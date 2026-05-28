TP.Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với JICA về hạ tầng và đô thị thông minh

Trong định hướng phát triển thành siêu đô thị quốc tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, TP.Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh...

Ngày 27/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã tiếp ông Hayakawa Yuho, Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Tại buổi tiếp, ông Hayakawa Yuho, Phó Chủ tịch cấp cao JICA, đánh giá cao tầm nhìn phát triển đô thị của TP.Hồ Chí Minh. JICA đặc biệt quan tâm đến các định hướng phát triển dài hạn cũng như tiềm năng hợp tác trong tương lai, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng và an sinh xã hội.

Theo ông Hayakawa Yuho, Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

“Đây là những định hướng quan trọng và Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu này thông qua các sáng kiến và chiến lược phát triển phù hợp”, ông Yuho nhấn mạnh.

Trong tiến trình phát triển của Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng, JICA mong muốn tiếp tục đồng hành và đóng góp tích cực thông qua các chương trình hợp tác phát triển. Đặc biệt, trước nhu cầu của Thành phố về quy hoạch tổng thể và chiến lược phát triển dài hạn, JICA bày tỏ mong muốn được tham gia, hỗ trợ Thành phố trong quá trình lập quy hoạch tổng thể cũng như triển khai các bước cụ thể tiếp theo.

Phó Chủ tịch cấp cao JICA tin tưởng vào tiềm năng phát triển của TP. Hồ Chí Minh và kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy nhiều dự án hợp tác hiệu quả trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng, an sinh xã hội và kiến tạo nền tảng hợp tác bền vững lâu dài giữa JICA và TP. Hồ Chí Minh.

Về phía TP.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá cao sự quan tâm của JICA đối với quan hệ hợp tác với Việt Nam và TP.Hồ Chí Minh.

Ông Cường nhấn mạnh Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, JICA giữ vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ trong triển khai các chương trình ODA mà còn là đối tác đồng hành về tri thức phát triển, kinh nghiệm quản trị và các giải pháp nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp của JICA trong nhiều năm qua, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường nước và phát triển đô thị. Các chương trình hợp tác đã góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, cải thiện năng lực quản trị đô thị và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị JICA tiếp tục làm cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh với Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh tiếp cận các mô hình, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

“Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với JICA để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án triển khai hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định.