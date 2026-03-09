Cụ thể mức phân bổ hạn ngạch phát thải cho 110 cơ sở nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cụ thể cho 110 nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng cho năm 2025 và năm 2026. Theo thống kê, các cơ sở này đang chiếm khoảng 40% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 699/QĐ-BNNMT thí điểm phân bổ hạn ngạch cho năm 2025 và 2026. Trong số 110 cơ sở được phân bổ hạn ngạch có 51 cơ sở sản xuất xi măng; 34 cơ sở nhà máy nhiệt điện; 25 cơ sở sản xuất sắt thép (thép thô).

Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2025 là 243.082.392 tấn CO2tđ và năm 2026 là 268.391.454 tấn CO2tđ.

Cụ thể, trong lĩnh vực nhiệt điện, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính của một số cơ sở như: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (năm 2025 là 11.097.421 tấn CO2 tương đương và năm 2026 là 12.157.533 tấn);

Công ty TNHH Điện Lực AES Mông Dương- Nhà máy nhiệt điện Mông Dương (năm 2025 là 12.190.431 tấn và năm 2026 là 13.354.978 tấn); Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1) năm 2025 là 11.856.608 tấn và năm 2026 là 12.989.265 tấn CO2.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân- Chi nhánh TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 3 (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có hạn ngạch phân bổ năm 2025 là 10.530.658 tấn và năm 2026 là 11.536.648 tấn.

Trong lĩnh vực sản xuất thép, hạn ngạch phân bổ cho một số cơ sở như: Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (năm 2025 là 13.666.930 tấn CO2 tương đương và năm 2026 là 15.932.703 tấn); Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (năm 2025 là 11.218.848 tấn và năm 2026 là 13.078.765 tấn CO2 tương đương);

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ: các cơ sở được thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính có trách nhiệm nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 của Nghị định số 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NÐ.

Mặc dù chỉ có 110 cơ sở được thí điểm phân bổ nhưng hiện chiếm khoảng 40% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia. Ông Lương Quang Huy

Việc phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính nhằm mục tiêu vận hành thị trường carbon trong nước.

Chia sẻ vấn đề này, ông Lương Quang Huy, Trưởng phòng Quản lý phát thải Khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Cục Biến đổi khí hậu cho biết trong thời gian qua, Cục đã chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Công thương thí điểm phân bổ cho 110 cơ sở thuộc 3 lĩnh vực Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép (thép thô), cơ sở sản xuất xi măng (clinker). Các cơ sở được phân bổ hạn ngạch này nằm trong danh mục 2.166 cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

“Mặc dù chỉ có 110 cơ sở được thí điểm phân bổ nhưng hiện chiếm tới khoảng 40% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia, sẽ tạo ra một thị trường carbon trong nước tương đối sôi động sau khi thí điểm”, ông Huy nói.

Đại diện Cục Biến đổi khí hậu cũng cho biết sẽ tiếp tục thí điểm trong thời gian tới để đảm bảo các phương pháp phân bổ hạn ngạch cũng như việc kiểm kê khí nhà kính của các doanh nghiệp chính xác hơn, đảm bảo công bằng, minh bạch giữa các doanh nghiệp khi tham gia thị trường carbon trong nước.