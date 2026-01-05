Thứ Hai, 05/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Thủ tục giao doanh nghiệp Nhà nước khảo sát dự án điện gió ngoài khơi

Đỗ Phong

05/01/2026, 14:36

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 79/2025/TT-BNNMT quy định chi tiết trình tự, thủ tục giao doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư...

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giao thực hiện khảo sát được quy định cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tính công khai, minh bạch và chặt chẽ trong quá trình xem xét, quyết định. Ảnh minh họa
Hồ sơ, trình tự, thủ tục giao thực hiện khảo sát được quy định cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tính công khai, minh bạch và chặt chẽ trong quá trình xem xét, quyết định. Ảnh minh họa

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2026 và hết hiệu lực kể từ ngày 1/3/2027, Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tư quy định chi tiết thành phần hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi; nội dung báo cáo thuyết minh; trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, trình tự tiếp nhận, thẩm tra, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan và quyết định giao doanh nghiệp thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi.

Cụ thể, Thông tư nêu rõ, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngay sau khi hồ sơ đã được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ đến Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam rà soát, thẩm tra hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi của doanh nghiệp. Thời gian thẩm tra hồ sơ không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ;

Với tổng công suất kỹ thuật có thể khai thác 1068 GW (tính ở độ cao 100m), Việt Nam có tiềm năng tài nguyên <span class=gió ngoài khơi vượt trội trong khu vực, là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp điện gió biển quy mô lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xanh và thực hiện cam kết Net Zero. Ảnh minh họa" />
Với tổng công suất kỹ thuật có thể khai thác 1068 GW (tính ở độ cao 100m), Việt Nam có tiềm năng tài nguyên gió ngoài khơi vượt trội trong khu vực, là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp điện gió biển quy mô lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xanh và thực hiện cam kết Net Zero. Ảnh minh họa

Trường hợp hồ sơ qua thẩm tra chưa đủ điều kiện giải quyết, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa kèm theo thông báo bằng văn bản trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Văn bản nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân.

Sau 15 ngày từ khi thông báo, nếu doanh nghiệp không hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận Một cửa thực hiện đóng hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh nơi có khu vực biển đề xuất khảo sát và các cơ quan có liên quan;

Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến trả lời bằng văn bản; trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không nhận được văn bản trả lời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện theo quy định Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành tại Nghị định số 39/2022/NĐ-CP;

Trường hợp chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng về việc giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi cho doanh nghiệp, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp với cơ quan không có ý kiến thống nhất và cơ quan, tổ chức liên quan để xem xét, quyết định việc giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Về thẩm định, giải quyết hồ sơ, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ thời điểm nhận được đầy đủ ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan (trong đó có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng) hoặc trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ thời điểm Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp với cơ quan không có ý kiến thống nhất, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam hoàn thành thẩm định hồ sơ đề nghị giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi của doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện để được giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa kèm theo thông báo bằng văn bản trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận Một cửa thực hiện đóng hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính;

Trường hợp hồ sơ còn chưa đủ thông tin để giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam gửi văn bản nêu rõ lý do, nội dung, thông tin cần bổ sung, giải trình đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp gửi văn bản cung cấp bổ sung thông tin, giải trình đến Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Cục Biển và Hải đảo Việt Nam gửi văn bản. Sau 30 ngày, nếu doanh nghiệp không hoàn thành hoàn thiện hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Bộ phận Một cửa thực hiện đóng hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện để được giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định việc giao thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định ký văn bản giao doanh nghiệp thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định không giao doanh nghiệp thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính...

Điện gió ngoài khơi là một trụ cột phát triển kinh tế biển xanh

11:14, 10/12/2025

Điện gió ngoài khơi là một trụ cột phát triển kinh tế biển xanh

Nhà đầu tư đề xuất Hải Phòng nghiên cứu 4 dự án điện gió ngoài khơi

13:38, 29/09/2025

Nhà đầu tư đề xuất Hải Phòng nghiên cứu 4 dự án điện gió ngoài khơi

Tập đoàn CIP và Petrovietnam hợp tác triển khai dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam

10:35, 26/08/2025

Tập đoàn CIP và Petrovietnam hợp tác triển khai dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên tại Việt Nam

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Cục Biển và Hải đảo Điện gió điện gió ngoài khởi doanh nghiệp nhà nước hồ sơ đề nghị khảo sát khảo sát dự án điện gió ngoài khơi Kinh tế xanh năng lượng xanh quy định pháp lý điện gió quy trình thẩm định hồ sơ thời gian giải quyết hồ sơ Thông tư khảo sát điện gió ngoài khơi tiềm năng điện gió ngoài khơi ở Việt Nam

Đọc thêm

95% khu công nghiệp trên cả nước đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung

95% khu công nghiệp trên cả nước đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung

Trong năm 2025, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý rác thải, chất thải công nghiệp và nguy hại, từng bước thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải thay cho chôn lấp; vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu sản xuất, cụm công nghiệp. Tính đến nay, có 95% Khu công nghiệp, 31,5% Cụm công nghiệp đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu…

Phát triển bền vững thị trường carbon rừng: Hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực quản lý

Phát triển bền vững thị trường carbon rừng: Hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực quản lý

Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực quản lý và chuẩn hóa các phương pháp cụ thể nhằm bảo đảm thị trường carbon rừng phát triển minh bạch và hiệu quả, từ đó “khai mở” nguồn tài chính xanh...

Đánh thức tiềm năng nguồn carbon xanh từ biển

Đánh thức tiềm năng nguồn carbon xanh từ biển

Tạo nguồn carbon xanh trên đất liền đang được ngành lâm nghiệp đẩy mạnh thông qua các mô hình trồng rừng giảm phát thải. Tuy nhiên, tiềm năng giảm phát thải từ biển vẫn chưa được nhìn nhận đúng mức, khiến các hoạt động phát triển carbon xanh trong ngư nghiệp còn hạn chế, dù các hệ sinh thái ven biển như rừng ngập mặn, cỏ biển, rong biển hay rạn san hô có khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon rất lớn.

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để phát triển thị trường carbon

Tạo hành lang pháp lý đầy đủ để phát triển thị trường carbon

Để giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng thị trường carbon, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cam kết Net Zero, Việt Nam đã và đang khẩn trương xây dựng, ban hành, hoàn thiện khung pháp lý quan trọng...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 01-2026 phát hành ngày 05/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

eMagazine

10 dấu ấn nổi bật Kinh tế - Xã hội năm 2025

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

eMagazine

10 vấn đề nổi bật kinh tế thế giới năm 2025

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xét xử vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty Z Holding

Dân sinh

2

Thủ tục giao doanh nghiệp Nhà nước khảo sát dự án điện gió ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Thái Lan nở rộ dự án nhà ở cao cấp cho người cao tuổi

Thế giới

4

Chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng

Dân sinh

5

Năm 2026, Kho bạc Nhà nước chuyển sang thu ngân sách không dùng tiền mặt

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy