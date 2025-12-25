Toàn cảnh ngành thép 2026: Tăng trưởng ấn tượng ở thép xây dựng và cuộn cán nóng

Nhìn lại thị trường thép năm 2025 cho thấy, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Lũy kế 11 tháng, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 11,8 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường nội địa đạt 10,4 triệu tấn, tăng mạnh 20% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu đạt 1,4 triệu tấn, giảm 22% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp dẫn đầu thị phần thép xây dựng, với sản lượng tiêu thụ đạt 4,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ, tương ứng 36% thị phần. Trong cơ cấu tiêu thụ của Hòa Phát, thị trường nội địa đạt 3,7 triệu tấn, tăng 26%, trong khi xuất khẩu đạt 533 nghìn tấn, giảm 53% so với cùng kỳ.

Đối với thép cuộn cán nóng, sản lượng tiêu thụ của Hòa Phát tiếp tục ghi nhận diễn biến thuận lợi, đạt 4,5 triệu tấn, tăng mạnh 64% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Formosa Hà Tĩnh đạt 3,1 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi thuế chống bán phá giá áp dụng đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng với nhu cầu tương đối tốt đối với các sản phẩm từ Nhà máy Dung Quất 2.

Riêng trong quý 3 và hai tháng đầu quý 4 năm 2025, sản lượng tiêu thụ thép cuộn cán nóng của Hòa Phát dao động trong khoảng 350.000 – 560.000 tấn mỗi tháng, tương ứng mức tăng trưởng rất mạnh 50% – 150% so với cùng kỳ, qua đó giúp Hòa Phát đáp ứng khoảng 60% tổng nhu cầu thép cuộn cán nóng của Việt Nam.

Đối với tôn mạ, sản lượng tiêu thụ lũy kế 11 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ, chỉ đạt 12 triệu tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng của các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường như Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Tôn Đông Á và Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đều ghi nhận mức sụt giảm trong khoảng 10% – 20%.

Trong quý 3 và hai tháng đầu quý 4 năm 2025, tiêu thụ tôn mạ nhìn chung yếu hơn các năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì được vị thế cạnh tranh, trong đó Hoa Sen chiếm thị phần lớn nhất với 27%, trong khi Nam Kim và Tôn Đông Á lần lượt chiếm khoảng 16% thị phần.

Đối với ống thép, sản phẩm này ghi nhận mức tăng trưởng tiêu thụ ở cả kênh xuất khẩu, tăng 23% so với cùng kỳ, và thị trường nội địa, tăng 7% so với cùng kỳ, với tổng sản lượng lũy kế đạt 2,5 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ.

So với tôn mạ, tình hình tiêu thụ ống thép trong quý 3 và hai tháng đầu quý 4 năm 2025 tích cực hơn khi không chịu nhiều tác động từ thị trường xuất khẩu. Cơ cấu thị phần ống thép không có nhiều thay đổi khi Hòa Phát và Hoa Sen tiếp tục là hai nhà sản xuất lớn nhất, lần lượt chiếm 30% và 15% thị phần.

Về giá cả, giá thép cuộn cán nóng tại Việt Nam tính đến cuối tháng 12 năm 2025 vẫn duy trì ở mức thấp 475 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm 6% so với đầu năm. Mặc dù áp lực cạnh tranh từ thép cuộn cán nóng Trung Quốc đã được giảm thiểu đáng kể, các nhà sản xuất lớn trong nước vẫn chưa thể tăng giá bán trong giai đoạn cuối năm. Thậm chí, Hòa Phát và Formosa đã phải điều chỉnh giảm giá bán hai lần trong quý 4 năm 2025, do chênh lệch cung – cầu vẫn còn lớn và áp lực cạnh tranh từ một số chủng loại thép cuộn cán nóng nhập khẩu.

Tương tự, giá thép xây dựng, tôn mạ và ống thép cũng chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt. So với các nhóm sản phẩm còn lại, triển vọng tăng giá của tôn mạ được đánh giá là khó khăn hơn, chịu sức ép lớn từ kế hoạch mở rộng công suất của một số nhà máy trong năm tới.

Tính đến tháng 12 năm 2025, các yếu tố hỗ trợ giúp giá bán tôn mạ không giảm sâu chủ yếu đến từ kỳ vọng nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở tăng lên sau mùa mưa bão, cùng với lo ngại khả năng sớm áp thuế đối với thép cuộn cán nóng khổ lớn, qua đó làm gia tăng chi phí đầu vào.

Nhìn chung, thị trường thép Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng ở nhóm thép xây dựng và thép cuộn cán nóng, với động lực chủ yếu đến từ sự gia tăng sản lượng tiêu thụ trong nước. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp tôn mạ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, chịu tác động tiêu cực kép từ xu hướng phòng vệ thương mại trong nửa đầu năm và điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài vào cuối năm.

Bước sang năm 2026, với kỳ vọng nhu cầu xây dựng phục hồi, được thúc đẩy bởi sự cải thiện của thị trường bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng ngành thép có thể hưởng lợi trong giai đoạn tới. VDSC tiếp tục duy trì Tập đoàn Hòa Phát là lựa chọn hàng đầu của ngành thép trong giai đoạn 2025–2026, với giá mục tiêu 33.800 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng dư địa tăng giá 25% và khuyến nghị mua vào.