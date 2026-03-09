Cụ thể mức phân bổ hạn ngạch phát thải cho 110 cơ sở nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng
Đỗ Phong
09/03/2026, 18:35
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cụ thể cho 110 nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng cho năm 2025 và năm 2026. Theo thống kê, các cơ sở này đang chiếm khoảng 40% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số
699/QĐ-BNNMT thí điểm phân bổ hạn ngạch cho năm 2025 và 2026. Trong số 110 cơ sở
được phân bổ hạn ngạch có 51 cơ sở sản xuất xi măng; 34 cơ sở nhà máy nhiệt điện;
25 cơ sở sản xuất sắt thép (thép thô).
Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025
là 243.082.392 tấn CO2tđ và năm 2026 là 268.391.454 tấn CO2tđ.
Cụ thể, trong lĩnh vực nhiệt điện, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính của một số cơ sở như: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng
Ninh (năm 2025 là 11.097.421 tấn CO2 tương đương và năm 2026 là 12.157.533 tấn);
Công ty TNHH Điện Lực AES Mông Dương- Nhà máy nhiệt điện Mông Dương (năm 2025
là 12.190.431 tấn và năm 2026 là 13.354.978 tấn); Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Nhà máy nhiệt
điện BOT Vĩnh Tân 1) năm 2025 là 11.856.608 tấn và năm 2026 là 12.989.265 tấn
CO2.
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân- Chi nhánh TNHH MTV Tổng công ty
Phát điện 3 (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có hạn ngạch phân bổ năm 2025 là 10.530.658
tấn và năm 2026 là 11.536.648 tấn.
Trong lĩnh vực sản xuất thép, hạn ngạch phân
bổ cho một số cơ sở như: Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (năm 2025 là
13.666.930 tấn CO2 tương đương và năm 2026 là 15.932.703 tấn); Công ty Cổ phần
Thép Hòa Phát Dung Quất (năm 2025 là 11.218.848 tấn và năm 2026 là 13.078.765 tấn
CO2 tương đương);
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ: các cơ sở được thí điểm
phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính có trách nhiệm nộp trả hạn ngạch phát
thải khí nhà kính theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng
ô-dôn được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 của Nghị định số 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
06/2022/NÐ.
Việc phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính nhằm mục tiêu
vận hành thị trường carbon trong nước.
Chia sẻ vấn đề này, ông Lương Quang Huy, Trưởng phòng Quản
lý phát thải Khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Cục Biến đổi khí hậu cho biết
trong thời gian qua, Cục đã chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Công thương
thí điểm phân bổ cho 110 cơ sở thuộc 3 lĩnh vực Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản
xuất sắt thép (thép thô), cơ sở sản xuất xi măng (clinker). Các cơ sở được phân
bổ hạn ngạch này nằm trong danh mục 2.166 cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà
kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
“Mặc dù chỉ có 110 cơ sở được thí điểm phân bổ nhưng hiện
chiếm tới khoảng 40% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia, sẽ tạo ra một thị trường
carbon trong nước tương đối sôi động sau khi thí điểm”, ông Huy nói.
Đại diện Cục Biến đổi khí hậu cũng cho biết sẽ tiếp tục thí
điểm trong thời gian tới để đảm bảo các phương pháp phân bổ hạn ngạch cũng như
việc kiểm kê khí nhà kính của các doanh nghiệp chính xác hơn, đảm bảo công bằng,
minh bạch giữa các doanh nghiệp khi tham gia thị trường carbon trong nước.
Trước đó, ngày 9/2/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025- 2026. Cụ thể, tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025 là 243.082.392 tấn CO2tđ. Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2026 là 268.391.454 tấn CO2tđ.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025 và năm 2026 cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng và hướng dẫn triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá, tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về kiểm kê khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính.
Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng theo dõi, đánh giá việc thực hiện hạn ngạch của các cơ sở được phân bổ hạn ngạch trong phạm vi quản lý.
Tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở
14:57, 16/10/2025
Sẽ phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 150 cơ sở doanh nghiệp phát thải lớn nhất
22:24, 24/03/2025
Bổ sung quy định lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho 3 lĩnh vực
Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội
Nếu không sớm chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa vào thiên nhiên, những rủi ro về tài nguyên và biến đổi khí hậu có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn...
Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh
Thông qua tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, thành phố Huế đang hướng tới mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ, du lịch sinh thái và phát triển kinh tế xanh trong những năm tới...
Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm áp lực xử lý chất thải tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế thực hiện, minh bạch dữ liệu và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả thực thi...
Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho thị trường carbon. Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để sẵn sàng vận hành thị trường...
Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương
Lần đầu tiên, ba quốc gia tiên phong gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam cùng tham gia Chương trình trao đổi cấp khu vực về triển khai Kế hoạch hành động carbon xanh Quốc gia (NBCAP), mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có khả năng hấp thụ carbon...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: