nghiêm trọng khi nhiều hãng tàu và công ty bảo hiểm tạm dừng hoạt động trong
khu vực. Giá dầu tăng mạnh, có lúc vượt 100 USD/thùng và tiến gần mức 120 USD,
mức cao nhất trong gần 4 năm sau chiến sự Nga-Ukraine năm 2022.
Trong tuần đầu của xung đột Mỹ-Iran,
cú sốc thị trường năng lượng không chỉ giới hạn ở giá dầu mà lan rộng sang khí
đốt và LNG toàn cầu. Khi QatarEnergy- nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới tuyên
bố tình trạng “bất khả kháng” (force majeure) và ngừng hoạt động tại các cơ sở ở
Ras Laffan sau các cuộc tấn công, thị trường LNG toàn cầu lập tức chịu sức ép lớn.
Theo các báo cáo thị trường, nguồn
cung LNG dự kiến dư thừa trong năm 2026 (khoảng 6 triệu tấn) hiện có nguy cơ
chuyển sang thiếu hụt nếu việc gián đoạn kéo dài hơn một tháng, khiến giá giao
ngay ở một số thị trường tăng mạnh và có thể vượt 30 USD/mmBtu (tương đương khoảng
28-29 m³ khí) nếu suy giảm tiếp tục, theo Business Standard.
Đối với châu Á, cú sốc càng rõ nét
hơn: hơn 80% lượng LNG đi qua Eo biển Hormuz được chuyển đến các nước như Trung
Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và đảo Đài Loan (Trung Quốc), khiến khu vực này
trở thành tâm điểm của “cú sốc LNG” toàn cầu. Giá LNG ở châu Á đã gần như tăng
gấp đôi, từ khoảng 10 USD/mmBtu trước cuộc khủng hoảng lên khoảng 24-25 USD/mmBtu
trên thị trường giao ngay. Điều này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất điện mà
còn gây áp lực lạm phát qua các ngành sử dụng khí đốt làm nguyên liệu đầu vào,
theo Euro News.
Ngoài ra, giá vận tải và bảo hiểm vận
chuyển qua tuyến biển này cũng leo thang, làm chi phí logistics tăng và gây ảnh
hưởng tới cả thị trường dầu, khí và hóa chất tại châu Á. Phản ứng lập tức của
thị trường tài chính là các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Á giảm mạnh trong nhiều
phiên, phản ánh sự lo ngại về tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh chi phí năng
lượng và nhập khẩu tăng, theo Reuters.
BÀI
HỌC TỪ CHÂU ÂU SAU KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG
Châu Âu đã trải qua một bài học điển
hình khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Trước đó, Liên minh châu Âu
(EU) phụ thuộc đáng kể vào khí đốt Nga, với khoảng 45% lượng khí đốt nhập khẩu
của EU đến từ Nga vào năm 2021, tương đương khoảng 150-155 tỷ mét khối khí mỗi
năm. Sự phụ thuộc này khiến thị trường năng lượng châu Âu dễ bị tổn thương khi
nguồn cung bị gián đoạn.
Sau khi chiến sự nổ ra, EU triển
khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Trung
tâm của chiến lược này là kế hoạch REPowerEU, được công bố năm 2022 với mục
tiêu thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và tăng tốc phát triển
năng lượng tái tạo.
Nhờ các biện pháp này, tỷ trọng khí
đốt Nga trong nhập khẩu năng lượng của EU đã giảm nhanh chóng, từ khoảng 45%
năm 2021 xuống còn khoảng 15% vào năm 2023, và tiếp tục giảm xuống khoảng 13%
vào năm 2025. Sự chuyển dịch này đạt được nhờ mở rộng nhập khẩu khí hóa lỏng từ
các đối tác khác, giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt và tăng tốc phát triển năng lượng
tái tạo trong toàn khối.
Trong vòng 5 năm, các quốc gia EU
đã tăng cường triển khai năng lượng mặt trời và gió, giúp tránh sử dụng 92 tỷ
mét khối khí đốt và 55 triệu tấn than đá vào năm 2024, theo dữ liệu của think
tank Agora Energiewende.
Frauke Thies, giám đốc Agora
Energiewende, nhận định: “Chính nhờ năng lượng tái tạo mà châu Âu không bị tác
động nặng nề hơn bởi khủng hoảng năng lượng vừa qua”.
Các quốc gia châu Á, đặc biệt là Nhật
Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, có mức độ phụ thuộc cao vào khí đốt và dầu nhập khẩu
từ Trung Đông. Sự gián đoạn trong vận chuyển có thể gây tổn thất nghiêm trọng
cho nền kinh tế.
Tất nhiên, mức giá năng lượng tăng
cũng gây ra thách thức về tài chính. Giám đốc mảng năng lượng và khí hậu tại Tổ
chức Transport and Environment- Antony
Froggatt lưu ý rằng các chính phủ đang bị giới hạn ngân sách và khó cấp vốn cho
các dự án xanh vốn cần hỗ trợ để cạnh tranh với nhiên liệu hóa thạch. Trong các
nước có nhiều than đá như Trung Quốc và Ấn Độ, than có thể được sử dụng nhanh
chóng để thay thế nhập khẩu khí đốt, gây nguy cơ phát thải cao hơn.
CƠ
HỘI THÚC ĐẨY NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NỘI ĐỊA
Giới quan sát nhận định, cú sốc địa
chính trị tại Trung Đông hiện nay có thể làm thay đổi cách các quốc gia tổ chức
hệ thống năng lượng của mình. Khi nguồn cung dầu khí bị gián đoạn và giá nhiên
liệu hóa thạch tăng mạnh, các công nghệ năng lượng thay thế trở nên cạnh tranh
hơn.
Trong bối cảnh đó, năng lượng tái tạo
như điện mặt trời, điện gió hay thậm chí điện hạt nhân, vốn có thể được sản xuất
trong nước, trở nên hấp dẫn hơn vì ít chịu ảnh hưởng từ căng thẳng quốc tế.
PGS. Thijs Van de Graaf, Viện Chính trị Năng lượng Brussels cho rằng “Giá dầu
và khí đốt cao về nguyên tắc tốt cho các công nghệ thay thế vì chúng trở nên cạnh
tranh hơn. Việc lắp đặt tấm pin mặt trời, máy bơm nhiệt và các công nghệ tương
tự sẽ giảm sự phụ thuộc vào khí đốt”.
Tuy nhiên, bức tranh không hoàn
toàn đơn giản. Người đứng đầu mảng kinh tế tại cơ quan nghiên cứu BloombergNEF
David Hostert, cảnh báo rằng
giá năng lượng tăng cao có thể kích thích lạm phát, buộc các ngân hàng trung
ương phải nâng lãi suất. Điều này làm tăng chi phí vay vốn và khiến việc triển khai
các dự án năng lượng sạch phụ thuộc nhiều vào nguồn tài chính dài hạn trở nên
khó khăn hơn.
Xung đột tại Trung Đông đang tạo ra
2 áp lực trái chiều đối với quá trình chuyển dịch năng lượng: một mặt, các quốc
gia muốn đẩy nhanh phát triển năng lượng sạch nội địa để giảm phụ thuộc vào dầu
khí nhập khẩu; mặt khác, sự phân mảnh của chuỗi cung ứng và cạnh tranh địa
chính trị có thể khiến việc triển khai các công nghệ năng lượng mới trở nên tốn
kém và phức tạp hơn.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António
Guterres ngày 10/3/2026 nhấn mạnh: “Năng lượng tái tạo sản xuất tại chỗ chưa
bao giờ rẻ, dễ tiếp cận hay mở rộng như hiện nay. Nguồn lực của kỷ nguyên năng
lượng sạch không thể bị phong tỏa hay vũ khí hóa”. Ông António Guterres cho rằng
cú sốc từ Trung Đông có thể tạo cơ hội để các quốc gia giảm sự phụ thuộc vào
nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và tăng cường tự chủ năng lượng nội địa.
Các chuyên gia tại Mỹ, như Caroline
Baxter từ Council on Strategic Risks, cũng nhận định rằng tình trạng gián đoạn
vận chuyển nhiên liệu hóa thạch tạo động lực chính trị mạnh mẽ để thúc đẩy năng
lượng xanh. “Có thể các nước sẽ chuyển hướng sử dụng năng lượng tái tạo, chỉ để
đảm bảo rằng nguồn cung trong nước ổn định và không phụ thuộc vào các quốc gia
khác”, Baxter nói.
Kinh nghiệm từ châu Âu sau xung đột
Nga-Ukraine cho thấy, các quốc gia thường phản ứng bằng việc chuyển sang các
nhiên liệu hóa thạch khác, như than đá, thay vì thúc đẩy chuyển dịch xanh.
Pauline Heinrichs tại King’s College cảnh báo: “Châu Âu sau năm 2022 chậm chuyển
sang năng lượng sạch là bài học mà thế giới không nên lặp lại”.
Đặc biệt, những quốc gia có mức
phát thải cao như Trung Quốc và Ấn Độ có nguy cơ quay lại sử dụng than để bù đắp
năng lượng, dẫn đến gia tăng phát thải CO₂ và làm chậm tiến trình chống biến đổi
khí hậu toàn cầu.
Dẫu vậy, các quốc gia vẫn nên nhìn
nhận năng lượng tái tạo không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là chiến lược
bắt buộc để đảm bảo an ninh năng lượng và hạn chế rủi ro từ phụ thuộc nhiên liệu
hóa thạch.
Xung đột Trung Đông: Thị trường khí đốt chịu áp lực lớn hơn dầu mỏ
13:58, 10/03/2026
Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng giữa xung đột ở Trung Đông
10:54, 11/03/2026
Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông
Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu được xem là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, đóng góp lớn cho an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét, tài nguyên đất- nước suy giảm và yêu cầu mới của thị trường quốc tế về sản xuất xanh, ngành lúa gạo của vùng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng bền vững...
Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi
Việc xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về năng lượng là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và điều chỉnh quy hoạch điện lực. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…
Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 5 nhóm chính sách lớn tại dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) trong đó có tăng cường quản lý, sử dụng không gian biển theo hướng thống nhất, minh bạch và phù hợp với Quy hoạch không gian biển quốc gia; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh...
Năng lượng tái tạo giúp các quốc gia giảm tổn thương trước cú sốc dầu mỏ
Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn dòng chảy dầu khí toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Các chuyên gia cho rằng đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo trong nước sẽ giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế tác động từ các cú sốc địa chính trị...
Cụ thể mức phân bổ hạn ngạch phát thải cho 110 cơ sở nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cụ thể cho 110 nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng cho năm 2025 và năm 2026. Theo thống kê, các cơ sở này đang chiếm khoảng 40% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: