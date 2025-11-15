35 sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội đạt doanh thu gần 42.000 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Kết quả ấn tượng của 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực là nền tảng để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tăng trưởng ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường và gắn với yêu cầu phát triển bền vững…
Ngày 15/11/2025, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 35 sản phẩm công nghiệp chủ lực, đồng thời vinh danh TOP 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội năm 2025.
Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu phát triển các sản phẩm công nghiệp có sức cạnh tranh cao, mức tăng trưởng lớn, ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường. Đồng thời, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Qua kiểm tra, thẩm định đã có 35 sản phẩm của 28 doanh nghiệp được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội. Năm 2024, doanh thu của 35 sản phẩm đạt gần 42.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 190 triệu USD.
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh trong số 28 doanh nghiệp nêu trên có 11 doanh nghiệp có doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng; 06 doanh nghiệp trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2024 do Vietnam Report bình chọn. Tổng doanh thu của 28 doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2025 đạt khoảng 59.000 tỷ đồng.
Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8% trở lên, Sở Công Thương Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt các chủ trương, nghị quyết và nhiệm vụ do Trung ương và thành phố Hà Nội giao.
Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực hướng tới mục tiêu phát triển các sản phẩm công nghiệp có sức cạnh tranh cao, mức tăng trưởng lớn, ổn định, phù hợp với xu hướng thị trường, đồng thời gắn với yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Đến nay, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành Công Thương Hà Nội trong năm 2025 tiếp tục có xu hướng tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của thành phố Hà Nội.
Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%.
Đà tăng mạnh của ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò là đầu tàu trong bức tranh công nghiệp của Hà Nội, thể hiện sự phục hồi và phát triển rõ nét trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Những kết quả trên không chỉ là sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Hà Nội, mà còn có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực được thành phố vinh danh.
