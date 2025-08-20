Thứ Tư, 20/08/2025

Trang chủ Dân sinh

78 hộ dân Sa Ná nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp

Nguyễn Thuấn

20/08/2025, 11:10

Mưa lũ nhiều năm qua, đặc biệt là cơn bão số 3 năm 2025, đã khiến bờ hữu suối Son đoạn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo tiếp tục sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 100m, trong đó 28m bị cuốn trôi hoàn toàn. Hiện trạng này kèm nhiều vết nứt lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 78 hộ dân với 350 nhân khẩu tại khu tái định cư bản Sa Ná...

Một đoạn đường vào bản Sa Ná bị sạt lở nghiêm trọng do bão số 3 gây ra
Một đoạn đường vào bản Sa Ná bị sạt lở nghiêm trọng do bão số 3 gây ra

Ngày 19/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu suối Son đoạn qua bản Sa Ná, xã Na Mèo.

Theo quyết định, nhiều năm qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, tuyến bờ hữu suối Son (taluy âm của tuyến đường phục vụ người dân các bản Sa Ná, bản Son, bản Ché Lầu) và taluy dương của tuyến đường tại khu tái định cư bản Sa Ná đã xuất hiện diễn biến sạt lở nghiêm trọng.

Đặc biệt, cơn bão số 3 năm 2025 gây mưa lớn kéo dài đã làm bờ hữu suối Son tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m. Trong đó, khoảng 28m đã bị cuốn trôi hoàn toàn, kèm theo nhiều vết nứt lớn tại các khu vực lân cận. Hiện trạng này đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 78 hộ dân, tương ứng 350 nhân khẩu, đang sinh sống tại khu tái định cư bản Sa Ná.

Các cơ quan chuyên môn nhận định, tình hình sạt lở tại khu vực này diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt khi có mưa lớn hoặc lũ về. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, nguy cơ mất an toàn là rất cao.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Na Mèo được giao nhiệm vụ triển khai ngay các biện pháp cấp bách. Trong đó, địa phương phải tổ chức lực lượng thường trực, theo dõi sát diễn biến sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm. Đồng thời, rào chắn, cắm biển cảnh báo trong phạm vi nguy hiểm; thông tin, tuyên truyền để người dân nắm bắt, chủ động phòng tránh; nghiêm cấm người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là trong thời điểm mưa lũ.

Bên cạnh đó, xã Na Mèo phải khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền sẽ tổ chức sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời thực hiện gia cố tạm thời để hạn chế sự mở rộng của sạt lở.

Về lâu dài, xã Na Mèo được giao nhiệm vụ phối hợp khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xây dựng phương án xử lý phù hợp. Hồ sơ giải pháp cần có ý kiến thẩm định, thống nhất của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cùng với đó, Sở Tài chính Thanh Hóa sẽ chủ trì phối hợp nghiên cứu hồ sơ và tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong vòng 20 ngày kể từ khi tiếp nhận đề nghị.

Việc ban hành quyết định khẩn cấp lần này thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và từng bước ổn định cuộc sống tại khu tái định cư Sa Ná nơi từng chịu nhiều thiệt hại nặng nề bởi thiên tai trong những năm qua.

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Thiếu cán bộ ở miền núi: Thanh Hóa lên phương án điều động, hỗ trợ tài chính

Thiếu cán bộ ở miền núi: Thanh Hóa lên phương án điều động, hỗ trợ tài chính

Nhiều khu dân cư miền núi Thanh Hoá, Nghệ An được sơ tán khẩn

Nhiều khu dân cư miền núi Thanh Hoá, Nghệ An được sơ tán khẩn

Thanh Hóa triển khai hai dự án an sinh xã hội quan trọng

Thanh Hóa triển khai hai dự án an sinh xã hội quan trọng

Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học – THCS Sơn Thủy và Dự án Khu tái định cư thôn Hồng Sơn là hai công trình an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thanh Hoá, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, vừa bảo đảm ổn định đời sống người dân trong diện di dời phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Hà Nội đăng tuyển gần 1.000 giáo viên

Hà Nội đăng tuyển gần 1.000 giáo viên

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc sở với số lượng tuyển dụng là 942 người (848 giáo viên và 94 nhân viên)...

Bộ Y tế cảnh báo người dân không sử dụng thuốc chứa phenylbutazone

Bộ Y tế cảnh báo người dân không sử dụng thuốc chứa phenylbutazone

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế khẳng định, đến nay tại Việt Nam không có thuốc chứa hoạt chất phenylbutazone có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực. Vì vậy, người dân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc chứa phenylbutazone...

Hưng Yên sắp có bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, vốn đầu tư hơn 2.730 tỷ đồng

Hưng Yên sắp có bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, vốn đầu tư hơn 2.730 tỷ đồng

Bệnh viện Đa Khoa tại Hưng Yên được quy hoạch hiện đại với quy mô 1.200 giường, định hướng mở rộng lên 1.500 giường, tổng mức đầu tư hơn 2.730 tỷ đồng (chưa bao gồm trang thiết bị y tế). Công trình được xây dựng trên diện tích 12ha với mục tiêu xây dựng bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt...

