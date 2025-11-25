Thứ Ba, 25/11/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

28 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng loại cuộc thi Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025

Khánh Huyền

25/11/2025, 11:09

Cuộc thi “Sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025: Vùng trời quê hương” chính thức công bố danh sách 28 đội thi xuất sắc đến từ các trường đại học, học viện trên toàn quốc, đã vượt qua hai vòng thi đánh giá khắt khe từ thẩm định hồ sơ đến thẩm định kỹ thuật để bước vào Vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.

Danh sách 28 đội thi xuất sắc bước vào Vòng loại toàn quốc.
Danh sách 28 đội thi xuất sắc bước vào Vòng loại toàn quốc.

Trải qua quá trình đánh giá nghiêm túc và chuyên môn của Hội đồng ban giám khảo, 28 đội thi đã thể hiện được năng lực thiết kế - chế tạo, sự sáng tạo trong ứng dụng UAV, cùng tinh thần nghiên cứu khoa học và kỹ năng làm việc nhóm nổi bật. Danh sách này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn mà còn thể hiện sự lan tỏa sâu rộng của cuộc thi tới cộng đồng sinh viên ngành kỹ thuật - công nghệ trên toàn quốc.

Demo Sân thi đấu Cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025.
Demo Sân thi đấu Cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV GAS 2025.

Lịch trình thi đấu:

2/12/2025: Các đội đến Hà Nội, nhận mặt bằng tập luyện;

3/12 - 05/12/2025: Lễ Khai mạc và thi đấu bảng Vòng loại;

6/12/2025: Thi đấu Tứ kết;

7/12/2025: Thi đấu Bán kết - Chung kết và Lễ Bế mạc và trao giải.

Vòng loại sẽ được tổ chức từ 3/12 đến 5/12/2025 tại Sân vận động C500 (Học viện An ninh Nhân dân, Hà Nội). 28 đội thi sẽ được chia thành các bảng đấu, thi đấu vòng tròn tính điểm trong cùng một sân thi chuẩn hóa.

Mỗi bảng gồm 4 đội thi, đảm bảo mọi đội đều có cơ hội đối đầu công bằng với nhau. 7 đội thi có thành tích cao nhất các bảng đấu và 1 đội thi về nhì có điểm cao nhất toàn bảng đấu sẽ giành quyền bước vào vòng trong - nơi các mô hình UAV tốt nhất tranh tài trực tiếp để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Các đội sẽ thi đấu loại trực tiếp từ Tứ kết - Bán kết - Chung kết để chọn ra đội vô địch.

Không chỉ là sân chơi trí tuệ, UAV Cup PV GAS 2025 còn đóng vai trò là cầu nối giữa cộng đồng sinh viên kỹ thuật với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, và hệ sinh thái công nghệ.

Ban Tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS đã đồng hành cùng cuộc thi với vai trò là Nhà đồng tổ chức chương trình. Sự hỗ trợ của PV GAS thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ, nuôi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp năng lượng trong tương lai.

