Giải mã chất sống đô thị, chạm chuẩn an cư tại The Parkland

Dự án mang đến chất sống đô thị đích thực với đặc quyền “3 tầng” trải nghiệm hoàn chỉnh: Hệ sinh thái đại đô thị Ocean City, tiện ích The Parkland, song hành cùng đặc quyền chỉ có tại Prime Garden.

ĐẠI ĐÔ THỊ OCEAN CITY - NỀN TẢNG SỐNG TRỌN VẸN

Cư dân Prime Garden được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái đại đô thị Ocean City – khu đô thị quy mô hơn 1.200 ha đã vận hành đồng bộ, hoàn chỉnh và đi vào ổn định từ nhiều năm nay. Chỉ cách vài phút di chuyển bằng xe đạp, ô tô nội khu hoặc đi bộ dọc các tuyến đường dạo bộ xanh mát, cư dân đã tiếp cận ngay biển hồ nhân tạo rộng lớn, biểu tượng resort giữa lòng đô thị nơi cả gia đình có thể dạo bộ thư giãn, picnic cuối tuần, chèo thuyền kayak hay tổ chức tiệc ngoài trời ngay giữa không gian xanh mát.

Nhờ quy hoạch đồng bộ và hạ tầng hoàn thiện, The Parkland thực sự trở thành “thành phố trong thành phố”, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu. Chỉ trong bán kính vài phút, cư dân đã có thể thỏa sức mua sắm, giải trí tại chuỗi trung tâm thương mại sầm uất, an tâm chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện quốc tế và bồi đắp tương lai con trẻ với hệ thống trường liên cấp. Tất cả tạo nên một chuẩn mực đô thị trọn vẹn được hiện diện ngay trước thềm nhà.

THE PARKLAND - KHÔNG GIAN XANH VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Là dự án đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City do MIK Group phát triển, The Parkland sở hữu công viên trung tâm 3,6 ha lớn nhất Ocean City cùng gần 17 ha cây xanh và mặt nước, chiếm hơn 60% diện tích toàn khu. Đây được xem là “lá phổi xanh”, mang đến chuẩn sống resort giữa đại đô thị hơn 1.200 ha.

Hệ thống tiện ích ngoài trời được bố trí dọc theo 5km đường dạo bộ xanh mát như hồ trung tâm, quảng trường, cầu đi bộ, bể bơi ngoài trời, khu thể thao đa năng, vườn BBQ và khu vui chơi trẻ em, tạo nên không gian sống vừa sôi động vừa thư thái.

Hệ thống tiện ích ngoài trời ngập tràn sắc xanh được quy hoạch bài bản để mang đến không gian sống resort thực thụ. Ảnh: The Parkland.

Nhờ quy hoạch thông minh mang đậm dấu ấn The Parkland, phân khu Prime Garden tạo nên nhịp sống vừa sôi động kết nối vừa tinh tế cân bằng: nơi cả gia đình có thể cùng dạo bộ ven hồ, tổ chức tiệc nướng cuối tuần hay để con trẻ tự do khám phá thiên nhiên, trong khi mỗi thành viên vẫn dễ dàng tìm thấy khoảng không gian riêng tư giữa cây xanh và mặt nước. Đây chính là “lá phổi xanh” thực thụ của The Parkland, mang đến cảm giác sống resort mỗi ngày ngay giữa lòng đại đô thị sôi động.

TIỆN ÍCH VÀ CHÍNH SÁCH ĐẶC QUYỀN PRIME GARDEN - THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO TỪNG NHỊP SỐNG GIA ĐÌNH

Là phân khu đầu tiên thuộc dự án The Parkland, Prime Garden sở hữu vị trí cửa ngõ chiến lược, nơi đón trọn nhịp chuyển động sôi động của toàn khu đô thị. Không chỉ được thừa hưởng hệ tiện ích của đại đô thị, phân khi còn sở hữu chuỗi tiện ích indoor & semi-indoor độc quyền chỉ dành riêng cho cư dân, được thiết kế tinh tế để đáp ứng nhu cầu riêng biệt, đồng thời vẫn giữ được sự gắn kết trong một nhịp sống hài hòa.

Ngay tại hệ tiện ích bên trong của Prime Garden, không gian sinh hoạt chung đa năng được thiết kế như điểm kết nối cho cả gia đình. Tại đây, trẻ nhỏ có thể vui chơi và khám phá, trong khi bố mẹ làm việc, thư giãn hay theo đuổi sở thích riêng, tất cả cùng gắn kết trong một không gian ấm cúng. Đây chính là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu “cách nhưng không xa” trong nhịp sống hiện đại.

Tiếp nối chuỗi trải nghiệm nội khu này là hệ thống studio sáng tạo Music - Creative - Art & Craft - Learning Studio, không gian thay thế hoàn hảo cho khu vui chơi truyền thống. Trẻ em được khơi dậy đam mê âm nhạc, hội họa, thủ công và học tập tương tác ngay trong khuôn viên nhà mình, biến mỗi ngày thành hành trình nuôi dưỡng tài năng.

Đặc biệt, MIK Group kiến tạo các nhóm tiện ích như những không gian trải nghiệm đa dạng, từ phòng Golf 3D, Dance & Yoga Studio, Sauna đến Wellness Lounge,…đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn, vận động và tái tạo năng lượng của thế hệ trẻ hiện đại. Cùng với đó, quảng trường, khu ẩm thực ngoài trời và không gian cộng đồng là nơi tổ chức các hoạt động gắn kết hay tiệc cuối tuần để cư dân cùng sẻ chia và tận hưởng những giá trị hạnh phúc bền vững.

Prime Garden sở hữu hệ tiện ích kết nối liền mạch, kiến tạo nhịp sống năng động. Ảnh: The Parkland.

Với mật độ xây dựng thấp chỉ khoảng 26-29% và 2.075 căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, Prime Garden mang đến cảm giác sống resort thực thụ mỗi ngày, nơi tinh thần “Where Motion Comes Alive” được hiện thực hóa qua từng khoảnh khắc thường nhật.

Song hành cùng hệ sinh thái tiện ích đa tầng, Prime Garden (Tòa M1) đang áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất đặc biệt hấp dẫn. Theo đó, khách hàng được ân hạn nợ gốc 60 tháng (5 năm), cố định lãi suất trung bình chỉ 3%/năm trong suốt 5 năm, thay vì chịu lãi suất thả nổi 13-15% như hiện nay. Bên cạnh đó là chính sách nhận nhà trước, thanh toán sau 2 năm với tổng ưu đãi lên đến 20% mang đến cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp với gánh nặng tài chính tối thiểu.

Để khách hàng có cơ hội trực tiếp khám phá không gian sống hiện đại và cảm nhận nhịp sống năng động, sự kiện “Giải mã chất sống đô thị The Parkland” sẽ chính thức diễn ra tại Văn phòng trải nghiệm Imperia Ocean City (Tầng L3 – Trung tâm thương mại Vincom Ocean Park 2) vào lúc 09:00 ngày 31.05.2026. Sự kiện hứa hẹn mang đến những góc nhìn chân thực, giúp khách hàng hình dung trọn vẹn nhất về tổ ấm lý tưởng trong tương lai.