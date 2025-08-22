13 năm vững vị thế Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của DHG Pharma
Khánh Huyền
22/08/2025, 14:58
DHG Pharma tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành dược, với năm thứ 13 liên tiếp được Forbes vinh danh “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”.
Trước thềm sinh nhật tuổi 51, DHG Pharma tiếp tục ghi dấu bằng cột mốc vào “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025” do Forbes Việt Nam bình chọn. Forbes đánh giá các doanh nghiệp dựa trên kết quả kinh doanh - chỉ số tài chính - khả năng duy trì lợi nhuận bền vững.
“13 năm liên tiếp đạt danh hiệu này không chỉ là lời khẳng định vị thế dẫn đầu ngành dược, mà còn là món quà ý nghĩa dành cho tập thể DHG Pharma - những con người đang cùng nhau viết tiếp hành trình bền bỉ hơn nửa thế kỷ phụng sự sức khỏe cộng đồng”, Tổng Giám đốc Toshiyuki Ishii của DHG Pharma nhấn mạnh.
TĂNG TRƯỞNG VỮNG VÀNG TRÊN NỀN TẢNG TÀI CHÍNH MẠNH
Các đánh giá định lượng của Forbes về “sức khỏe tài chính”, ghi nhận chiến lược phát triển bài bản của DHG Pharma trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Đồng thời, bộ tiêu chí định tính thể hiện niềm tin tưởng của nhà đầu tư và người tiêu dùng, củng cố thêm uy tín của DHG Pharma trong cộng đồng doanh nghiệp nội địa.
Cụ thể hơn, DHG Pharma liên tục gặt hái doanh thu và lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng ổn định. DHG Pharma nằm trong nhóm công ty niêm yết có vốn hóa vừa và chỉ số tài chính lành mạnh, được các nhà đầu tư đánh giá cao.
Trong 3 doanh nghiệp dược phẩm vào Top 50 Forbes 2025, DHG Pharma tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu. Công ty được xếp hạng cao về thương hiệu uy tín lâu đời, giữ thị phần hàng đầu trong mảng thuốc không kê đơn. Mạng lưới phân phối đa kênh hiện đã mở rộng đến 30.000 nhà thuốc truyền thống (OTC), 3.546 cửa hàng thuộc 5 chuỗi nhà thuốc lớn (MTC), 3.200 bệnh viện và phòng khám (ETC) phủ khắp cả nước, cùng thị trường xuất khẩu sang 20 quốc gia.
Sở hữu hai nhà máy hiện đại chuẩn JAPAN GMP (Nhật Bản) và EU GMP (châu Âu), DHG Pharma hiện được xem là hình mẫu chuẩn hóa, tạo động lực cho ngành dược nâng tầm chuỗi sản xuất và phát triển theo hướng “thuốc nội chất lượng quốc tế”.
Toàn ngành hiện chỉ có 10% nhà máy đạt các chuẩn cao tương tự, còn lại 90% là chuẩn WHO GMP, tính đến cuối 2024. Nhờ có sự tham gia lâu dài của cổ đông chiến lược Taisho (Nhật Bản), doanh nghiệp cũng chuẩn hóa quản trị minh bạch và gia tăng lợi thế hợp tác quốc tế.
Bảng xếp hạng Top 50 Forbes 2025 cũng đo lường giá trị thương hiệu gắn với niềm tin xã hội. DHG Pharma liên tục được người tiêu dùng tín nhiệm qua các giải thưởng: Top 10 Doanh nghiệp dược uy tín, Hàng Việt Nam chất lượng cao… Ngoài ra, doanh nghiệp tích cực đóng góp cho cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người dân nhiều vùng miền, thông qua hơn 100 chương trình mỗi năm.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÀI HẠN ĐỂ GIỮ VỮNG VỊ THẾ DẪN ĐẦU
Danh sách Top 50 Forbes 2025 công bố giữa thời điểm DHG Pharma đang đẩy mạnh chiến lược phát triển dài hạn “xoay trục tăng trưởng” - tập trung vào tái cơ cấu sản phẩm và tối ưu hóa chi phí trên toàn bộ chuỗi giá trị dược phẩm.
Tổng Giám đốc Toshiyuki Ishii cho biết, DHG Pharma đã tăng tốc đầu tư vào công nghệ và sản xuất chuẩn quốc tế thời gian qua. Sắp tới, công ty sẽ mở rộng công suất sản xuất, hoàn thiện chuẩn EU-GMP cho dây chuyền mới, cũng như ứng dụng chuyển đổi số và tự động hóa để nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng.
Đồng thời, DHG Pharma đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm danh tiếng của tập đoàn Taisho (Nhật Bản), nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh nội địa bằng hệ sản phẩm khác biệt. Năm 2024, công ty đã được cấp số đăng ký cho 23 sản phẩm mới và triển khai sản xuất thêm 13 sản phẩm.
Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, công ty đang xây dựng các kênh thương mại điện tử. Thị trường quốc tế cũng được tăng tốc mở rộng với định hướng xuất khẩu có chọn lọc sang thị trường tiềm năng, chú trọng thâm nhập sâu vào thị trường ASEAN.
Đặc biệt, DHG Pharma tiên phong theo đuổi chiến lược Phát triển bền vững ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trong dài hạn. Công ty đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững theo chuẩn GRI từ năm 2020, đón đầu xu hướng “đầu tư xanh” vốn còn mới mẻ trong ngành dược.
“Forbes xướng tên DHG Pharma không chỉ vì kết quả kinh doanh hôm nay, mà còn vì hệ giá trị cốt lõi vững chắc được vun đắp suốt nửa thế kỷ qua và định hướng phát triển bền vững trong tương lai. Chúng tôi sẽ luôn giữ vững sứ mệnh ‘Vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn’, để tiếp tục là biểu tượng của sự an tâm và đổi mới trong ngành dược”, ông Toshiyuki Ishii khẳng định.
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn
Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: