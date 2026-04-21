Thứ Ba, 21/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hoa Kỳ cáo buộc sản phẩm PTMEG của Việt Nam bán phá giá

Song Hà

21/04/2026, 13:41

Sản phẩm PTMEG của Việt Nam bị đề xuất mức thuế từ 78,72% đến 295,36%, mức cao nhất trong số các quốc gia bị điều tra lần này...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngành sản xuất PTMEG của Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn khi bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) xem xét khởi xướng điều tra chống bán phá giá với mức thuế đề xuất cao kỷ lục, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu sang thị trường này.

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương, ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Nguyên đơn là Công ty BASF Corporation. Sản phẩm bị điều tra: PTMEG thuộc mã HTSUS 3907.20.00 (nay là 3907.29.00). Trong đơn kiện, nguyên đơn nêu tên 1 doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu sản phẩm PTMEG sang Hoa Kỳ với số lượng lớn.

Việt Nam bị đề xuất mức thuế từ 78,72% đến 295,36%, mức cao nhất trong số các quốc gia bị điều tra lần này.

PTMEG (Polytetramethylene Ether Glycol) là một loại polyether polyol cao cấp, dạng rắn sáp màu trắng, tan chảy thành chất lỏng trong suốt. Đây là nguyên liệu quan trọng bậc nhất trong sản xuất chất đàn hồi polyurethane (PU), sợi spandex, keo dán và lớp phủ hiệu suất cao nhờ ưu điểm chịu mài mòn, độ bền xé và khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp.

Đáng chú ý, do Hoa Kỳ coi Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường (NME), nên nguyên đơn đề nghị DOC sử dụng các giá trị thay thế của ít nhất 01 nước có nền kinh tế thị trường để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam.

Căn cứ “Danh sách các quốc gia thay thế” trong Bản ghi nhớ chính sách gần đây nhất về các quốc gia có trình độ kinh tế tương đồng với Việt Nam dựa trên GDP bình quân đầu người năm 2024, nguyên đơn đề xuất xem xét các quốc gia thay thế bao gồm: Indonesia, El Salvador và Jordan.

DOC đang trong giai đoạn rà soát trước khi quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với PTMEG từ Việt Nam. Cụ thể, DOC yêu cầu nguyên đơn bổ sung chi tiết dữ liệu và phương pháp tính toán trước thời hạn ngày 20/04/2026.

Quy trình điều tra sẽ được thực hiện bởi hai cơ quan: DOC (xác định hành vi bán phá giá) và ITC (đánh giá thiệt hại kinh tế). Sản phẩm chỉ bị áp thuế chống bán phá giá nếu cả 2 cơ quan đều ban hành kết luận khẳng định.

Để chuẩn bị ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc. Chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ và dự kiến chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp (trong trường hợp DOC khởi xướng điều tra);

Hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra Hoa Kỳ trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Hoa Kỳ sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế cáo buộc cao nhất cho doanh nghiệp.

Chủ động đăng ký tài khoản IA ACCESS tại cổng thông tin điện tử của DOC (https://access.trade.gov/login.aspx) nhằm cập nhật thông tin và nộp các văn bản, tài liệu liên quan tới Cơ quan điều tra Hoa Kỳ. Thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Đọc thêm

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Khẳng định thương hiệu điểm đến di sản Cố đô

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Khẳng định thương hiệu điểm đến di sản Cố đô

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 5/2026, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch nổi bật của năm. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Ngành tôm: Chi phí tăng, giá giảm khiến sức cạnh tranh bị bào mòn

Ngành tôm: Chi phí tăng, giá giảm khiến sức cạnh tranh bị bào mòn

Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2026, thị trường tôm diễn biến trái chiều khi giá thức ăn tăng trong khi giá tôm nguyên liệu giảm. Tình trạng này làm gia tăng áp lực chi phí, ảnh hưởng đến người nuôi, đồng thời dấy lên lo ngại về sức cạnh tranh và nguồn cung trong thời gian tới.

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, với tần suất áp dụng tăng gấp gần ba lần so với giai đoạn trước đó...

Trung Quốc: Thị trường nhập khẩu, nhập siêu lớn nhất của Việt Nam

Trung Quốc: Thị trường nhập khẩu, nhập siêu lớn nhất của Việt Nam

Trong quan hệ buôn bán hàng hóa với nước ngoài, Trung Quốc là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu và nhập siêu lớn nhất. Điều này đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại và phát triển bền vững.

Từ “chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh” đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Từ “chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh” đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Việc một dự án điện gió tại Lào do T&T Group triển khai đạt mốc vận hành thương mại (COD), đưa dòng điện về Việt Nam chỉ sau khoảng 16 tháng và nhanh chóng đạt sản lượng khoảng 0,9 tỷ kWh mỗi năm không chỉ là câu chuyện của riêng một nhà máy.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy