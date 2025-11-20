Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia 2025 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là một nền tảng chiến lược góp phần hiện thực hóa tầm nhìn hợp tác mới, sâu rộng hơn trên các trụ cột: thương mại – đầu tư – năng lượng – logistics – đổi mới sáng tạo – giao lưu doanh nghiệp kiều bào…

Nhân dịp Việt Nam và Australia vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ngày 19/11/2025, tại Melbourne, Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia.

Sự kiện có sự hiện diện của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ, cùng đông đảo doanh nhân, trí thức, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống và đầu tư tại Australia.

KIM NGẠCH HAI CHIỀU HƯỚNG TỚI 20 TỶ USD

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh: “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia 2025 là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng doanh nhân ở Australia – một trong những cộng đồng doanh nhân người Việt lớn nhất thế giới và có mức độ hội nhập kinh tế rất cao”.

Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam – Australia đang ở “điểm hội tụ chiến lược” do tin cậy chính trị gia tăng; trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên; kim ngạch thương mại hai chiều hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD; nhiều tập đoàn Việt Nam bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Australia, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ chất lượng cao.

Hơn nữa, cộng đồng kiều bào với hơn 370.000 người và hàng ngàn doanh nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây vừa là thị trường tiêu dùng lớn cho hàng Việt, vừa là mạng lưới cầu nối có tri thức, có nguồn lực và có nhu cầu gắn kết với quê hương.

“Chúng ta đang đứng trước thời điểm phù hợp để gia tăng vai trò của doanh nhân Việt Nam tại Australia trong tiến trình thúc đẩy thương mại – đầu tư song phương”, Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định.

Tại diễn đàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương Nguyễn Văn Hội đã cung cấp bức tranh cập nhật về môi trường kinh doanh tại Việt Nam – yếu tố thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp Australia.

Theo ông Hội, Việt Nam đang triển khai tái cấu trúc bộ máy hành chính, tinh gọn đơn vị hành chính và đẩy mạnh phân quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận cơ quan quản lý nhanh hơn, giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Hệ thống chính quyền địa phương được tổ chức theo mô hình 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, được thiết kế theo hướng hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng thuận lợi cho các quyết định đầu tư quy mô lớn. Đồng thời, nhiều nghị quyết chiến lược đã và đang được triển khai, như Nghị quyết về thương mại điện tử; Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; Chiến lược công nghiệp hóa – hiện đại hóa và Các chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đây là những trụ cột giúp Việt Nam mở rộng dư địa hợp tác với Australia trong các ngành có tiềm năng lớn như năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, logistics, công nghệ số và chuyển đổi xanh.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia khẳng định diễn đàn là sự kiện đặc biệt, đánh dấu mối quan tâm của Chính phủ đối với cộng đồng kiều bào.

Ông Phúc cho biết doanh nhân Việt Nam tại Australia có tiềm lực tài chính vững, khả năng kết nối rộng và lòng hướng về quê hương rất mạnh. Do đó, đây sẽ là lực lượng tiêu dùng hàng Việt Nam lớn, kiến tạo các dự án hợp tác và và lan tỏa hình ảnh quốc gia trên thị trường Australia.

Đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, sự tham gia của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Australia có ý nghĩa như “lực đẩy mới” cho thương mại hai chiều, nơi doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu vào các lĩnh vực mạnh của Australia như nông nghiệp công nghệ cao, logistics – cảng biển, năng lượng sạch và công nghệ giáo dục.

KẾT NỐI KIỀU BÀO, THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Kết luận diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá rất cao tinh thần xây dựng, trách nhiệm và ý chí cống hiến của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Australia; đồng thời nhấn mạnh thông điệp: “Lực lượng doanh nhân Việt tại Australia chính là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa thành công tại nước sở tại, vừa mong muốn đóng góp trở lại cho quê hương".

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tại diễn đàn.

Bộ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nhân kiều bào tại Australia chủ động liên kết với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các ngành nền tảng như vật liệu mới, cơ khí chính xác, hóa chất, bán dẫn, AI, công nghệ số, đẩy mạnh kết nối qua các nền tảng trực tuyến, tổ chức sự kiện định kỳ, xây dựng mạng lưới doanh nhân Việt kiều trẻ, tạo sự kế thừa bền vững.

"Cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Australia tiếp tục tư vấn cho Chính phủ ở các lĩnh vực phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, thu hút FDI chất lượng cao, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, mở rộng mạng lưới hợp tác và xúc tiến thương mại", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ; đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết – sáng tạo – trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân Việt tại Australia sẽ tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045.

Diễn đàn được đánh giá là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Bộ Công Thương tại Australia trong năm 2025, diễn ra đúng thời điểm hai nước bước vào giai đoạn hợp tác sâu hơn trong một loạt lĩnh vực quan trọng.

Thương mại nông sản – thực phẩm: Australia là nguồn cung chiến lược cho Việt Nam trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Năng lượng – chuyển đổi xanh: Hai nước đang mở rộng hợp tác LNG, điện gió ngoài khơi, hydro xanh và phát triển hạ tầng năng lượng.

Logistics – cảng biển: Australia là thị trường có kinh nghiệm mạnh, trong khi Việt Nam đang nâng cấp hệ sinh thái logistics.

Đầu tư công nghệ: Công nghệ giáo dục, khoa học đời sống, kỹ thuật cao là lĩnh vực các doanh nghiệp Việt kiều đang nắm giữ lợi thế.

Diễn đàn lần này không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, mà là bước đi quan trọng nhằm thiết lập một mạng lưới hợp tác kinh tế – công nghệ – đổi mới sáng tạo Việt Nam – Australia theo mô hình mới, với cộng đồng doanh nhân Việt kiều đóng vai trò trung tâm.