Đẩy mạnh hợp tác Việt – Trung trong lĩnh vực công nghiệp điện tử

Với chủ đề “Sản xuất thông minh kết nối tương lai”, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Sản xuất Thông minh Việt Nam 2026 thu hút sự tham gia của 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương....

Ngày 28/5, tại tỉnh Bắc Ninh, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Sản xuất Thông minh Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 đã chính thức khai mạc.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam mà còn là minh chứng cho sự hợp tác kinh tế thương mại sâu rộng, bền chặt giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là với tỉnh Quảng Đông, nhằm hướng tới kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Triển lãm tập trung vào các ngành công nghiệp chiến lược như sản xuất điện tử và linh kiện bán dẫn; thiết bị tự động hóa và internet công nghiệp; năng lượng mới và sản xuất xanh; và phụ trợ công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Liang Yang Hong, Chủ tịch Tập đoàn Trung Việt Trung – đại diện Ban tổ chức, cho biết những năm gần đây, ngành sản xuất điện tử của Việt Nam phát triển mạnh mẽ với sự góp mặt của nhiều tập đoàn lớn hàng đầu thế giới. Trong đó, Bắc Ninh đã trở thành trung tâm công nghiệp điện tử quan trọng tại Việt Nam cũng như trong khu vực và trên thế giới; trong khi, Trung Quốc có sự trưởng thành vượt bậc trong lĩnh vực tự động hóa và chuỗi cung ứng phụ trợ.

“Vì vậy, hai nước đang có không gian phát triển vô cùng rộng mở để thúc đẩy những ngành công nghiệp chiến lược trong tương lai”, ông Liang Yang Hong nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, sự kiện lần này có sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ điện tử và sản xuất thông minh như Chery, GJGOT, Lesozoh, CoolTek… Mục tiêu của triển lãm là nhằm quảng bá thương hiệu, thúc đẩy giao thương và tạo ra các cơ hội kết nối mạng lưới giá trị cho doanh nghiệp hai nước.