Sản xuất công nghiệp giữ vững đà tăng trưởng cao

Trong 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính cho sự tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cùng với sự phục hồi của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm và sự gia tăng sản lượng của các sản phẩm công nghiệp chủ lực...

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/11/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2025 ước tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; ngành khai khoáng tăng 3,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2025, IIP ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,3%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5% (cùng kỳ năm 2024 tăng 9,5%), đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,0% (cùng kỳ năm 2024 tăng 10,0%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,8% (cùng kỳ năm 2024 tăng 10,4%), đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 0,1% (cùng kỳ năm 2024 giảm 7,1%), làm giảm 0,01 điểm phần trăm.

Báo cáo của Cục Thống kê cũng ghi nhận, trong 10 tháng năm 2025, nhiều ngành công nghiệp trọng điểm cấp II có chỉ số sản xuất tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản xuất xe có động cơ tăng 23,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 16,8%; sản xuất kim loại tăng 13,8%; sản xuất trang phục tăng 13,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 12,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 11,2%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 10,4%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế và sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy cùng tăng 10,3%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa... tăng 10,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 8,2%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số sản xuất của một số ngành tăng thấp hoặc giảm là sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 3,9%; khai thác than cứng và than non tăng 3,4%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 4,1%.

Tốc độ tăng, giảm IIP 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương(%)

Về tình hình sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của các địa phương trên cả nước, báo cáo của Cục Thống kê ghi nhận tăng ở cả 34 địa phương.

Theo đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng năm 2025 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: Quảng Ninh tăng 34,1%; Phú Thọ tăng 28,8%; Ninh Bình tăng 22,9%; Lai Châu tăng 18,9%; Thanh Hóa tăng 17,7%; Hải Phòng và Bắc Ninh cùng tăng 16,6%; Nghệ An và Tây Ninh cùng tăng 15,3%. Các địa phương có chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao: Huế tăng 37,8%; Nghệ An tăng 23,6%; Lai Châu tăng 17,0%.

Bên cạnh đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp là Lạng Sơn tăng 3,4%; Hà Tĩnh tăng 1,3%; Cao Bằng tăng 0,1%.

Các địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện 10 tháng năm 2025 tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước: Khánh Hòa tăng 3,2%; Cao Bằng tăng 2,4%; Lâm Đồng tăng 1,2%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 32,2%.

Địa phương có chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng thấp hoặc giảm: Sơn La tăng 7,2%; Hà Tĩnh tăng 6,2%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 3,7%; Hà Nội giảm 2,6%; Tuyên Quang giảm 1,5%.

Tốc độ tăng, giảm IIP 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%).

Trong 10 tháng năm 2025, sản lượng nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, ôtô tăng 42,2%; tivi tăng 19,6%; thép cán tăng 17,7%; xi măng và thức ăn cho thủy sản cùng tăng 14,6%; quần áo mặc thường tăng 14,3%; phân hỗn hợp NPK tăng 13,6%; giày, dép da tăng 12,8%; đường kính tăng 12,6%; xăng dầu các loại tăng 11,3%; sơn hóa học tăng 10,2%.

Ở chiều ngược lại, một số lĩnh vực vẫn gặp khó khăn như khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 7,5%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 2,3%; dầu mỏ thô khai thác giảm 0,9%.

Liên quan đến tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, Cục Thống kê cho biết tại thời điểm 01/10/2025 tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, tỷ lệ tương ứng của doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,6% so với cùng thời điểm năm trước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,9% và tăng 4,1%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,0% và tăng 2,2%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng không đổi so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 1,6% so với cùng thời điểm năm trước; số lao động trong ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% và tăng 3,7%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,1% và tăng 5,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,3% và tăng 1,3%.