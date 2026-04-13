5 lý do nên chọn Đồng Nai làm nơi an cư lý tưởng

Đồng Nai đang nổi lên như một điểm đến an cư hấp dẫn với quy hoạch đồng bộ, cơ hội việc làm và chi phí sinh hoạt hợp lý cho thế hệ trẻ.

TƯ DUY QUY HOẠCH TỪ ĐẦU VÀ LỢI THẾ CỦA NHỮNG ĐÔ THỊ “SINH SAU”

Không phải địa phương nào cũng có cơ hội quy hoạch bài bản ngay từ đầu. Trong khi nhiều thành phố lớn phải “chắp vá” hạ tầng theo thời gian, thì các đô thị mới lại có lợi thế được thiết kế đồng bộ, từ giao thông, tiện ích đến không gian sống.

Trên thế giới, những thành phố “sinh sau đẻ muộn” đã tận dụng chính lợi thế này để bứt phá mạnh mẽ. Điển hình là đô thị Songdo (Hàn Quốc) được phát triển như một “thành phố thông minh” ngay từ đầu, với hạ tầng số và môi trường sống xanh được quy hoạch đồng bộ. Thâm Quyến (Trung Quốc) chỉ trong vài thập kỷ đã vươn mình trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu nhờ định hướng đặc khu kinh tế và chiến lược thu hút nhân lực chất lượng cao. Hay, Dubai (UAE) tận dụng quy hoạch đô thị và hạ tầng quy mô lớn để khẳng định vị thế trung tâm tài chính và du lịch chất lượng.

Songdo (Hàn Quốc) là thành phố có giá trị tới 40 tỷ USD. (Nguồn ảnh: Internet).

Điểm chung của các đô thị này là đều được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu, không bị ràng buộc bởi hạ tầng cũ. Đây cũng là lợi thế mà Đồng Nai đang sở hữu khi từng bước hình thành với quy hoạch đô thị bài bản và giao thông đồng bộ.

CƠ HỘI CÔNG VIỆC VÀ KINH DOANH TRONG HỆ SINH THÁI TRẺ VÀ ĐỒNG BỘ

Với sự xuất hiện của sân bay quốc tế Long Thành, cùng các đề án phát triển kinh tế mới đang tạo ra hệ sinh thái việc làm khổng lồ. Đây là hạt nhân thúc đẩy các doanh nghiệp phụ trợ hình thành, từ logistics, lưu trú cho đến thương mại điện tử và tài chính.

So với những đô thị đã đạt ngưỡng bão hòa, nơi áp lực "chen chân" khốc liệt và mọi vị trí then chốt đều đã có chủ, thì những thành phố mới mở ra nhiều cơ hội việc làm trong các ngành nghề hình thành cùng quá trình phát triển địa phương. Đây cũng là thời điểm phù hợp để người trẻ thử sức với các mô hình kinh doanh riêng, khi chi phí mặt bằng và vận hành ở mức hợp lý, cạnh tranh còn “dễ thở”.

RỜI ĐÔ THỊ NÉN, TÌM VỀ KHÔNG GIAN SỐNG RỘNG MỞ

Khác với “đô thị nén” như TP.HCM thường xuyên đối mặt với áp lực hạ tầng, kẹt xe và ô nhiễm môi trường, Đồng Nai mang lại môi trường sống thoáng đãng và nhịp sống cân bằng.

Địa phương đặc biệt chú trọng vào chuỗi đô thị dọc theo trục ven sông Đồng Nai. Minh chứng là khu đô thị mới Long Hưng với quy mô lên đến 1200ha, được quy hoạch bài bản theo hướng hài hòa giữa không gian ở, tiện ích và cảnh quan tự nhiên. Việc sống tại một đô thị ven sông được đầu tư đồng bộ giúp cư dân tận hưởng không khí trong lành và hệ sinh thái xanh bao phủ, những giá trị ngày càng trở nên khan hiếm mà các đô thị đã bão hòa khó có được.

Môi trường sống thoải mái được gia đình trẻ ưu tiên. Ảnh: Nam Long.

CHI PHÍ VÀ TÀI CHÍNH “DỄ CHỊU”

Một yếu tố không thể không nhắc đến chính là mức sinh hoạt phí hằng ngày. So với các đại đô thị đã bão hòa như TP.HCM hay Hà Nội, chi phí cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống, dịch vụ hay tiện ích tại các đô thị mới cũng ở mức “dễ chịu” hơn.

Bên cạnh đó, mặt bằng giá bất động sản Đồng Nai vẫn ở mức dễ tiếp cận, góp phần giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu cho người mua nhà. Nhờ đó, cơ hội sở hữu tổ ấm sẽ đến sớm với nhiều gia đình trẻ đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng.

Đơn cử, tại phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị tích hợp ven sông Izumi City (Đồng Nai), người mua có thể tiếp cận sản phẩm với chính sách tài chính linh hoạt như chiết khấu lên đến 8% và tiến độ thanh toán 25% cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng đã sở hữu BĐS của Nam Long còn được hưởng thêm ưu đãi từ 1–2%. Dự án dự kiến bàn giao từ cuối năm 2026, hiện thực hóa kế hoạch an cư tại “thành phố mới” Đồng Nai cho các cư dân tiên phong.

Minh chứng cho xu hướng dịch chuyển này là câu chuyện của gia đình chị Trân và anh Khoa, khi quyết định chuyển từ căn hộ tại (quận 9 cũ) TP.HCM cũng của chủ đầu tư Nam Long về Izumi City. “Gia đình mình chọn Izumi City trước hết là vì chủ đầu tư. Nam Long mang lại cho tụi mình cảm giác an tâm, từ chính sách cho đến sự đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng. Bên cạnh đó, các lợi thế về không gian, vị trí, tiện ích cùng với chất lượng dự án … đã cộng hưởng tạo nên quyết định cho gia đình mình”, chị Trân chia sẻ.

Izumi City không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho những gia đình đa thế hệ, mà còn là bảo chứng cho uy tín của chủ đầu tư Nam Long. Ảnh: Nam Long.

MUA NHÀ AN CƯ, ĐỒNG THỜI LÀ PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY TÀI SẢN DÀI HẠN

Cuối cùng, việc lựa chọn Đồng Nai làm nơi sinh sống còn mang ý nghĩa của một chiến lược tích lũy tài sản thông minh. Trong tâm thế của người Việt, ngôi nhà không chỉ là chốn đi về mà còn là cách để giữ và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Sự hình thành của sân bay Long Thành, hệ thống đường cao tốc, cầu nối liên tỉnh đang ngày càng hoàn thiện sẽ khiến giá trị đất đai tại đây tăng trưởng. Giá trị bất động sản ở Đồng Nai hiện nay không chỉ phản ánh những tiện ích hữu hình hiện tại mà còn mang theo kỳ vọng về sự phát triển vượt bậc của cả một vùng kinh tế trọng điểm. Do đó, việc sở hữu bất động sản tại đây ngay lúc này chính là cách đón đầu con sóng tăng trưởng, đảm bảo một tương lai tài chính thịnh vượng cho gia chủ.