Hoa Kỳ cáo buộc sản phẩm PTMEG của Việt Nam bán phá giá

Sản phẩm PTMEG của Việt Nam bị đề xuất mức thuế từ 78,72% đến 295,36%, mức cao nhất trong số các quốc gia bị điều tra lần này...

Ngành sản xuất PTMEG của Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn khi bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) xem xét khởi xướng điều tra chống bán phá giá với mức thuế đề xuất cao kỷ lục, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu sang thị trường này.

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương, ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Nguyên đơn là Công ty BASF Corporation. Sản phẩm bị điều tra: PTMEG thuộc mã HTSUS 3907.20.00 (nay là 3907.29.00). Trong đơn kiện, nguyên đơn nêu tên 1 doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu sản phẩm PTMEG sang Hoa Kỳ với số lượng lớn.

Việt Nam bị đề xuất mức thuế từ 78,72% đến 295,36%, mức cao nhất trong số các quốc gia bị điều tra lần này.

PTMEG (Polytetramethylene Ether Glycol) là một loại polyether polyol cao cấp, dạng rắn sáp màu trắng, tan chảy thành chất lỏng trong suốt. Đây là nguyên liệu quan trọng bậc nhất trong sản xuất chất đàn hồi polyurethane (PU), sợi spandex, keo dán và lớp phủ hiệu suất cao nhờ ưu điểm chịu mài mòn, độ bền xé và khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp.

Đáng chú ý, do Hoa Kỳ coi Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường (NME), nên nguyên đơn đề nghị DOC sử dụng các giá trị thay thế của ít nhất 01 nước có nền kinh tế thị trường để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam.

Căn cứ “Danh sách các quốc gia thay thế” trong Bản ghi nhớ chính sách gần đây nhất về các quốc gia có trình độ kinh tế tương đồng với Việt Nam dựa trên GDP bình quân đầu người năm 2024, nguyên đơn đề xuất xem xét các quốc gia thay thế bao gồm: Indonesia, El Salvador và Jordan.

DOC đang trong giai đoạn rà soát trước khi quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với PTMEG từ Việt Nam. Cụ thể, DOC yêu cầu nguyên đơn bổ sung chi tiết dữ liệu và phương pháp tính toán trước thời hạn ngày 20/04/2026.

Quy trình điều tra sẽ được thực hiện bởi hai cơ quan: DOC (xác định hành vi bán phá giá) và ITC (đánh giá thiệt hại kinh tế). Sản phẩm chỉ bị áp thuế chống bán phá giá nếu cả 2 cơ quan đều ban hành kết luận khẳng định.

Để chuẩn bị ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc. Chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ và dự kiến chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp (trong trường hợp DOC khởi xướng điều tra);

Hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra Hoa Kỳ trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Hoa Kỳ sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế cáo buộc cao nhất cho doanh nghiệp.

Chủ động đăng ký tài khoản IA ACCESS tại cổng thông tin điện tử của DOC (https://access.trade.gov/login.aspx) nhằm cập nhật thông tin và nộp các văn bản, tài liệu liên quan tới Cơ quan điều tra Hoa Kỳ. Thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.