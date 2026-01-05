Thủ tục giao doanh nghiệp Nhà nước khảo sát dự án điện gió ngoài khơi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 79/2025/TT-BNNMT quy định chi tiết trình tự, thủ tục giao doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư...

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2026 và hết hiệu lực kể từ ngày 1/3/2027, Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tư quy định chi tiết thành phần hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; nội dung báo cáo thuyết minh; trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, trình tự tiếp nhận, thẩm tra, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan và quyết định giao doanh nghiệp thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi.

Cụ thể, Thông tư nêu rõ, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngay sau khi hồ sơ đã được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ đến Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam rà soát, thẩm tra hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi của doanh nghiệp. Thời gian thẩm tra hồ sơ không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ;

gió ngoài khơi vượt trội trong khu vực, là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp điện gió biển quy mô lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xanh và thực hiện cam kết Net Zero. Ảnh minh họa" /> Với tổng công suất kỹ thuật có thể khai thác 1068 GW (tính ở độ cao 100m), Việt Nam có tiềm năng tài nguyên gió ngoài khơi vượt trội trong khu vực, là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp điện gió biển quy mô lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xanh và thực hiện cam kết Net Zero. Ảnh minh họa

Trường hợp hồ sơ qua thẩm tra chưa đủ điều kiện giải quyết, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa kèm theo thông báo bằng văn bản trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Văn bản nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân.

Sau 15 ngày từ khi thông báo, nếu doanh nghiệp không hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận Một cửa thực hiện đóng hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh nơi có khu vực biển đề xuất khảo sát và các cơ quan có liên quan;

Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến trả lời bằng văn bản; trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không nhận được văn bản trả lời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện theo quy định Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành tại Nghị định số 39/2022/NĐ-CP;

Trường hợp chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng về việc giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi cho doanh nghiệp, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp với cơ quan không có ý kiến thống nhất và cơ quan, tổ chức liên quan để xem xét, quyết định việc giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Về thẩm định, giải quyết hồ sơ, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ thời điểm nhận được đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan (trong đó có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng) hoặc trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ thời điểm Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp với cơ quan không có ý kiến thống nhất, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam hoàn thành thẩm định hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi của doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện để được giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa kèm theo thông báo bằng văn bản trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận Một cửa thực hiện đóng hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính;

Trường hợp hồ sơ còn chưa đủ thông tin để giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam gửi văn bản nêu rõ lý do, nội dung, thông tin cần bổ sung, giải trình đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp gửi văn bản cung cấp bổ sung thông tin, giải trình đến Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Cục Biển và Hải đảo Việt Nam gửi văn bản. Sau 30 ngày, nếu doanh nghiệp không hoàn thành hoàn thiện hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận Một cửa thực hiện đóng hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện để được giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định việc giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định ký văn bản giao doanh nghiệp thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định không giao doanh nghiệp thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính...