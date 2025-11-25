28 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng loại cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Khánh Huyền
25/11/2025, 11:09
Cuộc thi “Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025: Vùng trời quê hương” chính thức công bố danh sách 28 đội thi xuất sắc đến từ các trường đại học, học viện trên toàn quốc, đã vượt qua hai vòng thi đánh giá khắt khe từ thẩm định hồ sơ đến thẩm định kỹ thuật để bước vào Vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.
Trải qua quá trình đánh giá nghiêm túc và chuyên môn của Hội đồng ban giám khảo, 28 đội thi đã thể hiện được năng lực thiết kế - chế tạo, sự sáng tạo trong ứng dụng UAV, cùng tinh thần nghiên cứu khoa học và kỹ năng làm việc nhóm nổi bật. Danh sách này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn mà còn thể hiện sự lan tỏa sâu rộng của cuộc thi tới cộng đồng sinh viên ngành kỹ thuật - công nghệ trên toàn quốc.
Lịch trình thi đấu:
2/12/2025: Các đội đến Hà Nội, nhận mặt bằng tập luyện;
3/12 - 05/12/2025: Lễ Khai mạc và thi đấu bảng Vòng loại;
6/12/2025: Thi đấu Tứ kết;
7/12/2025: Thi đấu Bán kết - Chung kết và Lễ Bế mạc và trao giải.
Vòng loại sẽ được tổ chức từ 3/12 đến 5/12/2025 tại Sân vận động C500 (Học viện An ninh Nhân dân, Hà Nội). 28 đội thi sẽ được chia thành các bảng đấu, thi đấu vòng tròn tính điểm trong cùng một sân thi chuẩn hóa.
Mỗi bảng gồm 4 đội thi, đảm bảo mọi đội đều có cơ hội đối đầu công bằng với nhau. 7 đội thi có thành tích cao nhất các bảng đấu và 1 đội thi về nhì có điểm cao nhất toàn bảng đấu sẽ giành quyền bước vào vòng trong - nơi các mô hình UAV tốt nhất tranh tài trực tiếp để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Các đội sẽ thi đấu loại trực tiếp từ Tứ kết - Bán kết - Chung kết để chọn ra đội vô địch.
Không chỉ là sân chơi trí tuệ, UAV Cup PV GAS 2025 còn đóng vai trò là cầu nối giữa cộng đồng sinh viên kỹ thuật với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, và hệ sinh thái công nghệ.
Ban Tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS đã đồng hành cùng cuộc thi với vai trò là Nhà đồng tổ chức chương trình. Sự hỗ trợ của PV GAS thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ, nuôi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp năng lượng trong tương lai.
Kim chi Jongga, thương hiệu dẫn đầu thị phần kim chi tại Hàn Quốc (*) trong nhiều năm liên tiếp, đang mở rộng sản xuất tại Việt Nam và hướng tới tăng sản lượng xuất khẩu trong khu vực. Đây là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa chuỗi cung ứng của tập đoàn Daesang.
Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn, giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước thành viên...
Thành phố Huế đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân thông qua một loạt các chính sách hỗ trợ mới. Với dự thảo nghị quyết mới, các doanh nghiệp thành lập tại Huế sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, từ hỗ trợ công nghệ đến giảm chi phí ban đầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của khu vực.
Các chuyên gia nêu ý kiến về việc các doanh nghiệp Việt cần tích hợp yếu tố thương hiệu vào vận hành để tạo ưu thế trên thị trường và quốc tế…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: