Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng
Kỳ Phong
05/09/2025, 21:18
Chiều ngày 5/9/2025, Cục Hải Quan (Bộ Tài chính) công bố tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam của tháng 8/2025 đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD (tăng 2,6%), nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD (giảm 0,8%), thặng dư 3,72 tỷ USD…
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD (tăng 14,8%), nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD (tăng 17,9%). Thặng dư thương mại 8 tháng đạt 13,99 tỷ USD, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù con số thặng dư 8 tháng của 2025 giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên trong bối cảnh tỷ giá gặp nhiều áp lực bởi chính sách nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng như biến động của đồng USD trên thế giới, con số thặng dư nêu trên được cho là trụ đỡ quan trọng trong điều hành tỷ giá cả năm 2025.
Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng công bố con số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 8/2025 đạt 35.501 tỷ đồng, giảm 10,2% so với tháng trước. Tổng thu 8 tháng năm 2025 đạt 298.301 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, lực lượng Hải quan đã phát hiện, xử lý 1.561 vụ vi phạm trong thời gian từ ngày 15/7 đến 14/8/2025, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.055 tỷ đồng; thu nộp ngân sách đạt 31,24 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 4 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 8 vụ.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuyến biển chiếm tỷ trọng vi phạm cao nhất với 823/1.561 vụ, chiếm 52,7% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Hàng hóa tập trung chủ yếu qua các cảng biển quan trọng như: Vạn Gia, Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, Vict, Cái Mép,… Nổi lên các hành vi vi phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhập khẩu; vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa.
Tuyến đường bộ phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 531/1.561 vụ, chiếm 34% tổng số vụ; tập trung tại các tuyến biên giới Việt – Trung, Việt – Campuchia. Các đối tượng lợi dụng chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và ưu đãi cho cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bằng cách trà trộn hàng hóa, cất giấu trong người, hành lý các mặt hàng cấm, hàng có trị giá cao như: ngoại tệ, thuốc lá, lá thuốc lá, điện thoại di động, thực phẩm đông lạnh, bình khí N2O,…
Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, đường kính trắng, thuốc bảo vệ và thuốc kích thích tăng trưởng thực vật tiếp tục xảy ra tại các tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt – Lào.
Tuyến hàng không trong tháng 8/2025 phát hiện, bắt giữ và xử lý 80/1.561 vụ, chiếm 5,12% tổng số vụ; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 81,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 40 vụ (tương đương 33,3%) và giảm 73,1% trị giá hàng hóa vi phạm.
Lũy kế từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/8/2025, cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.912 vụ buôn lậu; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 16.151 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 569,12 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 14 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 76 vụ.
Hàng hóa tập trung tại các cửa khẩu sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng; liên quan đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh (FEDEX, DHL, UPS,…) với thủ đoạn tinh vi như lợi dụng loại hình ký gửi hàng hóa xuất nhập cảnh qua cảng hàng không quốc tế, loại hình phi mậu dịch để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ, ma túy qua biên giới.
Các đối tượng sử dụng tên giả, căn cước công dân giả, địa chỉ không rõ ràng; thuê người nhận hộ để gửi hoặc nhận hàng tại các điểm hàng không kéo dài; thuê các công ty dịch vụ nhận hàng hóa qua nhiều công đoạn để khai báo hải quan, nhằm xóa dấu vết.
Tại các tuyến đường sắt, đường sông, đường bưu điện,… đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 127/1.561 vụ.
