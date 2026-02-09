Thứ Hai, 09/02/2026

Trang chủ Kinh tế số

40% thiết bị Android không còn nhận được bản vá bảo mật

Hạ Chi

09/02/2026, 09:20

Khoảng 40% thiết bị Android hiện không còn được cập nhật bản vá bảo mật, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Google, gần 40% điện thoại Android hiện có thể trở thành mục tiêu của phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp mới. 

Google đã ngừng phát hành bản vá bảo mật cho các thiết bị chạy Android 12 trở xuống. Điều này đồng nghĩa nhiều mẫu điện thoại ra mắt từ năm 2021 trở về trước không còn được bảo vệ trước các mối đe dọa mới. Dữ liệu phân phối cho thấy chỉ 57,9% thiết bị đang chạy Android 13 trở lên, trong khi khoảng 42,1% vẫn sử dụng các phiên bản cũ, tiềm ẩn rủi ro bảo mật đáng kể. 

Do đó, Google khuyến nghị người dùng sử dụng các phiên bản Android cũ nên cân nhắc nâng cấp thiết bị nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

Khác với iOS do một hãng duy nhất phát triển và kiểm soát toàn bộ thiết bị, Android được Google phát triển nhưng do nhiều nhà sản xuất khác nhau triển khai, khiến việc cập nhật hệ điều hành đồng bộ trở nên khó khăn. Do đó, tỷ lệ thiết bị sử dụng phiên bản Android mới nhất vẫn ở mức thấp. Tính đến tháng 12, chỉ khoảng 7,5% thiết bị chạy Android 16.

Các phiên bản Android vẫn còn nhận bản vá bảo mật: Android 16 (7,5%), Android 15 (19,3%), Android 14 (17,2%), Android 13 (13,9%). Các phiên bản Android đã ngừng nhận bản vá bảo mật: Android 12 (11,4%), Android 11 (13,7%), Android 10 (7,8%), Android 9 (4,5%), Android 8 (2,3%).

Trước thực trạng này, Google khuyến nghị người dùng đang sử dụng điện thoại không thể nâng cấp vượt quá Android 12 nên cân nhắc chuyển sang thiết bị mới để giảm thiểu rủi ro bảo mật. Ngay cả khi không lựa chọn các dòng máy cao cấp, người dùng vẫn có thể sử dụng các thiết bị tầm trung, miễn là hỗ trợ từ Android 13 trở lên để tiếp tục nhận bản vá bảo mật định kỳ.

Ước tính có tới 1 tỷ người dùng Android trên toàn cầu cần cân nhắc hành động theo khuyến nghị trên. Với những người vẫn sử dụng thiết bị cũ, Google cho biết tính năng Google Play Protect, lớp bảo vệ tích hợp chống phần mềm độc hại, vẫn hỗ trợ các máy chạy từ Android 7 trở lên. Tuy vậy, lớp bảo vệ này không thể thay thế hoàn toàn các bản vá bảo mật hệ thống.

Các chuyên gia cảnh báo rằng khi thiết bị bị nhiễm phần mềm độc hại, kẻ tấn công có thể đánh cắp thông tin đăng nhập vào các ứng dụng và dịch vụ quan trọng, đặc biệt là tài khoản tài chính trực tuyến. Nguy cơ mất dữ liệu cá nhân hoặc bị chiếm đoạt tài khoản là hoàn toàn có thể xảy ra, do đó người dùng cần cân nhắc nghiêm túc việc nâng cấp thiết bị để bảo đảm an toàn số.

