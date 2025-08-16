Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp
Thu Hằng
16/08/2025, 08:28
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động...
Lễ vinh
danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động
2025 đã diễn ra tối 15/8 tại Hà Nội.
Tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, cho biết giải
thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động nhằm ghi nhận và vinh danh những doanh
nghiệp thực sự coi người lao động là nguồn vốn quý giá, luôn quan tâm cải thiện
điều kiện làm việc, chăm lo, nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới sự phát triển bền vững
trong quá trình hội nhập.
Qua 11 năm tổ chức, các tiêu chí
của giải thưởng đã
không ngừng được cập nhật, hoàn thiện, và khẳng định được uy tín, trở thành thước
đo giúp cho các doanh nghiệp tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện nhằm đáp ứng các chuẩn
mực trong chăm lo lợi ích của người lao động.
Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, mỗi năm, chương
trình cũng không ngừng đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia. Việc chăm
lo cho người lao động không chỉ là một khẩu hiệu đơn thuần, mà đã được hiện thực hóa ngày càng nhiều
hơn, rõ hơn với những chủ trương, việc làm và hành động hết sức cụ thể, thiết
thực, có sức lan tỏa tích cực.
“Doanh nghiệp phát triển thì người lao động
có việc làm, thu nhập ổn định, có điều kiện để thăng tiến, phát triển bản thân
và chiều ngược lại, người lao động gắn bó, sáng tạo, năng suất lao động cao là
điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững”, ông Khang nói.
Thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã ban
hành 4 Nghị quyết quan trọng, đó
là Nghị quyết số 57-NQ/TW;
Nghị quyết 59-NQ/TW; Nghị
quyết số 66-NQ/TW; Nghị
quyết số 68-NQ/TW.
Cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết
trên, đặc biệt là Nghị
quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia; và
Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển
kinh tế tư nhân, quy chế
Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm nay đã có sự thay đổi, theo hướng ưu tiên lựa chọn
các doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước dưới 50%.
Trong số 28 doanh nghiệp được
vinh danh, có 22 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài ngoài nhà nước, trong đó, có
những doanh nghiệp có số lượng công nhân lao động đông đảo như: Công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Luxshare, Công ty Cổ phần Sản xuất
Hàng Thể thao Tân Đệ, Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú…
Dự và phát biểu tại chương trình, Ủy
viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng với số lượng chỉ chiếm khoảng
27% tổng số lực lượng lao động cả nước, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã tạo ra trên 65% giá trị tổng
sản phẩm xã hội, đóng góp hơn 70% ngân sách Nhà nước hàng năm.
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong
quá trình xây dựng và hoạch định các chính sách, Quốc hội luôn đặt người lao động
và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, đã ban hành, sửa đổi nhiều luật quan trọng
như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật
Nhà ở…Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực
thi các chính sách về tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, một dấu mốc
quan trọng nữa, khi vừa
qua Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp 2013. Hiến pháp mới
tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý của Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ
quyền lợi người lao động.
Đồng
thời, mở rộng quyền
tham gia xây dựng, giám sát chính sách, tăng cường vai trò trong đối thoại xã hội,
thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, xác định vai trò đại diện
của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về
công đoàn.
Đây là thông điệp mạnh mẽ của Quốc
hội, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công
nhân, người lao động và quan hệ hợp tác Nhà nước – Công đoàn – Doanh nghiệp.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, với
doanh nghiệp, người lao động luôn là tài sản, là nguồn vốn quý của doanh nghiệp.
Việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức
mạnh nội lực, để doanh nghiệp thực hiện mọi kế hoạch, sứ mệnh,
tầm nhìn của mình.
Người lao động với tư cách là người
hiện thực hóa các sứ mệnh đó, vì vậy trở thành yếu tố rường cột quyết
định thành công của doanh nghiệp. Do đó, việc chăm lo cho người lao động là một
yêu cầu tự thân tất yếu.
Tuy nhiên, hơn thế, việc chăm lo
người lao động không chỉ thuần túy là trách nhiệm pháp lý xuất phát từ yêu cầu
phát triển doanh nghiệp, mà đó còn là trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh...
Quốc hội ủng hộ và khuyến khích
doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống
người lao động; khuyến khích cơ chế đối thoại, thương lượng tập thể; tổ chức
công đoàn phối hợp với doanh nghiệp triển khai phúc lợi, nhà ở, chăm sóc sức khỏe,
đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, hướng tới sự phát triển bền vững của người lao
động, doanh nghiệp, và đất nước.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, phát triển
nhanh là điều kiện cần nhưng phải đảm bảo mục tiêu bền vững là điều kiện đủ, để
không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, để cả doanh nghiệp và
người lao động đều được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển đó, gắn với
xây dựng, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn đinh, tiến bộ.
Trước yêu cầu mới, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp
tục nhân rộng mô hình chăm lo người lao động; nâng cao chất lượng nhân lực;
thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần
hoàn, trách nhiệm xã hội và quản trị minh bạch.
Các cơ quan lập pháp, hành pháp
phối hợp hoàn thiện pháp luật về lao động – công đoàn – doanh nghiệp, bảo đảm
hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động.
Người lao động cũng cần không ngừng đổi mới,
sáng tạo, hăng say lao động, sản xuất, đóng góp vào thành công của doanh nghiệp,
góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.
