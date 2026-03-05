Dubai nỗ lực duy trì nhịp sống du lịch giữa vùng xung đột
Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ du khách quốc tế. Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành chỉ thị khẩn, yêu cầu các khách sạn tuyệt đối không được trục xuất khách lưu trú do gián đoạn chuyến bay…
Tối ngày 2/3, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
(UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã tới trung tâm thương mại Dubai Mall,
theo Hindustan Times.
"Gần gũi với người dân. Vững vàng trong lãnh đạo",
Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai đăng tải video kèm chú thích. Hai
nhà lãnh đạo xuất hiện giữa khu mua sắm đông đúc, di chuyển qua các gian hàng,
chào hỏi và chụp ảnh cùng người dân. Họ cũng được bắt gặp dùng bữa tối với các
quan chức tháp tùng ngay tại trung tâm thương mại.
Trong video, Tổng thống UAE và Thái tử Dubai trò chuyện, ngồi
tại một quán cà phê và chào hỏi khách tham quan. Lãnh đạo UAE bắt tay trẻ em,
trao đổi ngắn với một người đàn ông đến từ Ghana. Video được chia sẻ rầm rộ
trên Instagram với thông điệp: "Uống cà phê tại Dubai Mall trong khi cả
khu vực nói về xung đột. Đó là cách trấn an một quốc gia".
Trong khi đó, các influencer sống
tại Dubai vẫn tiếp tục đăng tải vô số thông tin về cuộc sống xa hoa hiện bị ảnh hưởng bởi chiến
sự. Will Bailey, một influencer du lịch người Anh với
gần 500.000 người theo dõi, đã chứng kiến tên lửa rơi từ vị trí của mình tại một
câu lạc bộ bãi biển.
Video clip trên mạng xã hội của anh này cho thấy DJ không ngừng chơi những bản nhạc sôi động trong khi
mọi người quan sát khách sạn Fairmont
The Palm gần đó đang chìm trong cột khói. Một influencer du lịch
khác cũng đăng tải góc nhìn của mình về cuộc tấn công từ boong
tàu của một bữa tiệc du thuyền.
Iran đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận bằng tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Theo The Guardian, UAE đã báo cáo 3 trường hợp tử vong và 68
người bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu - ít hơn nhiều so với Lebanon và
Israel.
Dù các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nỗ lực trấn an du khách, ngày 2/3, một số điểm tham quan nổi tiếng tại
trung tâm du lịch Dubai thông báo tạm ngừng hoạt động theo hướng dẫn đảm bảo an
toàn, theo Time Out Dubai.
Các thông báo không cập nhật ngày mở cửa trở lại,
thay vào đó khuyến cáo du khách theo dõi website và kênh mạng xã hội chính thức
để nắm thông tin mới nhất, đồng thời kiểm tra lại tình trạng đặt chỗ trước khi
di chuyển.
Trong đó, vòng đu quay quan sát lớn nhất thế giới Ain Dubai
trên đảo Bluewaters đã thông báo tạm đóng cửa từ ngày 2/3. Đây vốn là biểu tượng
của trải nghiệm ngắm toàn cảnh thành phố và Vịnh Ả Rập. Ban quản lý xác nhận
Ain Dubai tạm ngừng phục vụ khách từ ngày 2/3 để tránh rủi ro và ảnh hưởng từ
chiến sự. Du khách có vé đã đặt được khuyến cáo kiểm tra thông tin cập nhật trước
khi tới.
Cùng thời điểm, Dubai Parks and Resorts, tổ hợp vui
chơi giải trí khổng lồ bao gồm các công viên chủ đề như LEGOLAND® Dubai,
Motiongate Dubai và “thị trấn” giải trí Riverland Dubai, cũng ngừng hoạt động
theo hướng dẫn an toàn. Đây vốn là một trong những điểm đến được các gia đình và khách
trẻ tuổi yêu thích.
Trong khi đó, Khu tổ hợp văn hóa giải trí Global Village quyết định kéo dài thời gian
đóng cửa trong khi chờ diễn biến mới của tình hình khu vực. Dù vậy, nhiều biểu
tượng khác của thành phố như Burj Khalifa, Dubai Mall, Palm Jumeirah hay Dubai
Miracle Garden vẫn hoạt động bình thường, cho thấy nỗ lực duy trì nhịp sống du
lịch trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ an ninh.
Trước đó, trong bối cảnh hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc
hoãn do xung đột, Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành chỉ thị khẩn cấp
yêu cầu toàn bộ khách sạn trên địa bàn thành phố phải
cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những du khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy hoặc
hoãn chuyến bay.
Chỉ thị này được gửi qua thư điện tử tới các đơn vị vận hành
khách sạn. Chính quyền UAE
tuyên bố sẽ thanh toán chi phí khách sạn và bữa ăn cho hơn 20.000 hành khách phải lưu lại trong nước do đóng cửa không phận. Các hãng hàng không đồng thời hỗ trợ
hành khách đặt lại vé theo kế hoạch vận hành mới.
Chính quyền thủ đô Abu Dhabi và Tổng cục Hàng không Dân dụng
UAE cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho du khách. Trong đó, chính quyền
sẽ trực tiếp thanh toán hóa đơn khách sạn, cung cấp suất ăn miễn phí và hỗ trợ
hành khách làm thủ tục đặt lại vémáy bay. Tại Abu Dhabi, Sở Văn hóa và Du lịch
cũng chỉ đạo các khách sạn gia hạn lưu trú cho khách, khẳng định ngân sách nhà
nước sẽ chi trả toàn bộ các đêm phát sinh.
UAE cho biết đã có 60 chuyến bay khẩn cấp cất cánh, và giai
đoạn tiếp theo sẽ khai thác hơn 80 chuyến. Delta Air Lines thông báo tạm dừng
các chuyến bay trên tuyến New York - Tel Aviv đến ngày 22/3 và đưa ra chính
sách đổi vé linh hoạt cho khách hàng.
Nhu cầu tìm đường bay thay thế tăng vọt,
giá vé trên các tuyến bay như Hong Kong - London leo thang. Các nhà phân tích cảnh
báo rằng nếu xung đột kéo dài, Trung Đông có thể mất hàng tỷ USD doanh thu du lịch. Một báo cáo mới của Tourism Economics đã đưa ra các dự báo về tác động của chiến tranh đối với du lịch khu vực, trùng khớp với quan điểm của các nhà phân tích.
“Chúng tôi ước tính lượng khách du lịch đến Trung Đông có thể giảm 11% - 27% vào năm 2026 so với năm trước do xung đột”, Giám đốc Dự báo Toàn cầu Helen McDermott và nhà kinh tế cấp cao Jessie Smith cho biết. “Điều này có nghĩa là sẽ có ít hơn từ 23 đến 38 triệu lượt khách quốc tế so với dự báo trước đây của chúng tôi, và thiệt hại từ 34 tỷ đến 56 tỷ USD chi tiêu của khách du lịch. Con số này bao gồm cả những tác động tâm lý kéo dài dự kiến sau khi cuộc xung đột kết thúc”.
Theo dự báo của Tourism Economics, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ chịu tổn thất lớn nhất về số lượng khách du lịch, "vì đây là những điểm đến lớn nhất trong khu vực, vốn trước đây được ca tụng vì sự an toàn và ổn định", hai chuyên gia McDermott và Smith cho biết.
UAE và Arab Saudi đặc biệt dễ bị tổn thương do lượng khách du lịch quốc tế lớn và sự phụ thuộc nặng nề vào kết nối hàng không. Ngược lại, Qatar và Bahrain có lượng khách đến bằng đường bộ chiếm lần lượt 32% và 74% tổng số khách đến, do đó, xét về mặt tỷ lệ, lượng khách đến hai quốc gia này ít bị ảnh hưởng hơn.
