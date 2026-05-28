Đẩy mạnh hợp tác Việt – Trung trong lĩnh vực công nghiệp điện tử

Khánh Vy

28/05/2026, 14:57

Với chủ đề "Sản xuất thông minh kết nối tương lai", Triển lãm Quốc tế Điện tử và Sản xuất Thông minh Việt Nam 2026 thu hút sự tham gia của 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ảnh minh hoạ.

Ngày 28/5, tại tỉnh Bắc Ninh, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Sản xuất Thông minh Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 đã chính thức khai mạc.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam mà còn là minh chứng cho sự hợp tác kinh tế thương mại sâu rộng, bền chặt giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là với tỉnh Quảng Đông, nhằm hướng tới kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Triển lãm tập trung vào các ngành công nghiệp chiến lược như sản xuất điện tử và linh kiện bán dẫn; thiết bị tự động hóa và internet công nghiệp; năng lượng mới và sản xuất xanh; và phụ trợ công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Liang Yang Hong, Chủ tịch Tập đoàn Trung Việt Trung – đại diện Ban tổ chức, cho biết những năm gần đây, ngành sản xuất điện tử của Việt Nam phát triển mạnh mẽ với sự góp mặt của nhiều tập đoàn lớn hàng đầu thế giới. Trong đó, Bắc Ninh đã trở thành trung tâm công nghiệp điện tử quan trọng tại Việt Nam cũng như trong khu vực và trên thế giới; trong khi, Trung Quốc có sự trưởng thành vượt bậc trong lĩnh vực tự động hóa và chuỗi cung ứng phụ trợ.

“Vì vậy, hai nước đang có không gian phát triển vô cùng rộng mở để thúc đẩy những ngành công nghiệp chiến lược trong tương lai”, ông Liang Yang Hong nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, sự kiện lần này có sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ điện tử và sản xuất thông minh như Chery, GJGOT, Lesozoh, CoolTek… Mục tiêu của triển lãm là nhằm quảng bá thương hiệu, thúc đẩy giao thương và tạo ra các cơ hội kết nối mạng lưới giá trị cho doanh nghiệp hai nước.

Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đất hiếm

08:40, 28/05/2026

Thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đất hiếm

Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

09:34, 27/05/2026

Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Việt Nam và WB thúc đẩy việc hợp tác triển khai các dự án trọng điểm

10:17, 22/05/2026

Việt Nam và WB thúc đẩy việc hợp tác triển khai các dự án trọng điểm

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước và giám sát đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đối với quyền sử dụng đất và tài sản công.

Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Nga) Sergey Kudryashov, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị bên cạnh lĩnh vực dầu khí truyền thống, hai bên cần mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ sang các ngành có tiềm năng lớn của Việt Nam như điện gió ngoài khơi và chế biến đất hiếm...

Tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev của Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác kinh tế với Thái Lan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư lâu dài, bền vững.

Bảng xếp hạng các điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới đã có sự thay đổi đáng kể trong 10 năm qua...

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF) là diễn đàn mở và bao trùm nhằm tạo ra không gian trao đổi đa chiều, góp phần xây dựng các giải pháp toàn diện và thực chất cho các vấn đề chung của khu vực...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

