Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chủ tịch HAG muốn mua 5 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn

Hà Anh

05/03/2026, 07:47

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT HAG, ông Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại HAG từ 304.950.533 cổ phiếu, chiếm 24,06% lên 309.950.533 cổ phiếu, chiếm 24,45% vốn tại HAP.

Thời gian giao dịch từ ngày 09/03-07/04 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Chốt phiên ngày 4/3, giá cổ phiếu HAG tăng 0,63% lên 15.900 đồng và giảm 16% từ đỉnh ngày 18/11/2025.

Mới đây, công ty đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 6/3. Thời gian, địa điểm và nội dung họp công ty sẽ thông báo chi tiết trong giấy mời.

Trước đó, HAG cho biết đã bán ra thành công gần 91,4 triệu cổ phiếu HNG như đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận diễn ra từ ngày 12/1/2026 đến ngày 16/1/2026.

Sau giao dịch, HAGL giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,24% xuống 0% vốn tại HAGL Agrico và chính thức không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này.

Tạm tính giá cổ phiếu HNG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 12/1/2026 là 6.400 đồng/cổ phiếu, có thể HAGL thu về khoảng 584,8 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Kết thúc quý 4/2025, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 722 tỷ đồng từ 209 tỷ trong quý 4/2024 lên 931 tỷ trong quý 4/2025 là do lãi từ hoạt động tài chính tăng 1.074 tỷ đồng là do lãi trái phiếu được miễn giảm; Lỗ khác tăng 320 tỷ là do Tập đoàn thanh lý một số tài sản không hiệu quả đồng thời phát sinh thêm chi phí chuyển đổi vườn cây. Lũy kế cả năm 2025 tăng mạnh từ 1.060 tỷ năm 2024 lên gần 2.243 tỷ đồng.

PNJ góp vốn lập công ty con và thay đổi chính sách thu mua vàng

Công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Platinum Victory quyết tâm thoái hết 2,51% vốn tại Vinamilk

Platinum Victory mới bán được 73,21 triệu cổ phiếu trong tổng số 125,76 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn, từ ngày 28/1 đến ngày 26/2/2026 do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trước thềm đại hội cổ đông, Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG, qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Hội đồng quản trị CTG chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 24/3 và ngày tổ chức là ngày 24/4 tại Hội trường Trung tâm - Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội.

Hải An đầu tư 184 triệu USD đóng tàu container, hủy ESOP 2025

Hải An trình cổ đông phương án đầu tư đóng tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 184 triệu USD, số lượng 2 tàu container, trọng tải 5.000 TEU - trong đó, đơn vị đóng tàu là hai đối tác Trung Quốc là China Shipbuilding Trading Co., Ltd và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.

