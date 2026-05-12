Theo đó, Chỉ số cải cách hành
chính năm 2025 của Bộ Xây dựng đạt 89,81%, đứng đầu nhóm B, tiếp theo là các Bộ:
Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Giáo dục và Đào tạo và Y tế.
Bộ Nội vụ cho biết Chỉ số cải
cách hành chính cấp bộ gồm 7 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí và 95 tiêu chí
thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, gồm 68,50 điểm đánh giá kết quả cải
cách hành chính theo các tiêu chí cụ thể, và 31,50 điểm đánh giá thông qua điều
tra xã hội học.
Để xác định Chỉ số cải cách hành
chính năm 2025, Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát khoảng 99.694 phiếu. Trong đó,
có 35.649 phiếu của người dân để đo lường mức độ hài lòng nêu trên; 64.045 phiếu
điện tử khảo sát nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý tại các
bộ, địa phương, hội, hiệp hội.
Qua khảo sát, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 12 bộ,
cơ quan ngang bộ năm 2025 là 87,2%, tăng 2,77% so với năm 2024 (84,43%). Kết quả
Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ được chia
thành hai nhóm. Nhóm A gồm các đơn vị đạt chỉ số từ 90% trở lên. Nhóm B gồm các
đơn vị đạt kết quả từ 80% đến dưới 90%.
Năm 2025, có 5 trong 7 chỉ số
thành phần đạt giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2024, bao gồm: “Cải cách
thể chế”; “Cải cách thủ tục hành chính”; “Cải cách tổ chức bộ máy” và “Cải cách
tài chính công” và “Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước“. Đáng chú ý, Chỉ số thành
phần “Cải cách thủ tục hành chính” có giá trị trung bình đạt 89,49%, tăng 6,11%
so với năm 2024 (83,38%). Có 6/12 bộ, ngành đạt hơn 90% ở chỉ số này, gồm Bộ Nội
vụ, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ
Ngoại giao và Bộ Xây dựng.
Bộ Nội vụ đánh giá năm 2025 đánh dấu
cột mốc quan trọng mang tính lịch sử về cải cách nền hành chính ở Việt Nam, trọng
tâm là công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, vận hành mô
hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đột phá mạnh mẽ về cải cách thể chế,
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.
Những cải cách mạnh mẽ và toàn diện
thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng và phản ánh chân thực vào kết
quả Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh trên từng lĩnh vực, tạo tiền
đề thúc đẩy quá trình đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản trị, từng bước
nâng cao sự hài lòng và đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.