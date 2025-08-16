Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động...

Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2025 đã diễn ra tối 15/8 tại Hà Nội.

Tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động nhằm ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp thực sự coi người lao động là nguồn vốn quý giá, luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo, nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới sự phát triển bền vững trong quá trình hội nhập.

Qua 11 năm tổ chức, các tiêu chí của giải thưởng đã không ngừng được cập nhật, hoàn thiện, và khẳng định được uy tín, trở thành thước đo giúp cho các doanh nghiệp tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện nhằm đáp ứng các chuẩn mực trong chăm lo lợi ích của người lao động.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, mỗi năm, chương trình cũng không ngừng đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia. Việc chăm lo cho người lao động không chỉ là một khẩu hiệu đơn thuần, mà đã được hiện thực hóa ngày càng nhiều hơn, rõ hơn với những chủ trương, việc làm và hành động hết sức cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa tích cực.

“Doanh nghiệp phát triển thì người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, có điều kiện để thăng tiến, phát triển bản thân và chiều ngược lại, người lao động gắn bó, sáng tạo, năng suất lao động cao là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững”, ông Khang nói.

Thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết quan trọng, đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết 59-NQ/TW; Nghị quyết số 66-NQ/TW; Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết trên, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, quy chế Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm nay đã có sự thay đổi, theo hướng ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước dưới 50%.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trong số 28 doanh nghiệp được vinh danh, có 22 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài ngoài nhà nước, trong đó, có những doanh nghiệp có số lượng công nhân lao động đông đảo như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Luxshare, Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao Tân Đệ, Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú…

Dự và phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng với số lượng chỉ chiếm khoảng 27% tổng số lực lượng lao động cả nước, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội, đóng góp hơn 70% ngân sách Nhà nước hàng năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong quá trình xây dựng và hoạch định các chính sách, Quốc hội luôn đặt người lao động và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, đã ban hành, sửa đổi nhiều luật quan trọng như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở…Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực thi các chính sách về tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, một dấu mốc quan trọng nữa, khi vừa qua Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp 2013. Hiến pháp mới tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý của Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đồng thời, mở rộng quyền tham gia xây dựng, giám sát chính sách, tăng cường vai trò trong đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, xác định vai trò đại diện của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn.

Đây là thông điệp mạnh mẽ của Quốc hội, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân, người lao động và quan hệ hợp tác Nhà nước – Công đoàn – Doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao Bằng khen các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, với doanh nghiệp, người lao động luôn là tài sản, là nguồn vốn quý của doanh nghiệp. Việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực, để doanh nghiệp thực hiện mọi kế hoạch, sứ mệnh, tầm nhìn của mình.

Người lao động với tư cách là người hiện thực hóa các sứ mệnh đó, vì vậy trở thành yếu tố rường cột quyết định thành công của doanh nghiệp. Do đó, việc chăm lo cho người lao động là một yêu cầu tự thân tất yếu.

Tuy nhiên, hơn thế, việc chăm lo người lao động không chỉ thuần túy là trách nhiệm pháp lý xuất phát từ yêu cầu phát triển doanh nghiệp, mà đó còn là trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh...

Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động; khuyến khích cơ chế đối thoại, thương lượng tập thể; tổ chức công đoàn phối hợp với doanh nghiệp triển khai phúc lợi, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, hướng tới sự phát triển bền vững của người lao động, doanh nghiệp, và đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, phát triển nhanh là điều kiện cần nhưng phải đảm bảo mục tiêu bền vững là điều kiện đủ, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, để cả doanh nghiệp và người lao động đều được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển đó, gắn với xây dựng, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn đinh, tiến bộ.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trước yêu cầu mới, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nhân rộng mô hình chăm lo người lao động; nâng cao chất lượng nhân lực; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trách nhiệm xã hội và quản trị minh bạch.

Các cơ quan lập pháp, hành pháp phối hợp hoàn thiện pháp luật về lao động – công đoàn – doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động.

Người lao động cũng cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, hăng say lao động, sản xuất, đóng góp vào thành công của doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.