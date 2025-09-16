Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

250 gian hàng sản phẩm OCOP góp mặt tại Ninh Bình

Nguyễn Thuấn

16/09/2025, 15:36

Tối 15/9, tại Trung tâm Thể thao 1, Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng – Ninh Bình 2025 đã chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, trở thành điểm hẹn xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm đặc trưng của các địa phương...

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Anh Tuấn
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình nhấn mạnh, hội chợ là dịp để doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp gỡ, trao đổi, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư. Đồng thời, đây cũng là nơi giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm hữu cơ của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, góp phần lan tỏa xu hướng sản xuất – tiêu dùng xanh, bền vững.

Hội chợ năm nay có quy mô 250 gian hàng, với sự tham gia của gần 150 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân. Riêng Ninh Bình đóng góp 50 gian hàng, trưng bày nhiều sản phẩm đặc sản địa phương. Không gian hội chợ được chia thành 4 khu chuyên biệt: sản phẩm OCOP; sản phẩm hữu cơ – nông sản sạch; gian hàng doanh nghiệp Ninh Bình; gian hàng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng – Ninh Bình 2025 nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh trong khu vực.

Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá nông sản, đặc sản, sản phẩm làng nghề và mỹ nghệ tiêu biểu, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch, dịch vụ của Ninh Bình nói riêng và khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại khai mạc Hội chợ. Ảnh: Anh Tuấn
Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại khai mạc Hội chợ. Ảnh: Anh Tuấn

Với sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, ông Hưng tin tưởng hội chợ sẽ là kênh kết nối giao thương quan trọng, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới quốc tế. Hội chợ cũng tạo cầu nối cho nhà đầu tư, nhà cung ứng tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng sản xuất, chế biến, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động được tổ chức như giao lưu, trao đổi hàng hóa, ký kết hợp đồng kinh tế, biểu diễn nghệ thuật… thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng – Ninh Bình 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 21/9.

hội chợ OCOP tiêu dùng Vneconomy

Những chiếc túi xách đến từ châu Á

Những chiếc túi xách đến từ châu Á "đốn tim" Gen Z

Các thương hiệu túi xách “quiet luxury” và nhãn hàng ngách từ châu Á đang mang đến bản sắc và sự đổi mới với mức giá mà các đối thủ châu Âu khó lòng cạnh tranh…

Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh

Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh

Báo cáo mới đây của UNICEF cho thấy, tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Đông Á và Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, với hơn 113 triệu trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang bị ảnh hưởng…

Kích cầu thị trường trong nước bằng hàng Việt

Kích cầu thị trường trong nước bằng hàng Việt

Cùng với các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thì sức mua nội địa trở thành một trong những động lực then chốt giữ ổn định tăng trưởng. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng đề án kích cầu thị trường trong nước, trọng tâm là nâng cao tỷ trọng hàng Việt…

"RichTok" - khi top 1% người giàu châu Á dùng TikTok

Đối với các thương hiệu xa xỉ, làn sóng mới của các người có ảnh hưởng - influencer châu Á giàu có, sở hữu tài sản ròng cao mang lại những thông tin hữu ích về tệp người tiêu dùng siêu giàu này…

Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm

Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm

Một ca bệnh hiếm gặp trong lịch sử y khoa vừa được điều trị thành công tại bệnh viện Việt Nam, sau đó được đăng tải trên European Heart Journal – Case Reports, tạp chí y khoa thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC)…

