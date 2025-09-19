Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân đã được cấp, tăng gần gấp đôi chỉ sau 8 tháng

Hạ Chi

19/09/2025, 15:19

Đến tháng 8/2025, cả nước đã có 22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân. Đáng chú ý, gần cuối năm 2024, Việt Nam mới chỉ có khoảng 11 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân, nhưng đến tháng 8/2025 con số được cấp đã tăng gấp đôi...

Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), tại Hội thảo.
Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), tại Hội thảo.

Tại Hội thảo "Vai trò của Chữ ký số và Dịch vụ tin cậy với Công chứng điện tử ngày 19/9, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ, thông tin đến tháng 8/2025, Việt Nam đã có 22 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân được cấp. Điều này cũng đồng nghĩa chữ kỹ số càng ngày được phổ cập tại Việt Nam. 

Đáng chú ý, thống kế đến gần cuối năm 2024, cả nước mới chỉ có 11 triệu chứng thực chữ ký số cá nhân. Tuy nhiên, chỉ trong 8 tháng vừa qua, con số được cấp đã tăng gấp đôi, lên tới 22 triệu chứng thực chữ ký số. 

Chữ ký số mặc dù đã có mặt tại Việt Nam gần 20 năm, song công nghệ chữ ký số di động và chữ ký số từ xa chỉ mới chính thức triển khai rộng rãi từ năm 2021, tức mới 4 năm nay, do đó cần thời gian để phổ cập. 

Trong bối cảnh hạ tầng công nghệ, khung pháp lý cơ bản hoàn thiện cùng nhu cầu ngày càng gia tăng, lãnh đạo NEAC cho biết đơn vị đang nỗ lực đẩy mạnh phổ cập chữ ký số: “Chúng tôi kỳ vọng trong vòng 10 – 15 năm tới, 100% người dân Việt Nam sẽ có chứng thực chữ ký số”. 

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO CÔNG CHỨNG ĐIỆN TỬ 

Theo Luật Giao dịch điện tử năm 2023, chữ ký số là chữ ký điện tử, sử dụng thuật toán khóa không đối xứng để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký đối với nội dung đã ký. 

Do đó, chữ ký số bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ do đó Luật Giao dịch điện tử khẳng định chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay trong giao dịch truyền thống. 

Trong khi đó, Luật Công chứng năm 2024 quy định văn bản công chứng điện tử có hiệu lực kể từ thời điểm được ký bằng chữ ký số của công chứng viên và chữ ký số của tổ chức hành nghề công chứng. 

Hội thảo
Hội thảo "Vai trò của Chữ ký số và Dịch vụ tin cậy với Công chứng điện tử" được Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức ngày 19/9. 

Như vậy, hai bộ luật được ban hành, đã bổ sung, hình thành hành lang pháp lý thống nhất cho việc chuyển đổi hoạt động công chứng sang môi trường số. Trong đó, chữ ký số nói riêng và các dịch vụ tin cậy nói chung đã trở thành hạ tầng pháp lý – kỹ thuật cốt lõi, vừa bảo đảm tính hợp pháp và minh bạch của công chứng điện tử, vừa thuận tiện hơn so với phương thức truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, cũng khẳng định nếu thiếu chữ ký số, công chứng điện tử sẽ không thể triển khai thành công. Tuy nhiên, bà Thơ cũng kiến nghị Cơ chế pháp lý cần tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ với Luật Công chứng 2024, Luật Giao dịch điện tử 2023 và các văn bản liên quan, nhất là hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm an ninh mạng ở cấp độ cao. 

CÔNG CHỨNG ĐIỆN TỬ - LỜI GIẢI CHO VẤN NẠN GIẢ MẠO 

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Đại diện Phòng Thẩm tra và Chính sách, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, thông tin hiện nay, tình trạng giả mạo giấy tờ, giả mạo người yêu cầu công chứng, giả mạo tổ chức hành nghề công chứng, trong đó, các vụ việc giả mạo liên quan đến chữ ký của công chứng viên và giả mạo con dấu tổ chức hành nghề công chứng có dấu hiệu gia tăng phức tạp, tinh vi. 

Do đó, bà Hạnh nhấn mạnh việc sử dụng chữ ký số công cộng trong giao dịch công chứng điện tử sẽ giúp xác thực chủ thể ký số trên thông điệp dữ liệu, bảo đảm tính chống chối bỏ của chủ thể ký với thông điệp dữ liệu và bảo đảm tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu được ký. Nhờ đó, giải quyết được vấn đề giả mạo trong giao dịch công chứng điện tử.

Trước mắt, nhiều giao dịch đơn giản đã có thể thực hiện trực tuyến với chữ ký số và dịch vụ tin cậy, giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ.

Trong giai đoạn tiếp theo, khi hạ tầng kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng số của công chứng viên ngày càng hoàn thiện, phạm vi công chứng điện tử sẽ được mở rộng sang những hợp đồng, giao dịch phức tạp hơn như bất động sản, thừa kế, thế chấp. Cách tiếp cận này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vừa bảo đảm an toàn pháp lý và tính minh bạch trong mọi giao dịch.

Chữ ký số và các dịch vụ tin cậy là nền tảng đảm bảo niềm tin trong các giao dịch điện tử

10:24, 20/06/2025

Chữ ký số và các dịch vụ tin cậy là nền tảng đảm bảo niềm tin trong các giao dịch điện tử

Đề xuất quy định về phần mềm ký số và Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

15:43, 21/03/2025

Đề xuất quy định về phần mềm ký số và Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin chữ ký số tại Việt Nam

08:26, 26/02/2025

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin chữ ký số tại Việt Nam

Từ khóa:

chữ ký số công chứng điện tử dịch vụ tin cậy hạ tầng công nghệ kinh tế số Luật Công chứng luật giao dịch điện tử

Đọc thêm

Người Việt chi khoảng 7.500 tỷ đồng mua iPhone 17

Người Việt chi khoảng 7.500 tỷ đồng mua iPhone 17

Tính đến tối 18/9, trước ngày iPhone 17 chính thức được bán tại Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ thống kê số lượng khách mua iPhone 17 series tăng trưởng đáng kể, nhiều khả năng thị trường Việt Nam sẽ vượt 250.000 chiếc, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng và phiên bản màu cam vũ trụ được ưa chuộng nhất…

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...

Financial Times: Trung Quốc dừng điều tra Google

Financial Times: Trung Quốc dừng điều tra Google

Quyết định trên cho thấy một sự điều chỉnh chiến thuật của Trung Quốc, theo đó nước này giờ đây đang tập trung sức mạnh giám sát vào Nvidia...

Hội nghị CIO CSO Summit 2025: Việt Nam tăng cường phòng thủ trước rủi ro an ninh mạng từ AI

Hội nghị CIO CSO Summit 2025: Việt Nam tăng cường phòng thủ trước rủi ro an ninh mạng từ AI

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, gần 530.000 cuộc tấn công DDoS và 191 vụ lộ dữ liệu với trên 3 tỷ bản ghi. Các chuyên gia cảnh báo xu hướng tấn công mạng mới dựa trên AI đang đặt ra thách thức chưa từng có cho hệ thống phòng thủ truyền thống…

Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen

Tin tặc đánh cắp thông tin hàng triệu khách hàng của Gucci, Balenciaga và McQueen

Các tin tặc tự xưng là nhóm "Shiny Hunters" tiết lộ đang nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu thông tin khách hàng của tập đoàn xa xỉ Kering…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vĩnh Long mời đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng

Bất động sản

2

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Đầu tư

3

Doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong tuyển dụng nhân sự

Dân sinh

4

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Việt: Chìa khóa từ liên kết và chuyển đổi số

Thị trường

5

Để cơ hội sở hữu nhà ở không vượt xa tầm với của người lao động

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy