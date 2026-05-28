Trang chủ Bất động sản

Hà Nội sẽ sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê

Thanh Xuân

28/05/2026, 15:04

Hà Nội đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng…

Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tính đến thời điểm hiện nay, thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Trong đó, 13 dự án đã khởi công với 11.124 căn; 41 dự án với 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026; 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 7 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư.

 TĂNG TỐC KHỞI CÔNG NHÀ Ở XÃ HỘI 

Theo Sở Xây dựng, trong nhóm 29 dự án với 28.000 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết 201, có 12 dự án với 9.410 căn hộ đã khởi công và đang triển khai. Dự kiến trong tháng 6/2026, thành phố sẽ tiếp tục khởi công thêm 3 dự án với 4.729 căn hộ; quý 3/2026, khởi công 5 dự án với 7.087 căn hộ và quý 4/2026, khởi công thêm 2 dự án với 2.108 căn hộ.

Đối với 61 dự án với khoảng 50.600 căn hộ được UBND TP giao chủ đầu tư sau khi Nghị quyết 201 có hiệu lực, hiện có 1 dự án với 1.714 căn hộ được khởi công là dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang do liên danh Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà và Công ty CP ETC Gold thực hiện.

Bên cạnh đó, thành phố đang chuẩn bị khởi công thêm 4 dự án với 1.624 căn hộ trong tháng 6/2026; 13 dự án với 4.000 căn hộ trong quý 3/2026 và 14 dự án với 7.870 căn hộ trong quý 4/2026. Khoảng 29 dự án còn lại với hơn 35.000 căn hộ dự kiến khởi công trong năm 2027.

Đối với phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hà Nội ngày 25/5, Sở Xây dựng cũng bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP theo quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026

Để bảo đảm khởi công thí điểm một dự án nhà ở cho thuê ngay tháng 6/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng đã đề xuất nhiều giải pháp triển khai đồng thời. Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chủ trì rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động chất lượng cao.

Sở Tài chính Hà Nội thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp rà soát quỹ đất công đủ điều kiện triển khai; Sở Xây dựng Hà Nội hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, giấy phép xây dựng để bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong tháng 6/2026. Theo kế hoạch, các xã, phường sẽ phối hợp rà soát quỹ đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và phối hợp chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO CÁC LOẠI HÌNH NHÀ Ở MỚI

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ sở hữu nhà ở sang phát triển mạnh nhà ở cho thuê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn cho rằng cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đa dạng hóa mô hình đầu tư và hình thành các quỹ nhà ở quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân, nhất là nhóm thu nhập trung bình và thấp, công nhân, sinh viên và người lao động đô thị.

Theo ông Tuấn, hệ thống pháp luật hiện hành về nhà ở cần tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng phân loại rõ hơn các nhóm nhà ở, bao gồm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở tái định cư. Trong đó, đặc biệt phải làm rõ cơ chế vận hành của nhà ở cho thuê - loại hình đang thiếu khung pháp lý đầy đủ, dẫn tới khó khăn trong thu hút đầu tư và triển khai thực tế.

Ngoài ra, đối với cơ chế đầu tư, cần linh hoạt triển khai theo nhiều hình thức như: đầu tư công từ ngân sách nhà nước; hợp tác công - tư (PPP); đầu tư tư nhân có điều tiết, hỗ trợ chính sách; các mô hình xã hội hóa và huy động nguồn lực quốc tế… Trong từng điều kiện cụ thể, thành phố có thể lựa chọn cơ chế phù hợp, nhưng mục tiêu chung là giảm chi phí đầu tư, từ đó, giảm giá thuê nhà cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết ngày 25/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với UBND TP. Hà Nội để triển khai Thông báo số 64-TB/VPTW của Trung ương về phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô. Đây là cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong cách tiếp cận nhà ở.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê rất rộng, gồm: công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác. Trước đây, Hà Nội cũng triển khai một số mô hình nhà ở cho thuê dành cho công nhân, sinh viên và nhà ở xã hội cho thuê, song điều kiện thuê còn chặt chẽ, quy mô và mức độ quan tâm chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

“Quan điểm mới của Chính phủ là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, không nhằm mục tiêu sở hữu hay đầu cơ tích sản. Nhà ở phải thực sự là nơi để ở, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, thời gian qua Thành phố tập trung nhiều giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, giáo viên, bác sĩ… nhất là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, phân khúc nhà ở cho thuê chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, TP. Hà Nội sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Hà Nội đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng vào thời gian tới.

