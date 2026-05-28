Hà Nội đặt mục tiêu vận hành 2 - 3 khu đô thị đa mục tiêu vào năm 2030

TP. Hà Nội vừa phê duyệt Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Đây là định hướng quan trọng trong chiến lược tổ chức không gian đô thị của Thủ đô trong giai đoạn tới…

Đề án nhằm phát triển các khu đô thị đa mục tiêu phân bổ đồng đều tại 8 hướng của Thành phố, gắn với 9 trục động lực phát triển được xác định tại định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Đồng thời ưu tiên bố trí gần các hành lang giao thông chính, các đầu mối giao thông công cộng; đáp ứng nhu cầu nhà ở, bao gồm: nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm đang triển khai, nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê kết hợp với tỷ lệ hợp lý nhà ở thương mại.

Hình thành không gian sống và làm việc bền vững, có khả năng tạo lập và duy trì sinh kế cho người dân ngay tại khu đô thị; bố trí đầy đủ các khu chức năng thương mại, dịch vụ, sản xuất sạch, logistics đô thị, không gian làm việc - dịch vụ công cộng; bảo đảm người dân có thể sinh hoạt thường ngày, học tập, tiếp cận y tế, văn hóa - thể thao trong phạm vi Khu đô thị.

Cụ thể, tổng nhu cầu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 195 - 255 triệu m2 sàn. Sau khi đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội khoảng 18 triệu m2 sàn nhà ở, nhà ở do người dân tự xây dựng khoảng 45 triệu m2 sàn nhà ở, thì cần phát triển từ 132 - 192 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu. 100% khu đô thị đa mục tiêu đáp ứng tiêu chí khu đô thị thông minh, đảm bảo lộ trình Đề án đô thị thông minh của Thành phố.

YÊU CẦU QUẢN LÝ ĐỐI VỚI KHU ĐÔ THỊ ĐA MỤC TIÊU

Việc bố trí cụ thể đất công cộng, dịch vụ, thương mại, việc làm, đất sử dụng chức năng khác trong từng dự án sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở quy mô dân số, nhu cầu thực tế, định hướng phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ... phù hợp với quy mô, tính chất đặc thù của từng dự án, khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đảm bảo không thấp hơn quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Việc xác định cơ cấu các loại hình nhà ở trong Khu đô thị đa mục tiêu bám sát mục tiêu trọng tâm của Đề án là hình thành các khu đô thị đa mục tiêu theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Cơ cấu nhà ở được tổ chức theo hướng ưu tiên phục vụ công tác tái thiết đô thị khu vực trung tâm Thành phố, giãn dân nội đô, bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đồng thời bảo đảm yêu cầu an sinh xã hội, phát triển đô thị đồng bộ và cân đối nguồn lực đầu tư.

Trường hợp quá 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, mà căn hộ tái định cư chưa được bố trí hoặc không có người nhận theo phương án bồi thường đã phê duyệt, nhà đầu tư được đề xuất chuyển số căn hộ chưa sử dụng sang nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO

Đề án thí điểm mô hình trong đó doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo triển khai thực hiện dự án, không đồng nhất vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước với việc phải trực tiếp đầu tư toàn bộ vốn của dự án. Trong bối cảnh quy mô mỗi Khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn có thể có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, cơ chế đầu tư cần cho phép doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt, thông qua thiết kế thể chế, tổ chức dự án và kiểm soát mục tiêu, huy động nguồn lực xã hội.

Theo lộ trình, quý 2/2026, xây dựng dự thảo và phê duyệt Đề án Khu đô thị đa mục tiêu; tổ chức triển khai thực hiện một số Khu đô thị đa mục tiêu. Đến năm 2030, hoàn thành và đưa vào vận hành 2-3 khu đô thị.

Về mô hình nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tư nhân tham gia đầu tư, Thành phố khuyến khích nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng triển khai đồng bộ hạ tầng tham gia đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu theo quy định của pháp luật.

Ưu tiên đầu tư đồng bộ, đi trước một bước đối với công trình hạ tầng xã hội thiết yếu, đặc biệt là hệ thống trường học gồm đủ các cấp học, cơ sở y tế và công trình phục vụ dân sinh, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Việc phát triển Khu đô thị đa mục tiêu gắn với bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân theo mô hình “sinh sống - làm việc - hưởng tiện ích tại chỗ”. Khuyến khích phát triển hệ sinh thái kinh tế đô thị đa dạng.

KHÔNG ĐƯỢC BÁN LẠI NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI DỰ ÁN TRONG THỜI HẠN 3 NĂM

Việc quản lý, sử dụng nhà ở tại Khu đô thị đa mục tiêu phải đúng mục đích sử dụng theo loại hình nhà ở đã được chấp thuận. Phù hợp quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, đất đai, pháp luật có liên quan và quy định của Đề án.

Trong đó, nhà ở thương mại được kinh doanh theo quy định. Chủ đầu tư phải công khai tiêu chuẩn chất lượng, giá bán; bàn giao đúng tiến độ và chất lượng cam kết; thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì. Bên mua, thuê mua nhà ở thương mại không được bán lại nhà ở trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở thương mại. Trường hợp có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ bán lại cho chủ đầu tư dự án với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án.

Tương tự, nhà ở xã hội cũng quản lý, bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng đối tượng, điều kiện và trình tự, thủ tục quy định.

Nhà ở phục vụ tái định cư bố trí theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Sau khi quỹ nhà ở phục vụ tái định cư tại dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm trực tiếp ký hợp đồng mua bán nhà ở với đối tượng tái định cư theo danh sách cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.