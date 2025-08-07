24 năm vì cộng đồng: Hoa Sen Home nối dài sứ mệnh nhân văn từ Tập đoàn Hoa Sen

Suốt 24 năm qua, tinh thần nhân văn ấy đã không ngừng được gìn giữ, nuôi dưỡng, nay lại tiếp tục kế thừa và lan tỏa mạnh mẽ bởi Hệ thống Hoa Sen Home, thông qua chương trình Mái ấm gia đình Việt.

Nhìn lại hành trình hơn 2 thập kỷ, Tập đoàn Hoa Sen không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế vững vàng trong ngành vật liệu xây dựng, trở thành cái tên quen thuộc với hàng triệu khách hàng khắp cả nước. Kế thừa nền tảng ấy, Hoa Sen Home ra đời như một bước chuyển mình chiến lược, mang theo triết lý kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn “Trung thực - Cộng đồng - Phát triển”.

Chỉ sau 4 năm có mặt trên thị trường, Hoa Sen Home đã nhanh chóng tạo dựng tên tuổi bằng chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, sự chỉn chu trong dịch vụ và đặc biệt để lại dấu ấn sâu đậm trong các hoạt động cộng đồng đầy nhân văn. Một trong số đó chính là chương trình truyền hình thực tế Mái ấm gia đình Việt. Bên cạnh vai trò là nhà tài trợ, Hoa Sen Home còn là cánh tay nối dài, đưa câu chuyện của các em nhỏ đến gần hơn với cộng đồng.

Tính đến nay, đã có hơn 30 tỷ đồng được trao đi, hơn 1000 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ. Không dừng lại ở số tiền giải thưởng, Hoa Sen Home còn trực tiếp đồng hành sau chương trình bằng các hoạt động hỗ trợ thiết thực như sửa chữa nhà cửa, xây mới nhà vệ sinh, lợp lại mái tôn…góp phần mang đến một mái ấm đúng nghĩa cho các gia đình quá khó khăn.

Em Nguyễn Trọng Hữu (nhân vật tập 133 - Mái ấm gia đình Việt) là một trong những em nhỏ được Hệ thống Hoa Sen Home tài trợ sửa sang lại căn nhà sau chương trình.

HOA SEN HOME VIẾT TIẾP SỨ MỆNH MANG HẠNH PHÚC SẺ CHIA CÙNG CỘNG ĐỒNG

Xuyên suốt hơn 3 năm tài trợ Mái ấm gia đình Việt, điều thôi thúc Hoa Sen Home không đơn thuần chỉ là 3 chữ “CSR” (trách nhiệm xã hội doanh nghiệp), mà xuất phát từ mong muốn chân thành trao cơ hội thay đổi tương lai cho những em nhỏ thiếu vắng mái một ấm trọn vẹn, giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và vững vàng hơn trên con đường học tập.

Cứ thế, tại mỗi điểm dừng chân, chương trình lại đánh dấu một cột mốc mới về số tiền quyên góp. Tuy nhiên, lớn hơn cả những con số ấy chính là nước mắt, là tiếng cười và sự đồng cảm sâu sắc với những mảnh đời kém may mắn. Đó cũng chính là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị nhân văn mà Mái ấm gia đình Việt mang lại.

Bằng chính những khoảnh khắc đó, đã khiến kỷ lục về số tiền quyên góp liên tục bị xô đổ qua từng địa phương, từ Bình Thuận, TP Cần Thơ, Bắc Giang,…cho đến gần nhất tại TP Đà Nẵng đã ghi nhận số tiền hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ trực tiếp từ khán giả. Hành trình đầy cảm xúc này ngày càng lan rộng, thu hút sự đồng hành của hàng nghìn tấm lòng vàng và hàng triệu trái tim cùng hướng về một mục tiêu chung.

Xuyên suốt 3 năm qua, Mái ấm gia đình Việt mang đến sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với hàng trăm gia đình khó khăn, hàng ngàn em nhỏ kém may mắn.

Mái ấm gia đình Việt ra đời không dừng lại đơn thuần là một chương trình truyền hình thực tế. Với Hoa Sen Home, đó là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, gắn hoạt động kinh doanh đi cùng trách nhiệm xã hội.

Đại diện Hệ thống Hoa Sen Home cho biết sẽ nỗ lực đưa hành trình này đi xa và lâu hơn nữa, bởi vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh éo le, nhiều gia đình thiếu những bữa cơm có thịt và còn nhiều em nhỏ đang cần lắm một cơ hội để thực hiện mơ ước.

VỮNG VÀNG TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG, BỀN BỈ TRÊN HÀNH TRÌNH NHÂN VĂN

Trên hành trình phát triển, Hoa Sen Home vẫn kiên định theo đuổi sứ mệnh kép. Ở thương trường, không ngừng nỗ lực chinh phục vị thế là Hệ thống Siêu thị VLXD và Nội thất số 1 Việt Nam và hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đồng thời trong các hoạt động vì cộng đồng, Hệ thống sẽ tiếp tục là cầu nối sẻ chia, tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Xuất phát từ một thương hiệu luôn đề cao trách nhiệm cộng đồng, hệ thống Hoa Sen Home cũng lấy sự minh bạch, uy tín và tử tế trong kinh doanh làm kim chỉ nam để đồng hành cùng người tiêu dùng một cách bền vững.

Đó cũng chính là chiến lược phát triển dài hạn của Hệ thống Hoa Sen Home, là sứ mệnh mà Tập đoàn Hoa Sen đã và đang vun đắp suốt 24 năm qua và sẽ còn được tiếp nối mạnh mẽ hơn trong những chặng đường phía trước.