Chủ tịch HAG muốn mua 5 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, Chủ tịch HĐQT HAG, ông Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại HAG từ 304.950.533 cổ phiếu, chiếm 24,06% lên 309.950.533 cổ phiếu, chiếm 24,45% vốn tại HAP.

Thời gian giao dịch từ ngày 09/03-07/04 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Chốt phiên ngày 4/3, giá cổ phiếu HAG tăng 0,63% lên 15.900 đồng và giảm 16% từ đỉnh ngày 18/11/2025.

Mới đây, công ty đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 6/3. Thời gian, địa điểm và nội dung họp công ty sẽ thông báo chi tiết trong giấy mời.

Trước đó, HAG cho biết đã bán ra thành công gần 91,4 triệu cổ phiếu HNG như đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận diễn ra từ ngày 12/1/2026 đến ngày 16/1/2026.

Sau giao dịch, HAGL giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,24% xuống 0% vốn tại HAGL Agrico và chính thức không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này.

Tạm tính giá cổ phiếu HNG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 12/1/2026 là 6.400 đồng/cổ phiếu, có thể HAGL thu về khoảng 584,8 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Kết thúc quý 4/2025, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 722 tỷ đồng từ 209 tỷ trong quý 4/2024 lên 931 tỷ trong quý 4/2025 là do lãi từ hoạt động tài chính tăng 1.074 tỷ đồng là do lãi trái phiếu được miễn giảm; Lỗ khác tăng 320 tỷ là do Tập đoàn thanh lý một số tài sản không hiệu quả đồng thời phát sinh thêm chi phí chuyển đổi vườn cây. Lũy kế cả năm 2025 tăng mạnh từ 1.060 tỷ năm 2024 lên gần 2.243 tỷ đồng.