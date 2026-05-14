Trang chủ Bất động sản

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Thanh Xuân

14/05/2026, 19:21

Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…

Ảnh minh họa.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng, gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, do Sở Xây dựng và Tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện; Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, do Sở Xây dựng thực hiện.

Đối với thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện mà mình là hội viên hoặc thành viên của hội viên. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp sẽ thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ, hoặc không đủ điều kiện dự sát hạch trước ngày cuối cùng của tháng tiếp theo đối với hồ sơ nộp trước ngày 15 hàng tháng, hoặc trước ngày 15 của tháng kế tiếp đối với trường hợp còn lại.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp phải thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân đủ điều kiện dự thi sát hạch trước 5 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi. Việc sát hạch được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Nội dung gồm 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa 30 phút. Tổng điểm tối đa là 30, trong đó, phần kinh nghiệm chuyên môn tối đa 20 điểm và phần kiến thức pháp luật tối đa 10 điểm. Cá nhân được xác định đạt yêu cầu khi phần kiến thức pháp luật đạt tối thiểu 7 điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở lên.

Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện, Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đủ điều kiện. Đồng thời, trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ, cơ quan cấp chứng chỉ phải đăng tải thông tin năng lực hoạt động của cá nhân trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và tích hợp trên hệ thống thông tin năng lực hoạt động xây dựng tại địa chỉ http://www.nangluchdxd.gov.vn.

Đối với thủ tục Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp chuyển đổi chứng chỉ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện. Trong thời hạn 11 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện, Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp sẽ thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ, hoặc không đủ điều kiện cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề và thực hiện cấp chứng chỉ cho cá nhân đủ điều kiện. Sau khi cấp chứng chỉ, cơ quan có thẩm quyền cũng phải thực hiện đăng tải và tích hợp thông tin năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân lên hệ thống điện tử theo quy định.

Đối với thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Trong thời hạn 6 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Trường hợp không cấp phép, Sở Xây dựng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với thủ tục Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Trong thời hạn 6 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng ban hành quyết định điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận cũng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Xây dựng đô thị xanh từ bài toán quản lý rác thải

Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng đạt 89,81%

Từ khóa:

Bộ Xây dựng Thủ tục hành chính Xây dựng

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…

Ngành du lịch Huế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lưu trú và dịch vụ bùng nổ tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, những tài sản sở hữu vị trí lõi, khả năng khai thác linh hoạt và giá trị văn hóa di sản như Hue Legacy Residence đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới đầu tư.

Chỉ mới xuất hiện những thông tin đầu tiên trên thị trường, dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và nhóm khách hàng thượng lưu nhờ sở hữu vị trí được đánh giá thuộc hàng khan hiếm bậc nhất tại trung tâm Nha Trang.

Ngày 14/5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về Quy định đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư; diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội; diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho UBND TP…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

