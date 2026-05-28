Thứ Năm, 28/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP.Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với JICA về hạ tầng và đô thị thông minh

Thiên Di

28/05/2026, 14:48

Trong định hướng phát triển thành siêu đô thị quốc tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, TP.Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã tiếp ông Hayakawa Yuho, Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã tiếp ông Hayakawa Yuho, Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Ngày 27/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã tiếp ông Hayakawa Yuho, Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Tại buổi tiếp, ông Hayakawa Yuho, Phó Chủ tịch cấp cao JICA, đánh giá cao tầm nhìn phát triển đô thị của TP.Hồ Chí Minh. JICA đặc biệt quan tâm đến các định hướng phát triển dài hạn cũng như tiềm năng hợp tác trong tương lai, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng và an sinh xã hội.

Theo ông Hayakawa Yuho, Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

“Đây là những định hướng quan trọng và Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu này thông qua các sáng kiến và chiến lược phát triển phù hợp”, ông Yuho nhấn mạnh.

Trong tiến trình phát triển của Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng, JICA mong muốn tiếp tục đồng hành và đóng góp tích cực thông qua các chương trình hợp tác phát triển. Đặc biệt, trước nhu cầu của Thành phố về quy hoạch tổng thể và chiến lược phát triển dài hạn, JICA bày tỏ mong muốn được tham gia, hỗ trợ Thành phố trong quá trình lập quy hoạch tổng thể cũng như triển khai các bước cụ thể tiếp theo.

Phó Chủ tịch cấp cao JICA tin tưởng vào tiềm năng phát triển của TP. Hồ Chí Minh và kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy nhiều dự án hợp tác hiệu quả trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng, an sinh xã hội và kiến tạo nền tảng hợp tác bền vững lâu dài giữa JICA và TP. Hồ Chí Minh.

Về phía TP.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường đánh giá cao sự quan tâm của JICA đối với quan hệ hợp tác với Việt Nam và TP.Hồ Chí Minh.

Ông Cường nhấn mạnh Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam -  Nhật Bản, JICA giữ vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ trong triển khai các chương trình ODA mà còn là đối tác đồng hành về tri thức phát triển, kinh nghiệm quản trị và các giải pháp nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp của JICA trong nhiều năm qua, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường nước và phát triển đô thị. Các chương trình hợp tác đã góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, cải thiện năng lực quản trị đô thị và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố đề nghị JICA tiếp tục làm cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh với Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh tiếp cận các mô hình, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

“Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với JICA để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án triển khai hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định.

Chuyên gia đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP. Hồ Chí Minh

18:49, 22/05/2026

Chuyên gia đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP. Hồ Chí Minh

TP. HCM: Quản lý trật tự đô thị và xây dựng gắn với chuyển đổi số và cải thiện hạ tầng giao thông

10:38, 26/05/2026

TP. HCM: Quản lý trật tự đô thị và xây dựng gắn với chuyển đổi số và cải thiện hạ tầng giao thông

TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị đặc biệt và phát triển bền vững

09:05, 27/05/2026

TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị đặc biệt và phát triển bền vững

Từ khóa:

chuyển đổi số đô thị đô thị thông minh đối tác chiến lược hợp tác Việt Nam Nhật Bản JICA phát triển hạ tầng quy hoạch Tăng trưởng xanh

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh có thêm 10 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

TP. Hồ Chí Minh có thêm 10 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

Theo thông tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đã công bố 10 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu...

Giải mã chất sống đô thị, chạm chuẩn an cư tại The Parkland

Giải mã chất sống đô thị, chạm chuẩn an cư tại The Parkland

Sở hữu vị trí cửa ngõ Ocean Park 2, phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland chính là chìa khóa hiện thực hóa giấc mơ an cư phía Đông Thủ đô.

Rivea Residences: Tọa độ sống mới giữa dòng chảy tái cấu trúc Hà Nội

Rivea Residences: Tọa độ sống mới giữa dòng chảy tái cấu trúc Hà Nội

Khi Hà Nội bước vào chu kỳ tái cấu trúc đô thị lớn nhất nhiều thập kỷ, giá trị bất động sản không còn chỉ được đo bằng khoảng cách tới trung tâm, mà bằng khả năng kết nối với các trục phát triển dài hạn.

Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển

Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 5, sân bay Gia Bình cùng các tuyến cao tốc và đường sắt liên vùng đang góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội và các địa phương lân cận. Quá trình “vùng hóa bằng hạ tầng” không chỉ thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, mà còn mở ra thêm dư địa phát triển cho thị trường bất động sản tại nhiều khu vực hưởng lợi từ liên kết vùng…

Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Hà Nội: Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác hạ tầng

Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thực thi thỏa thuận thương mại, Mỹ giảm một số thuế quan với hàng hóa Đài Loan

Thế giới

2

Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định

Thị trường

3

ECB: Chiến tranh ở Vùng Vịnh có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính

Thế giới

4

Khoảng cách hiệu quả vận hành giữa các ngân hàng ngày càng nới rộng

Tài chính

5

Mất trụ, tiền ít, VN-Index “tuột” dần xuống mốc 1800 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy