4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng, gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, do Sở Xây dựng và Tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện; Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, do Sở Xây dựng thực hiện.

Đối với thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện mà mình là hội viên hoặc thành viên của hội viên. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp sẽ thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ, hoặc không đủ điều kiện dự sát hạch trước ngày cuối cùng của tháng tiếp theo đối với hồ sơ nộp trước ngày 15 hàng tháng, hoặc trước ngày 15 của tháng kế tiếp đối với trường hợp còn lại.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp phải thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân đủ điều kiện dự thi sát hạch trước 5 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi. Việc sát hạch được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Nội dung gồm 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa 30 phút. Tổng điểm tối đa là 30, trong đó, phần kinh nghiệm chuyên môn tối đa 20 điểm và phần kiến thức pháp luật tối đa 10 điểm. Cá nhân được xác định đạt yêu cầu khi phần kiến thức pháp luật đạt tối thiểu 7 điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở lên.

Trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện, Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đủ điều kiện. Đồng thời, trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ, cơ quan cấp chứng chỉ phải đăng tải thông tin năng lực hoạt động của cá nhân trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và tích hợp trên hệ thống thông tin năng lực hoạt động xây dựng tại địa chỉ http://www.nangluchdxd.gov.vn.

Đối với thủ tục Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp chuyển đổi chứng chỉ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện. Trong thời hạn 11 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ điều kiện, Sở Xây dựng hoặc Tổ chức xã hội - nghề nghiệp sẽ thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đủ, hoặc không đủ điều kiện cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề và thực hiện cấp chứng chỉ cho cá nhân đủ điều kiện. Sau khi cấp chứng chỉ, cơ quan có thẩm quyền cũng phải thực hiện đăng tải và tích hợp thông tin năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân lên hệ thống điện tử theo quy định.

Đối với thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Trong thời hạn 6 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Trường hợp không cấp phép, Sở Xây dựng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với thủ tục Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 1 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Trong thời hạn 6 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng ban hành quyết định điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận cũng phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.