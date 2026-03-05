Chứng khoán Mỹ hồi điểm khi mối lo kinh tế giảm bớt, giá dầu đuối sức

Hai báo cáo kinh tế Mỹ công bố trong ngày thứ Tư đã mang tới những tin tốt về tình trạng sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/3), dựa trên đà thoát đáy đã xuất hiện vào cuối phiên trước, nhờ giá dầu không còn tăng mạnh và nỗi lo về tăng trưởng kinh tế Mỹ đã giảm bớt. Giá dầu thô có biểu hiện đuối sức, dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 238,14 điểm, tương đương tăng 0,49%, đạt 48.739,41 điểm, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,78%, đạt 6.869,5 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,29%, chốt ở mức 22.807,48 điểm.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm giữ vai trò chính trong phiên phục hồi này của thị trường, nhất là các cổ phiếu chip. Micron và AMD tăng hơn 5% mỗi cổ phiếu, trong khi Broadcom và Nvidia chốt phiên với mức tăng trên 1%.

Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số lượng việc làm mới trong tháng 2 nhiều hơn dự báo. Theo báo cáo này, số lượng việc làm mới trong khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ trong tháng trước là 63.000 công việc, cao hơn con số dự báo 48.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Ngoài ra, báo cáo của Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cho thấy lĩnh vực dịch vụ của nước này trong tháng 2 tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng, với chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) dịch vụ đạt 56,1 điểm, tăng 2,3 điểm so với tháng 1 và cao hơn so với dự báo của giới chuyên gia là đạt 53,5 điểm.

“Mối lo về sự suy yếu của thị trường lao động bây giờ có lẽ đã không còn hợp lý. Nền kinh tế Mỹ đang đứng vững”, chiến lược gia trưởng Anthony Saglimbene của công ty Ameriprise nhận định với hãng tin CNBC.

Giá dầu thô hạ nhiệt sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC rằng Mỹ sẽ đưa ra “một loạt tuyên bố” về các biện pháp nhằm hỗ trợ dòng chảy dầu thô từ Vùng Vịnh.

Tại thị trường London, giá dầu Brent giao sau chốt phiên ở mức 81,4 USD/thùng, bằng với mức đóng cửa của phiên trước và là mức giá đóng cửa cao nhất của loại dầu này kể từ tháng 1/2025.

Tại thị trường New York, giá dầu thô WTI tăng 0,1%, chốt ở mức 74,66 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ tháng 6/2025.

Trước đó, giá dầu Brent đã tăng 9% trong phiên ngày thứ Hai và tăng 4,7% trong phiên ngày thứ Ba.

Giá dầu bắt đầu suy yếu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào hôm thứ Ba rằng Mỹ sẽ cung cấp bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho hoạt động hàng hải thương mại ở Vùng Vịnh và sẽ cử tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Giao thông qua eo Hormuz đã rơi vào ngưng trệ sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển này và cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu bè nào tìm cách đi qua eo biển.

“Nếu tình hình ở Trung Đông tiếp tục gây ra những gián đoạn mới, tác động lan tỏa đối với thị trường toàn cầu, giá các tài sản, và cả triển vọng kinh tế sẽ gia tăng”, ông Saglimbene nói, đồng thời cho rằng “vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ đánh giá nào”.

Về tình hình xung đột, ngày 4/3, một tàu ngầm Mỹ đã đánh đắm một chiến hạm của Mỹ ngoài khơi Sri Lanka, và lực lượng phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo Iran phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Israel tuyên bố đã khởi động một chuỗi các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Trong một cuộc họp báo tại Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định “Mỹ đang giành những thắng lợi mang tính quyết định” và cho biết sẽ có thêm lực lượng Mỹ được điều động tới Trung Đông.

Cũng trong cuộc trao đổi với CNBC ngày thứ Tư, ông Bessent cho biết mức thuế quan toàn cầu 15% mà Tổng thống Trump công bố vào tháng trước sẽ bắt đầu có hiệu lực trong tuần này. Ngoài ra, ông cũng nói rằng “trong vòng 5 tháng”, thuế quan của Mỹ sẽ tăng trở lại mức trước khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ thuế quan đối ứng.

Thị trường hiện đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu tuần này. Theo dự báo, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 59.000 công việc mới trong tháng 2, sau khi có 130.000 công việc mới trong tháng 1 - theo kết quả một cuộc khảo sát chuyên gia kinh tế của Reuters.

Một thị trường lao động vững và rủi ro lạm phát tăng do giá dầu leo thang trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông có thể dẫn tới việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoãn giảm lãi suất.