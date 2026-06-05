TP. Hồ Chí Minh đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 1/7
Thiên Di
05/06/2026, 08:00
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), áp dụng từ ngày 1/7/2026 trên địa bàn Thành phố...
Theo dự thảo, giá đất sẽ được xác định bằng giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số K tương ứng. Hệ số này được xây dựng theo từng loại đất, mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng, khu vực và vị trí thửa đất nhằm phản ánh sát hơn biến động của thị trường.
ĐỀ XUẤT HỆ SỐ K MỚI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP DAO ĐỘNG MẠNH
Việc xây dựng hệ số K được áp dụng cho 168
phường, xã và đặc khu của TP. Hồ Chí Minh, áp dụng với đất phi nông nghiệp,
nông nghiệp theo từng tuyến đường, vị trí.
Theo dự thảo, tại trung tâm Thành phố, 3 tuyến đường có giá đất cao nhất TP. Hồ Chí Minh là Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi được đề xuất áp dụng hệ số K là 1,39 lần. Với giá đất theo bảng giá đất hiện hành ở mức 687,2 triệu đồng/m2, thì tiền đất sau khi nhân hệ số K vào khoảng 955,2 triệu đồng/m2.
Đối với đất phi nông nghiệp (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ
và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ),
hệ số K của vị trí 1 được quy định cụ thể theo từng tuyến đường tại phụ lục kèm
theo. Các vị trí 2, 3 và 4 được xác định bằng hệ số K tương ứng
nhân thêm 1,35 lần. Riêng đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi
nông nghiệp trong Khu Công nghệ cao áp dụng hệ số K bằng 1.
Đối với đất nông nghiệp, hệ số K được xác định theo từng địa
bàn phường, xã. Riêng đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao áp dụng
hệ số điều chỉnh bằng 1 lần.
Hệ số K đối với đất nông nghiệp có mức biến động
lớn hơn nhiều, dao động từ 1 lần đến 10,56 lần. Các địa bàn đang trong quá
trình đô thị hóa mạnh ghi nhận hệ số điều chỉnh cao. Chẳng hạn, một số tuyến đường
như Nguyễn Thị Tú, Trần Văn Giàu tại xã Tân Vĩnh Lộc có hệ số K lên tới 10,12 lần.
Tại xã Hồ Tràm, hệ số K đối với đất nông nghiệp trên một số tuyến đường đạt
10,56 lần.
Tại đặc khu Côn Đảo, toàn bộ đất phi nông nghiệp được đề xuất
áp dụng hệ số K 2,21 lần. Đối với đất nông nghiệp, hệ số K dao động từ hơn 4 lần
đến hơn 8 lần.
Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung hệ số điều chỉnh theo quy hoạch
dựa trên hệ số sử dụng đất. Cụ thể, các khu đất có hệ số sử dụng đất dưới 4 lần
áp dụng hệ số điều chỉnh 1 lần; từ 4 lần đến dưới 5 lần áp dụng 1,1 lần; từ 5 lần
đến dưới 6 lần áp dụng 1,2 lần; từ 6 lần đến dưới 7 lần áp dụng 1,3 lần. Theo
nguyên tắc này, cứ mỗi khi hệ số sử dụng đất tăng thêm 1 lần thì hệ số điều chỉnh
theo quy hoạch sẽ tăng thêm 0,1 lần.
HỒ SƠ ĐẤT ĐAI PHÊ DUYỆT TRƯỚC 1/7 KHÔNG ÁP DỤNG HỆ SỐ K MỚI
Về quy định chuyển tiếp, dự thảo nêu rõ các hồ sơ xác định
nghĩa vụ tài chính về đất đai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã
ban hành thông báo trước ngày quyết định có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo
các quyết định, thông báo đã ban hành.
Đối với việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất hoặc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất,
trường hợp đã có văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất thì tiếp tục
hoàn tất thủ tục trình phê duyệt mà không phải áp dụng theo quyết định mới. Trường
hợp chưa có văn bản thẩm định sẽ thực hiện theo quy định tại quyết định này.
Đối với giá đất cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường khi
Nhà nước thu hồi đất, các dự án đã thuê đơn vị tư vấn trước ngày 30/6 nhưng
chưa được phê duyệt giá đất vẫn được tiếp tục triển khai các thủ tục xác định,
phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp
chưa thuê đơn vị tư vấn trước thời điểm này sẽ áp dụng theo quy định mới.
Trong thời gian chờ ban hành hệ số K mới, TP. Hồ Chí Minh vẫn
tính tiền sử dụng và thuê đất theo quy định hiện hành để tránh ách tắc hồ sơ của
người dân, doanh nghiệp.
Hệ số K được áp dụng theo Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội để xác định giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai, tiền xử phạt vi phạm hành chính, giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Đối với các dự án lấn biển hoặc trường hợp không áp dụng được bảng giá đất, việc xác định giá đất sẽ thực hiện theo phương pháp định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai. Hệ số K được xác định theo từng loại đất, đối tượng sử dụng, khu vực, vị trí và hệ số sử dụng đất để bảo đảm phù hợp với thực tế.
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