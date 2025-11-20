Thứ Sáu, 21/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Chiến lược “tổng lực” của Geely trong cuộc đua công nghệ tự lái

Thu Hà

20/11/2025, 15:17

Công nghệ hỗ trợ tự lái là một trong những trụ cột chính của Geely trong lộ trình trở thành một tập đoàn công nghệ di chuyển thông minh toàn cầu. Với tầm nhìn táo bạo, chiến lược của Geely không chỉ đơn thuần là phát triển một hệ thống hỗ trợ tự lái mà xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tổng thể.

“PHỔ CẬP” CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ TỰ LÁI

Tất cả các sản phẩm trong tương lai thuộc thương hiệu xe năng lượng mới Galaxy của Geely sẽ được trang bị G-Pilot, hướng đến mục tiêu phổ cập hóa công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh và an toàn.

Để tối ưu sức mạnh cho G-Pilot, Geely đã xây dựng một "bộ ba" trụ cột cốt lõi của lái xe thông minh bao gồm sức mạnh tính toán, thuật toán và dữ liệu.

Hiện thông qua quan hệ đối tác với StepFun, Qianli Technology và DreamSmart Group, Geely đã thành lập Trung tâm Điện toán Thông minh Xingrui 2.0. Với tài nguyên điện toán vượt quá 10.000 GPU và tổng công suất 23,5 EFLOPS, Geely hiện đang dẫn đầu các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc về sức mạnh tính toán.

Geely cũng đã ra mắt mô hình AI cỡ lớn Xingrui độc quyền, sau đó đã được tích hợp sâu với AI DeepSeek. Được hỗ trợ bởi các mô hình DeepSeek và Step, mô hình cỡ lớn Xingrui hiện có khả năng hiểu tình huống, tối ưu hóa quyết định và học tập liên tục được cải tiến.

Hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 của Geely đã được trang bị trên hơn 7,5 triệu xe (lớn nhất tại Trung Quốc), tích lũy 10 tỷ km dữ liệu lái xe thực tế. Mô hình lớn AI-Drive do Geely tự phát triển có thể tạo ra các kịch bản lái xe phức tạp tương đương "10.000 km/giờ" để huấn luyện thuật toán. Mô hình kết hợp thực-ảo này đã cải thiện hiệu quả đào tạo lái xe thông minh lên 30 lần.

Không chỉ thế, dự án vệ tinh quỹ đạo thấp GeeSAT của Geely hiện đang vận hành 41 vệ tinh trên quỹ đạo, cung cấp phạm vi phủ sóng 24/7 cho 90% toàn cầu.
PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ TOÀN DIỆN

Để phát triển công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh, Geely đã xây dựng một chiến lược hỗ trợ toàn diện với mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp, hệ thống dữ liệu lớn và AI.

“Chiến binh” đóng vai trò chính của Geely là Geespace (công ty công nghệ vệ tinh thuộc tập đoàn Zhejiang Geely Holding). Geespace đã phóng thêm 11 vệ tinh Geesatcom vào ngày 9/8/2025. Đây là bước đột phá của Geesatcom trong lĩnh vực Internet vạn vật (IoT) trên vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO). Mạng lưới này cung cấp dữ liệu định vị chính xác đến từng cm, giúp các phương tiện tự lái có tầm nhìn và định hướng tốt hơn, ngay cả ở những khu vực không có sóng di động.

Được hỗ trợ bởi siêu máy tính đám mây, tất cả các hệ thống G-Pilot sẽ có thể hỗ trợ việc cải tiến liên tục các công nghệ lái xe thông minh bằng cách cung cấp dữ liệu lái xe thực tế từ hàng triệu phương tiện.

Ngoài ra, mô hình AI WiseStar của Geely có khả năng mô phỏng vô số tình huống lái xe thông thường và khắc nghiệt, được bổ sung dữ liệu thực tế từ hệ thống G-Pilot, sau đó được sử dụng để cải thiện khả năng của hệ thống G-Pilot thông qua các bản cập nhật OTA.
Bên cạnh đó, để tối ưu hóa nguồn lực và đẩy nhanh tốc độ phát triển của công nghệ hỗ trợ tự lái, Geely đang thực hiện một chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ. Geely đang hợp nhất đội ngũ R&D gần 2.000 người thành một đơn vị duy nhất để tăng cường sức mạnh cho hệ thống buồng lái kỹ thuật số, tăng cường tính thống nhất giữa các thương hiệu Zeekr, Lynk & Co và Geely.

Geely cũng hợp tác với các công ty công nghệ lớn khác như Mobileye và Autoliv để phát triển các tính năng tự hành tiên tiến như cho phép xe tự động chuyển làn, điều hướng qua các giao lộ và quản lý các ưu tiên lái xe quan trọng, cũng như hỗ trợ đỗ xe tự động, đánh lái và phanh phòng ngừa, công nghệ vô lăng thông minh, hệ thống an toàn 360 độ cho hành khách và phát triển vật liệu da thay thế bền vững… Điều này giúp họ tận dụng kinh nghiệm và công nghệ từ các công ty khác trong ngành, rút ngắn thời gian phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Geely hợp tác với các công ty công nghệ lớn để rút ngắn quá trình phát triển công nghệ.
Geely hợp tác với các công ty công nghệ lớn để rút ngắn quá trình phát triển công nghệ.

Rõ ràng có thể thấy chiến lược của Geely trong cuộc đua phát triển công nghệ hỗ trợ tự lái là một cuộc chơi tổng lực. Geely không chỉ phát triển công nghệ trên xe mà còn đầu tư sâu và rộng vào hạ tầng lên vũ trụ, sử dụng AI và dữ liệu lớn để cải tiến, đồng thời tái cấu trúc bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Geely có mục tiêu đầy tham vọng đó là sẽ trở thành một trong những người dẫn đầu trong kỷ nguyên của xe thông minh và tự lái toàn cầu.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy