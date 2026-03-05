DNSE đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hơn 60%

DNSE đặt mục tiêu tăng doanh thu 18,2%, lợi nhuận trước thuế 61,8% trong năm 2026, dự kiến chia cổ tức 7% vốn điều lệ và sẽ triển khai phát hành thêm 3.500 tỷ đồng trái phiếu để tăng cường năng lực tài chính.

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Sự kiện dự kiến tổ chức vào 13h30, thứ năm, ngày 26/3/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại khách sạn Pullman Hà Nội.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG THÁCH THỨC, KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC 7%

Theo tờ trình Đại hội, Ban lãnh đạo DNSE đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam 2026 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô toàn cầu và chính sách tiền tệ, song vẫn sở hữu nhiều động lực tích cực nhờ nền tảng kinh tế ổn định, thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao và kỳ vọng nâng hạng thị trường trong trung hạn.

Trên cơ sở đó, DNSE đề ra kế hoạch kinh doanh tương đối thách thức với tổng doanh thu 1.736 tỷ đồng, tăng 18,2%; lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, tăng 61,8% so với năm trước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, DNSE sẽ tiếp tục củng cố nền tảng công nghệ, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giao dịch, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, hướng đến trải nghiệm đầu tư ngày một toàn diện, tiện lợi, đặc biệt đẩy mạnh phục vụ nhóm khách hàng năng động, giao dịch tần suất cao.

DNSE sẽ tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi nhằm đạt mục tiêu kinh doanh 2026.

Nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ kinh doanh, DNSE trình Đại hội phương án phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền; và 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong năm 2026.

Đáng chú ý, về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT sẽ trình Đại hội kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phần với khối lượng tối đa 7% vốn điều lệ. Vừa qua, ngày 25/2/2026, DNSE đã hoàn tất tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%.

Như vậy, năm 2025 là năm thứ tư liên tiếp doanh nghiệp duy trì chi trả cổ tức tiền mặt, cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định cũng như cam kết gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Năm 2025 là năm thứ tư liên tiếp DNSE duy trì chi trả cổ tức tiền mặt.

Bên cạnh đó, DNSE cũng trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) năm 2026 với số lượng 4.282.500 cổ phần, tương đương 1% vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành.

Ngoài ra, Đại hội sẽ xem xét thông qua việc triển khai chứng quyền và thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM cùng một số nội dung khác.

NỀN TẢNG TÀI CHÍNH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG NHỜ CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán vừa công bố, DNSE kết thúc năm 2025 với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 77%; lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2024. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 15.139 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng doanh thu hoạt động của DNSE chủ yếu đến từ doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán – tăng 179%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu – tăng 54%, phản ánh kết quả tích cực của các mảng kinh doanh cốt lõi.

Hiện, DNSE đang triển khai chào bán 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 3.426 tỷ đồng lên 4.282 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tới 16/3/2026.

Liên quan đến đợt chào bán này, cổ đông lớn của DNSE là Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital đã đăng ký chuyển nhượng 168,3 triệu quyền mua cổ phiếu, đối tác nhận chuyển nhượng chưa được công bố.

Encapital hiện nắm giữ 168,3 triệu cổ phiếu DSE, tương ứng 49,12% vốn tại DNSE và dự kiến giảm xuống 39,3% sau khi hoàn tất chuyển nhượng quyền mua. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE đồng thời là Tổng giám đốc Encapital, hiện trực tiếp sở hữu hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,79% vốn điều lệ DNSE.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Encapital được ông Giang cùng các cộng sự sáng lập năm 2020, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính và phát triển phần mềm. Trong hoạt động huy động vốn, cuối năm 2025, Encapital đã hoàn tất thanh toán 104,5 tỷ đồng gốc và lãi của lô trái phiếu ECF12401 đúng kỳ hạn, qua đó thể hiện năng lực tài chính cũng như uy tín trên thị trường vốn. Hiện Encapital đang lưu hành hai lô trái phiếu gồm ECH12501 trị giá 180 tỷ đồng và ECF12502 trị giá 280 tỷ đồng.

Về phía DNSE, sau khi Encapital mua lại DNSE vào năm 2020, sự tham gia của Encapital với vai trò là cổ đông chiến lược đã đưa DNSE bứt phá ngoạn mục về quy mô và tăng trưởng kinh doanh, dựa vào chiến lược tập trung mạnh mẽ ứng dụng công nghệ trong tài chính – chứng khoán.

Trong 5 năm qua, chiến lược này chứng tỏ hiệu quả và là định hướng tiếp tục được DNSE theo đuổi trong dài hạn. Trong đó, Ban lãnh đạo DNSE từng nhiều lần nhấn mạnh sự đầu tư vào tốc độ, tính ổn định và an toàn của hệ thống, cũng như các hướng tiếp cận khách hàng khác biệt thông qua kênh hợp tác B2B2C nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Song song với sự tăng tốc trong kết quả kinh doanh, DNSE cũng liên tục mở rộng thị phần. Năm 2025, DNSE giữ vững Top 2 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh với 21,47% thị phần và vươn lên Top 6 thị phần môi giới chứng khoán cơ sở HNX. DNSE cũng chiếm tới 20% thị phần tài khoản chứng khoán mở mới toàn thị trường trong khoảng 2 năm qua.