Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2025). Trong đó, Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng đứng đầu nhóm B...

Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Bộ Xây dựng đạt 89,81%, đứng đầu nhóm B, tiếp theo là các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Giáo dục và Đào tạo và Y tế.

Bộ Nội vụ cho biết Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ gồm 7 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí và 95 tiêu chí thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, gồm 68,50 điểm đánh giá kết quả cải cách hành chính theo các tiêu chí cụ thể, và 31,50 điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học.

Để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2025, Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát khoảng 99.694 phiếu. Trong đó, có 35.649 phiếu của người dân để đo lường mức độ hài lòng nêu trên; 64.045 phiếu điện tử khảo sát nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý tại các bộ, địa phương, hội, hiệp hội.

Qua khảo sát, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 12 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2025 là 87,2%, tăng 2,77% so với năm 2024 (84,43%). Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ được chia thành hai nhóm. Nhóm A gồm các đơn vị đạt chỉ số từ 90% trở lên. Nhóm B gồm các đơn vị đạt kết quả từ 80% đến dưới 90%.

Năm 2025, có 5 trong 7 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2024, bao gồm: “Cải cách thể chế”; “Cải cách thủ tục hành chính”; “Cải cách tổ chức bộ máy” và “Cải cách tài chính công” và “Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước“. Đáng chú ý, Chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính” có giá trị trung bình đạt 89,49%, tăng 6,11% so với năm 2024 (83,38%). Có 6/12 bộ, ngành đạt hơn 90% ở chỉ số này, gồm Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Bộ Xây dựng.

Bộ Nội vụ đánh giá năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng mang tính lịch sử về cải cách nền hành chính ở Việt Nam, trọng tâm là công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đột phá mạnh mẽ về cải cách thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Những cải cách mạnh mẽ và toàn diện thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng và phản ánh chân thực vào kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh trên từng lĩnh vực, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản trị, từng bước nâng cao sự hài lòng và đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.