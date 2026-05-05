Thị trường

5 trụ cột chiến lược giúp sản phẩm mặt bích bằng thép không gỉ của Việt Nam tránh rủi ro tại Hoa Kỳ

Song Hà

05/05/2026, 19:09

Việt Nam xếp thứ ba trong các nguồn cung cấp mặt bích bằng thép không gỉ sang thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là mặt hàng khá rủi ro khi Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra phòng vệ thương mại hoặc điều tra chống lẩn tránh với một số nước...

Ảnh minh hoạ.

Hoa Kỳ hiện nay là một trong những thị trường tiêu thụ mặt bích bằng thép không gỉ lớn trên thế giới. Sức hút của thị trường này đến từ việc nước này đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng và xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang các loại vật liệu có độ bền cao.

CẢNH BÁO RỦI RO PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ "BẪY" LẨN TRÁNH THUẾ

Trong bức tranh nhập khẩu tổng thể, Việt Nam đã xác lập được một vị thế vững chắc khi liên tục nằm trong nhóm những quốc gia cung ứng hàng đầu. Cụ thể, Việt Nam hiện đang xếp thứ ba trong danh sách các nguồn cung cấp mặt bích bằng thép không gỉ sang thị trường Hoa Kỳ.

Năm 2023, trong khi tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này vào Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới đạt 218 triệu USD, Việt Nam đã đóng góp khoảng 21,4 triệu USD, tương đương 9,8% thị phần. Dù các vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Ấn Độ, Hàn Quốc, Italy, nhưng sự hiện diện của Việt Nam trên Trung Quốc cho thấy năng lực sản xuất và xuất khẩu của chúng ta là rất đáng kể.

Bước sang năm 2024, thị trường có sự sụt giảm chung khi tổng trị giá nhập khẩu của Hoa Kỳ chỉ còn 185,7 triệu USD. Trong bối cảnh đó, kim ngạch của Việt Nam cũng giảm 42,3%, đạt 12,3 triệu USD, chiếm 6,6% thị phần. Tuy nhiên, sự sụt giảm này chỉ mang tính tạm thời.

Đến năm 2025, thị trường bắt đầu phục hồi mạnh mẽ với tổng trị giá nhập khẩu đạt 205,6 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng trưởng trở lại, đạt 18 triệu USD và nâng tỷ trọng thị phần lên 8,7%.

Tính đến những tháng đầu năm 2026, dù trị giá xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đạt 1,8 triệu USD (giảm 37% so với mức 2,9 triệu USD của cùng kỳ năm 2025), Việt Nam vẫn kiên trì giữ vững vị trí thứ ba trong số các nguồn cung lớn nhất cho xứ sở cờ hoa.

Dù được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng, nhưng con đường xuất khẩu mặt bích thép vào Hoa Kỳ không dễ dàng. Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương đã đưa ra những cảnh báo quan trọng về việc đây là mặt hàng có rủi ro cao, bị Hoa Kỳ tiến hành điều tra phòng vệ thương mại hoặc điều tra chống lẩn tránh.

Một trong những yếu tố khiến mặt hàng của Việt Nam dễ rơi vào tầm ngắm là do Hoa Kỳ đã áp dụng thuế chống bán phá giá rất nghiêm ngặt đối với mặt bích thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Điều này tạo ra áp lực khiến các cơ quan chức năng Hoa Kỳ tăng cường giám sát các quốc gia lân cận hoặc các đối tác thương mại lớn để đảm bảo không có tình trạng hàng hóa từ các nước bị áp thuế được "mượn đường" hoặc gia công đơn giản tại nước thứ ba để xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT QUY TẮC XUẤT XỨ

Từ thực tế trên, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt lưu ý đến nguồn gốc nguyên liệu. Việc sử dụng nguyên liệu chính nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ để sản xuất mặt bích xuất khẩu sang Hoa Kỳ là một rủi ro cực lớn, dễ dẫn đến các cáo buộc lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại. Do đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc xuất xứ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là "tấm lá chắn" sống còn cho doanh nghiệp. Thay vì rơi vào thế bị động và chỉ phản ứng khi các vụ kiện xảy ra, các doanh nghiệp xuất khẩu cần xây dựng một chiến lược phòng vệ thương mại bài bản ngay từ sớm.

Để thực hiện được điều này, có 5 trụ cột quan trọng mà doanh nghiệp cần tập trung.

Thứ nhất: Kiểm soát giá và lượng. Doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, tránh tình trạng cạnh tranh bằng cách giảm giá quá mức, vì đây là dấu hiệu hàng đầu để Hoa Kỳ khởi xướng điều tra bán phá giá.

Thứ hai: Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, lượng xuất khẩu và biến động thị phần để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Thứ ba: Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán minh bạch, được chuẩn hóa theo các thông lệ quốc tế. Đây là điều bắt buộc. Hệ thống này sẽ là bằng chứng quan trọng nhất để cung cấp cho cơ quan điều tra Hoa Kỳ khi có yêu cầu, giúp chứng minh doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường và không nhận trợ cấp bất hợp pháp.

Thứ tư: Nâng cao giá trị sản phẩm. Thay vì chạy đua về giá thấp, doanh nghiệp nên tập trung đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu riêng. Cạnh tranh bằng giá trị và chất lượng không chỉ giúp tăng lợi nhuận mà còn giảm thiểu nguy cơ bị coi là bán phá giá.

Thứ năm: Đa dạng hóa thị trường. Để giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất, việc tìm kiếm và mở rộng sang các thị trường khác là vô cùng cần thiết. Điều này giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro nếu chẳng may bị áp dụng biện pháp phòng vệ tại một khu vực cụ thể.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các hiệp hội ngành hàng đóng vai trò then chốt. Khi có bất kỳ dấu hiệu bị điều tra nào, doanh nghiệp cần tích cực hợp tác, tham gia đầy đủ các bước trong quy trình điều tra và nên cân nhắc thuê các đơn vị tư vấn pháp lý có kinh nghiệm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Mặt bích bằng thép không gỉ là một loại phụ kiện cơ khí, hình dạng chủ yếu là đĩa tròn, được thiết kế với lỗ trung tâm để lắp ghép với đầu ống hoặc thiết bị. Các lỗ bu lông bố trí đều xung quanh nhằm liên kết chặt chẽ với các mặt bích tương ứng, tạo thành một hệ thống kết nối kín, ổn định và có khả năng chịu áp lực cao. Sản phẩm này thường được chế tạo từ các mác thép không gỉ phổ biến như inox 304, 304L, 316, 316L hoặc 321, nhờ đó có khả năng chống ăn mòn vượt trội trong nhiều môi trường khác nhau.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Dù kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4/2026 có phần chững lại, nhưng tính chung 4 tháng đầu năm, toàn ngành vẫn giữ vững đà tăng trưởng khả quan. Diễn biến này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của toàn ngành trước các biến động toàn cầu, đồng thời phản ánh sự phân hóa về nhu cầu giữa các nhóm hàng và khu vực thị trường...

Giá sầu riêng tại Đồng Tháp và nhiều tỉnh miền Tây đang giảm sâu, trong khi ngành hàng đối mặt đồng thời với áp lực cạnh tranh, vướng mắc kiểm nghiệm và yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu...

Lĩnh vực xăng dầu ghi nhận những thay đổi mạnh mẽ nhất nhằm giảm bớt gánh nặng hồ sơ cho các đơn vị kinh doanh…

Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

Chính phủ vừa ban hành kế hoạch phòng, chống 3 dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh và giảm thiểu thiệt hại...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

