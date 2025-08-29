Chủ Nhật, 31/08/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Kinh tế xanh

1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA

Nguyễn Thuấn

29/08/2025, 23:16

Ngày 29/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261/NQ-CP về việc chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư tại vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là bước triển khai quan trọng trong cơ chế chi trả giảm phát thải, đồng thời khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ đang đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn
Các tỉnh Bắc Trung Bộ đang đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn

Theo Nghị định, Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép chuyển nhượng 1 triệu tấn CO2 (trong tổng số 5,91 triệu tấn CO2 còn dư của vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019) cho IBRD. Đáng chú ý, khoảng 95% lượng phát thải được chuyển nhượng này sẽ được IBRD chuyển giao lại cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các mục tiêu Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Đơn giá chuyển nhượng và các điều khoản liên quan được thực hiện theo Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) đã được ký ngày 22/10/2020 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và IBRD. Đây là cơ chế hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng, vừa mang lại nguồn tài chính, vừa hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan để chuyển nhượng 1 triệu tấn CO₂ theo ERPA, đồng thời tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính ERPA.

Các bộ, ngành có liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc triển khai Nghị quyết và Nghị định số 107/2022/NĐ-CP. Đồng thời, Ủy ban nhân dân 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế, có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện ERPA tại địa phương, đảm bảo minh bạch và hiệu quả trong quản lý nguồn thu từ việc chuyển nhượng carbon.

Việc chuyển nhượng thành công 1 triệu tấn CO2 cho IBRD được đánh giá là bước đi cụ thể để đưa Việt Nam tiến gần hơn tới các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chung ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bắc Trung Bộ biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuyển nhượng CO2 ERPA giảm phát thải IBRD NDC tài chính carbon Tăng trưởng xanh

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh

Hoàn thiện tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường là cần thiết để kiểm soát và cải thiện chất lượng môi trường, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này cũng đáp ứng yêu cầu hội nhập, giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tiêu chuẩn xanh ngày càng được chú trọng, đề cao...

Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam: Từ áp lực toàn cầu đến yêu cầu nội tại

Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam: Từ áp lực toàn cầu đến yêu cầu nội tại

Việt Nam đang đối diện với bài toán kép vừa duy trì tăng trưởng cao, vừa thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050...

1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA

1 triệu tấn carbon vùng Bắc Trung Bộ được chuyển nhượng theo Thỏa thuận ERPA

Ngày 29/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261/NQ-CP về việc chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư tại vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB). Đây là bước triển khai quan trọng trong cơ chế chi trả giảm phát thải, đồng thời khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu.

Doanh nghiệp chủ động tìm lối đi để phát triển xanh

Doanh nghiệp chủ động tìm lối đi để phát triển xanh

Để hiện thực hóa thể chế và chính sách vĩ mô cho mục tiêu phát triển bền vững, bản thân doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong, chủ động đón đầu cơ hội tăng trưởng...

